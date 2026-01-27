Este es el origen de Salamanca, la ciudad de Guanajuato que atestiguó una masacre con saldo de 11 víctimas

Salamanca, fundada en 1603, destaca por su legado cultural y arquitectónico, siendo hogar del Templo y exconvento de San Agustín. Crédito: Secretaría de Turismo e Identidad del Estado de Guanajuato

De acuerdo con la Secretaría de Turismo e Identidad de Guanajuato, Salamanca fue fundada el 1 de enero de 1603 bajo disposición del virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo, en un territorio originalmente conocido como Xidoo, nombre otomí que significa “lugar sobre tepetate”, y cobró relevancia como protección del Camino Real de la Plata.

Entre sus edificaciones históricas destaca el Templo y exconvento de San Agustín, reconocido por sus retablos churriguerescos dorados y su órgano monumental, una de las principales joyas del arte sacro en México.

Según la Secretaría de Cultura federal, Salamanca vivió momentos clave durante la Independencia, cuando el Ejército Insurgente ingresó el 23 de septiembre de 1810 y el cura Miguel Hidalgo nombró autoridades y acopió materiales para la guerra.

Salamanca resguarda también el Museo Hidalgo, que recorre episodios fundamentales de la historia local y nacional. Otros símbolos patrimoniales incluyen la Parroquia del Señor del Hospital con la venerada imagen del Cristo Negro, la Parroquia de San Bartolomé Apóstol y la Cruz Atrial Tequitqui, pieza artesanal que refleja la herencia náhuatl.

El atractivo turístico del municipio abarca instalaciones deportivas y recreativas, además de festividades como la Feria de Salamanca, que se organiza durante la Semana Santa, y la Festividad de Corpus Christi en junio, en la que se levantan altares adornados con frutas alrededor del jardín principal.

En la tradición artesanal destaca la cera escamada, labor de expertos locales, junto con trabajos en cestería, alfarería, cerámica, platería, y una variada producción de dulces típicos y nieve de pasta.

La vida cotidiana en Salamanca combina historia, arte y gastronomía, reflejada en platos como enchiladas con pata de puerco, cecina, encurtidos, tamales, menudo, gorditas de trigo y buñuelos, que preservan el sabor característico de la región.

Balacera en campo de fútbol de Salamanca deja 11 muertos

Once personas murieron durante un ataque armado en una cancha de futbol de Salamanca, Guanajuato, relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima. REUTERS/Juan Moreno

La escalada entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima provocó la muerte de 11 personas en una cancha de futbol del municipio de Salamanca, en Guanajuato. De acuerdo con fuentes federales, cinco de las víctimas habrían tenido vínculos con el CJNG, lo que revela la intensidad del enfrentamiento entre estas organizaciones delictivas.

Autoridades estatales reconocieron la gravedad de los hechos al comprometerse públicamente a esclarecer el caso y llevar a los responsables ante la justicia. La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz, condenó el ataque a través de sus redes sociales y expresó: “Lo ocurrido en la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca, es un hecho inaceptable que lastima profundamente a las familias guanajuatenses”.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que diez personas murieron en el lugar y una más falleció en el hospital. El mismo día, la institución informó que los investigadores ya obtuvieron “avances significativos”, aunque aún no hay detenidos vinculados a la agresión.

Fuentes federales señalaron que antes del ataque se localizaron mensajes presumiblemente relacionados con el Cártel de Santa Rosa de Lima, lo que refuerza la hipótesis del móvil criminal. Según los primeros indicios, los atacantes habrían tenido como objetivos a presuntos integrantes del CJNG, quienes eran identificados como miembros de una empresa de seguridad privada.