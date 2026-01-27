México

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Monterrey este 27 de enero

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

El tipo de clima que hay en cierto lugar está determinado por distintos factores entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se basa en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para describir las condiciones atmosféricas en una localidad en un corto plazo.

Para catalogar el clima se usa por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Monterrey este martes 27 de enero.

El tiempo para este martes en Monterrey alcanzará los 14 grados, mientras que la temperatura mínima será de 3 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos UV es de 5.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 1%, con una nubosidad del 45%, durante el día; y del 1%, con una nubosidad del 13%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 24 kilómetros por hora en el día y los 18 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Monterrey (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Monterrey

La mejor temporada para pasear por la capital regia es de enero a agosto y de octubre a diciembre, temporada en la que se presenta un clima cálido o caluroso, donde apenas hay precipitaciones y con temperaturas que van de los 27 a 35 grados.

Debido a que en el verano las temperaturas son en extremo altas, la capital vive una sequía que llega a su apogeo entre julio o agosto, una temporada que también es conocida como “canícula”.

En contraste, la temporada de lluvia comienza en el otoño, siendo el noveno mes del año el de más precipitaciones, no obstante, ha habido ocasiones en las que han ocurrido tormentas que dejan severas inundaciones entre abril y junio. En enero, el mes más frío, el termómetro desciende a una media de 14 grados aunque el “día más frío” usualmente se registra en febrero.

Según las marcas, la temperatura mínima registrada en la historia de la ciudad fue la de 1983, cuando el termómetro marcó -7.5 grados, mientras que la última nevada cayó en diciembre de 2004; en contraste, el día con la temperatura más alta se registró el 24 de abril de 1958, cuando se alcanzaron los 48 grados.

Entre julio y agosto Monterrey
Entre julio y agosto Monterrey vive una fuerte época de sequía. (Cuartoscuro)

Qué tipo de clima hay en México

México es un país beneficiado, pues su ubicación geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer divide al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este contexto, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un incremento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la capital mexicana.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaMonterreyNuevo Leónmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Muere a los 38 Alexis Ortega, voz en español del Spider-Man de Tom Holland en el UCM

El actor dejó una huella imborrable al dar vida a Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, y su fallecimiento sorprendió tanto a colegas como a fanáticos de la franquicia

Muere a los 38 Alexis

Vinculan a proceso a “Bravo”, presunto jefe de plaza del CJNG en Guadalajara

Es identificado como generador de violencia y también operaba en Tlajomulco de Zúñiga

Vinculan a proceso a “Bravo”,

Este es el origen de Salamanca, la ciudad de Guanajuato que atestiguó una masacre con saldo de 11 víctimas

El municipio, cuyo patrimonio cultural y arquitectónico es relevante a nivel nacional, enfrenta un impacto negativo en su imagen y dinámica social por la violencia

Este es el origen de

Beca Rita Cetina 2026: revelan triple pago para el mes de febrero a estos beneficiarios

De acuerdo a los tiempos establecidos por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, el próximo periodo de depósitos se realizará en el mes de febrero

Beca Rita Cetina 2026: revelan

Quién es Adan Banuelos, el jinete de ascendencia mexicana que terminó su relación con Bella Hadid tras dos años juntos

Tras dos años de romance originado por su pasión por los caballos, la espectacular modelo estadounidense y el premiado vaquero de Texas deciden tomar caminos separados

Quién es Adan Banuelos, el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién era Charly Moreno, músico

Quién era Charly Moreno, músico de la banda Reencuentro Norteño que murió en ataque armado en Salamanca

Quién es Mario Eleazar Lara Belman, presunto líder de “Los Marros”, ligados con la masacre de Salamanca

EEUU asegura que detuvo a más de mil integrantes del Cártel de Sinaloa en menos de dos meses

Mensajes atribuidos al CJNG en Uruapan son para causar desprestigio a su administración, asegura Grecia Quiroz

Caen cuatro de Gente Salazar con armas de alto poder en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Muere a los 38 Alexis

Muere a los 38 Alexis Ortega, voz en español del Spider-Man de Tom Holland en el UCM

Quién es Adan Banuelos, el jinete de ascendencia mexicana que terminó su relación con Bella Hadid tras dos años juntos

Imelda Tuñón aparece con el rostro dañado tras afirmar que Maribel Guardia ‘era rifada’ entre hombres: “Una bala perdida”

Conciertos de BTS: Álvarez Máynez presenta queja contra Ticketmaster por obligar a discapacitados a comprar boleto extra

Meme del Real apoya a Rubén Albarrán y cierra filas con Café Tacvba para ‘bajarse’ de Spotify: “Coherencia social”

DEPORTES

Canelo Álvarez “esta viejo” para

Canelo Álvarez “esta viejo” para seguir boxeando, asegura ex campeón del CMB

Así reaccionó Julio César Chávez a la victoria de su hijo Junior por nocaut en su regreso al boxeo

Por qué Christian Martinoli no narró el México vs Bolivia

Carlos Hermosillo recuerda cuando Laura Flores lo terminó para salir con un cantante: “Todos los días lloraba”

New England Patriots vs Seattle Seahawks: cuándo y dónde ver el Super Bowl 60 en México