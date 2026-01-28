México

Arath de la Torre abandona el programa “Hoy” tras enterarse que su hija fue hospitalización | Video

El conductor compartió detalles sobre el estado de salud de Gala

Guardar
(YT: Hoy)
(YT: Hoy)

Arath de la Torre abandonó el programa “Hoy” tras enterarse de que su hija fue hospitalizada de emergencia, así lo reveló el propio conductor en la emisión de este 28 de enero.

De acuerdo con la información que compartió el presentador, los hechos ocurrieron la mañana del 27 de enero; Gala presentó fuertes malestares en el área abdominal que, minutos después, fueron diagnosticados como problemas de apéndice.

La joven de 18 años fue sometida a una operación de emergencia. Todo salió bien y afortunadamente se encuentra estable, en proceso de recuperación.

El conductor explicó por qué salió corriendo de la transmisión del 27 de enero. | YT: Hoy

"Quiero mandar un saludo especial a mi hija que está en el hospital. Ayer la operaron de apéndice y salió muy bien, mi vida la querida. Te mando un beso, te amo. A mi mujer que la está cuidando y a todos los doctores agradecerles el servicio, el trabajo. Gracias, mi amor, te amo. Recupérate pronto", dijo.

Eso no fue todo, el conductor bromeó sobre la repentina manera en que abandonó el foro para estar con su hija.

“Por eso me salí corriendo ayer. No era seguidilla, era ir a ver a mi hija. Primero lo primero”, dijo.

(IG: @galadelatorre)
(IG: @galadelatorre)

¿Cuántos hijos tiene Arath de la Torre?

El famoso actor y conductor mexicano nació el 20 de marzo de 1975 en Cancún, Quintana Roo. De acuerdo con la información que ha compartido en diversas entrevistas, su interés por la actuación surgió en la adolescencia y, motivado por esa vocación, decidió interrumpir su formación académica a los 17 años para ingresar al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

Con tan solo 20 años, debutó en la pantalla chica con un personaje en la telenovela “Caminos cruzados”. Desde entonces hasta la actualidad, ha participado en melodramas y programas de televisión, siendo “La Casa de los Famosos México” uno de los más sonados.

En el ámbito personal, se sabe que contrajo matrimonio con la actriz Susy Lu en 2007. Esto tras un tórrido romance que surgió en los pasillos de Televisa.

(Instagram/susylu)
(Instagram/susylu)

Ese mismo año nació su primera hija, Gala, quien actualmente cuenta con 18 años. Posteriormente, la pareja recibió a su segundo hijo, Lucca, de 14 años, y en 2016 nació su hija menor, Lía, quien tiene ocho años.

Temas Relacionados

Arath de la TorrePrograma HoyGala de la TorreTelevisamexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 28 de enero: permanece cerrada la circulación por manifestantes en Abraham González entre General Prim y Atenas

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

¿Por qué el volcán Chichón lleva este nombre?

El volcán sigue siendo un punto de referencia geográfico, cultural y científico en el norte de Chiapas

¿Por qué el volcán Chichón

UNAM investiga caso sospechoso de sarampión en la Facultad de Medicina

Campañas de inmunización impulsadas este año refuerzan la prevención mientras autoridades monitorean la situación

UNAM investiga caso sospechoso de

Se pasó el alto, embistió y mató a motociclista en límites de alcaldías BJ y Cuauhtémoc, en CDMX

El conductor de una camioneta Mazda intentó huir del lugar, sin embargo fue detenido

Se pasó el alto, embistió

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Afectaciones de este momento en
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG vs Santa Rosa de

CJNG vs Santa Rosa de Lima: el origen del conflicto que dejó 11 muertos un campo de futbol en Guanajuato

Detienen a dos involucrados con masacre de Salamanca que dejó 11 muertos

Defensa de los Farías Laguna denuncia entrega parcial y testada de carpeta investigadora por parte de la FGR

Detienen a tres presuntos responsables de agresión a balazos contra abogado fiscalista en Zapopan

Marina destruye tres plantíos de Amapola ligados al CJNG en el estado de Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Harry Styles anuncia quinta fecha

Harry Styles anuncia quinta fecha en CDMX: cuándo será, dónde, preventa y todos los detalles

Alejandro Peña Pretelini, hijo del expresidente EPN, cumple 28 años: antes y después | Fotos

Sergio Mayer revela si estaría dispuesto a boxear contra Gustavo Adolfo Infante: “Altura, le llevo”

Patricia Azarcoya: la productora yucateca que compartió 15 años de vida con Rob Schneider antes del divorcio

Julián Gil comparte desgarradora carta para su hijo Matías tras años sin poder verlo

DEPORTES

Lokomotiv rechaza la oferta del

Lokomotiv rechaza la oferta del Besiktas por César Montes y permanecerá en la Liga Rusa

Clausura 2026: partidos de la jornada 4 de la Liga MX que se podrán ver por TV abierta

Monterrey vs Tijuana: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 4 de la Liga Mx

¿Por qué Checo Pérez no salió a pista en los días 2 y 3 del test de F1 en Barcelona?

Uriel Antuna estaría a horas de dejar Tigres y reforzar a Pumas