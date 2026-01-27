Nueva especie de dinosaurio descubierta en Coahuila es nombrada en honor a académico de la UNAM

El hallazgo del dinosaurio Xenovenator Espinosai en Coahuila amplía el registro fósil mexicano y destaca la riqueza paleontológica nacional. (X:@DragonsofWales)

El descubrimiento de un nuevo dinosaurio carnívoro en el Cerro del Pueblo, Coahuila, no solo amplía el registro fósil mexicano sino que brinda reconocimiento a uno de los paleontológos más importantes de México y responsable de grandes descubrimientos e investigaciones realizadas en el país.

Se trata del dinosauirio Xenovenator Espinosai, cuyo nombre Xenovenator hace referencia a lo excepcional de su fisonomía, mientras que Espinosai rinde homenaje al paleontólogo mexicano Luis Espinosa.

Luis Espinosa Arrubarrena es un paleontólogo mexicano, reconocido por su trayectoria de más de cuatro décadas dedicada al estudio, la enseñanza y la divulgación de la paleontología en México.

Es jefe del Museo de Geología de la UNAM, donde ha impulsado investigaciones sobre vertebrados fósiles, incluyendo tiburones, peces mesozoicos y dinosaurios.

Entre sus aportaciones destacan el descubrimiento y la recuperación del primer dinosaurio recolectado en México, exhibido actualmente en el Museo del Instituto de Geología.

Espinosa es profesor en la Facultad de Ingeniería y en la de Ciencias de la UNAM, además de autor y coautor de artículos científicos y de divulgación. (AAPAUNAM Oficial)

Xenovenator Espinosai: los hallazgos en Coahuila conectan a México con Asia prehistórica

De acuerdo don la información difundida por la Secretaría de Medio Ambiente y publicada en la revista Diversity, el fósil identificado Xenovenator Espinosai contribuye a evaluar tanto la evolución de otras especies en Norteamérica como las posibles conexiones con territorios asiáticos.

El equipo de paleontólogos mexicanos del Museo del Desierto en Coahuila y la Universidad Humanista de las Américas, en colaboración con la University of Bath del Reino Unido, aseguró que el hallazgo permite profundizar en el intercambio faunístico entre continentes durante la prehistoria, debido a que la especie parece tener rasgos asiáticos.

El fósil presenta adaptaciones como visión aguda y oído desarrollado, indicativas de hábitos de caza en ambientes de baja luminosidad. (@Secretaria del Medio Ambiente)

Además, con base en estudios de tomografía computarizada, los expertos determinaron que el Xenovenator Espinosai pertenece al grupo de los troodóntidos, cuya anatomía y neurología resultan fundamentales para comprender el origen de las aves.

De acuerdo con los especialistas, el ejemplar hallado tenía una longitud mínima de tres metros y un peso cercano a 160 kilogramos.

También presentaba visión aguda y oído desarrollado, lo que indica adaptaciones para la caza en ambientes de luminosidad reducida.

El Xenovenator Espinosai pertenece al grupo de los troodóntidos, clave para entender el origen de las aves por su anatomía y neurología. (@Secretaria del Medio Ambiente)

Otras especies de dinosaurio que han sido descubiertas en México en los ultimos años

Además del Xenovenator espinosai otras especies de dinosaurios han sido descubiertas en México en los últimos años.

Dichos descubrimientos han sido principalmente en el estado de Coahuila, una de las regiones más prolíficas del país en hallazgos fósiles.

Entre las especies identificadas recientemente destacan:

Coahuilasaurus lipani : Descrito y publicado en 2024, se trata de un hadrosáurido (dinosaurio pico de pato) de aproximadamente ocho metros de largo, adaptado para alimentarse de vegetación resistente como hojas de palmas. Este hallazgo modificó la visión sobre la diversidad de dinosaurios en México, mostrando un alto nivel de endemismo y diferenciación respecto a especies del norte de América del Norte. Sus restos se encontraron en la Formación Cerro del Pueblo de Coahuila.

Labocania aguillonae: Anunciado en 2024, este dinosaurio representa un nuevo miembro del género Labocania, dentro de los tiranosáuridos (parientes de los T. rex). Se trata de un depredador de al menos 6.3 metros de longitud, hallado en la Formación Cerro del Pueblo, también en Coahuila. La especie muestra una radiación evolutiva propia de los tiranosáuridos del sur de Laramidia.

Estos descubrimientos recientes confirman que la fauna de dinosaurios en México era mucho más diversa y diferenciada respecto a la de Estados Unidos y Canadá de lo que se pensaba.