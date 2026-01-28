Arath de la Torre abandona el programa “Hoy” tras enterarse que su hija fue hospitalización | Video

(YT: Hoy)

Arath de la Torre abandonó el programa “Hoy” tras enterarse de que su hija fue hospitalizada de emergencia, así lo reveló el propio conductor en la emisión de este 28 de enero.

De acuerdo con la información que compartió el presentador, los hechos ocurrieron la mañana del 27 de enero; Gala presentó fuertes malestares en el área abdominal que, minutos después, fueron diagnosticados como problemas de apéndice.

La joven de 18 años fue sometida a una operación de emergencia. Todo salió bien y afortunadamente se encuentra estable, en proceso de recuperación.

El conductor explicó por qué salió corriendo de la transmisión del 27 de enero. | YT: Hoy

"Quiero mandar un saludo especial a mi hija que está en el hospital. Ayer la operaron de apéndice y salió muy bien, mi vida la querida. Te mando un beso, te amo. A mi mujer que la está cuidando y a todos los doctores agradecerles el servicio, el trabajo. Gracias, mi amor, te amo. Recupérate pronto", dijo.

Eso no fue todo, el conductor bromeó sobre la repentina manera en que abandonó el foro para estar con su hija.

“Por eso me salí corriendo ayer. No era seguidilla, era ir a ver a mi hija. Primero lo primero”, dijo.

¿Cuántos hijos tiene Arath de la Torre?

El famoso actor y conductor mexicano nació el 20 de marzo de 1975 en Cancún, Quintana Roo. De acuerdo con la información que ha compartido en diversas entrevistas, su interés por la actuación surgió en la adolescencia y, motivado por esa vocación, decidió interrumpir su formación académica a los 17 años para ingresar al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

Con tan solo 20 años, debutó en la pantalla chica con un personaje en la telenovela “Caminos cruzados”. Desde entonces hasta la actualidad, ha participado en melodramas y programas de televisión, siendo “La Casa de los Famosos México” uno de los más sonados.

En el ámbito personal, se sabe que contrajo matrimonio con la actriz Susy Lu en 2007. Esto tras un tórrido romance que surgió en los pasillos de Televisa.

Ese mismo año nació su primera hija, Gala, quien actualmente cuenta con 18 años. Posteriormente, la pareja recibió a su segundo hijo, Lucca, de 14 años, y en 2016 nació su hija menor, Lía, quien tiene ocho años.