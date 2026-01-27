Kunno propone tregua: Cazzu, Belinda y Ángela Aguilar deberían aplaudirse si coinciden en Premio Lo Nuestro 2026

Kunno habló sobre el posible reencuentro entre Cazzu, Belinda y Ángela Aguilar en los próximos Premios Lo Nuestro 2026. Fotos: @belindapop, @angela_aguilar, @nodal

El posible encuentro entre Cazzu, Belinda y Ángela Aguilar en la próxima edición de Premio Lo Nuestro 2026 ha generado gran expectativa y debate entre los seguidores de la música latina.

En declaraciones recientes, Kunno consideró que los supuestos conflictos entre Cazzu, Belinda y Ángela Aguilar son más alimentados por el público y los medios que por las propias protagonistas.

“Siempre lo he dicho, los problemas los causa la gente más que lo que realmente sucede”, aseveró.

Al ser cuestionado por la prensa sobre qué pasaría si la esposa de Christian Nodal se encontrara con las exnovias del sonorense, el influencer afirmó: “Si se topan, ‘hola, ¿cómo estás?, mucho gusto, con permiso’ y listo”, sostuvo el creador de contenido, quien recientemente fue confirmado como participante en “La Casa de los Famosos” (edición Estados Unidos).

Kunno fue abordado por la prensa luego de ser confirmado como participante en La Casa de los Famosos en EEUU. Habló sobre Nodal y Ángela Aguilar. (Capturas de pantalla)

Kunno, que ha consolidado una amistad estrecha con Ángela Aguilar y una presencia constante en la vida social de los Aguilar y Nodal, subrayó la importancia de la sororidad y el respeto entre las artistas, especialmente por ser mujeres: “Siempre hay que dar el ejemplo, en este caso, incluso de ellas como mujeres, que a pesar de todo, que se impulsen, se aplaudan, se reconozcan el éxito”, declaró.

Cabe apuntar que en la edición de Premio Lo Nuestro 2025, la atención se centró en un momento que no pasó desapercibido para el público y los medios: durante la presentación musical de Belinda, Ángela Aguilar abandonó su asiento y solo regresó una vez que finalizó la actuación. Este gesto fue interpretado en redes sociales y entre los asistentes como una muestra de incomodidad ante la presencia de la expareja de Christian Nodal.

Belinda, Cazzu, Christian Noda, Ángela Aguilar podrían asistir a Premios Lo Nuestro 2026. (Instagram: Belinda / AFP)

Respecto a las críticas que ha recibido Ángela Aguilar en redes sociales por su relación con Nodal, Kunno reveló que la cantante ha recurrido a la terapia: “Todos ocupamos terapia, no solamente quienes nos dedicamos al entretenimiento, sino todos en general. Incluso ustedes, chicos, también, tanta pregunta y tanto chisme, tanto azoteo de repente que también me lo están aventando… Siempre yo he estado para ella, para lo bonito y para cuando ella me necesite”, expresó.

Expectativa por Premio Lo Nuestro 2026

La edición 2026 de Premio Lo Nuestro promete ser un punto de convergencia para figuras centrales de la música latina y sus historias personales. La posibilidad de ver juntos a Cazzu, Belinda y Ángela Aguilar en el mismo recinto, junto a Nodal, añade un componente de interés extra al mediático evento.

Las nominaciones de cada una de estas mujeres son las siguientes:

Ángela Aguilar

Mejor combinación femenina por “Maldita Primavera” junto a Yuri

Colaboración del Año – Pop por “Abrázame” con Felipe Botello y El Sonoro Rugir

Artista Femenina del Año – Música Mexicana

Canción Mariachi/Ranchera del Año por “Nadie Se Va Como Llegó”

Cazzu

Artista Pop Femenina del Año

Canción del Año – Pop por “Con Otra”

Belinda

Colaboración del Año – Música Mexicana por “300 Noches” con Natanael Cano

La presencia de Cazzu en la gala y la posibilidad de que pueda presentarse en el show estaría inquietando a los Aguilar y Nodal. (Tomadas de Instagram)

Se ha especulado que Cazzu o la dinastía Aguilar podría subir al escenario de los premios para interpretar sus éxitos, sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado la lista de artistas a presentarse. Algunos periodistas afirman que la argentina no asistiría al evento.

La ceremonia de Premio Lo Nuestro 2026 se celebrará el miércoles 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida.