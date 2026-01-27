Angélica Rivera regresa a la tv abierta en Televisa: cuándo y a qué hora ver a la ex primera dama de México (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El regreso de Angélica Rivera a la actuación y a la televisión abierta mexicana se concreta con el estreno de la serie “Con esa misma mirada”, una producción de Argos Comunicación que debuta en el Canal de las Estrellas el 30 de marzo de 2026 a las 21:30 horas.

Se trata de un acontecimiento relevante para la industria del entretenimiento, tras varios años de ausencia de la ex primera dama de México y luego de un periodo marcado por polémicas públicas y su mediático divorcio de Enrique Peña Nieto.

Fecha y horario del estreno de ‘Con esa misma mirada’ en Las Estrellas

De acuerdo con el sitio oficial del Canal de las Estrellas, la serie “Con esa misma mirada” llegará a la señal nacional el 30 de marzo de 2026 en punto de las 21:30 horas.

El proyecto marca el retorno de Rivera a la pantalla chica después de más de una década alejada de los foros televisivos. La producción, que ya fue exhibida previamente en la plataforma ViX, ahora tendrá su estreno en televisión abierta, ampliando así su alcance al público mexicano.

“Con esa misma mirada” es protagonizada por Angélica Rivera y Diego Klein. La historia es una adaptación de la exitosa telenovela “Mirada de Mujer” y aborda el proceso de reconstrucción emocional de Eloísa, personaje central interpretado por Rivera.

Un regreso esperado tras años de polémica pública: ‘La Gaviota’ regresa a Televisa

El regreso de Rivera ocurre tras un periodo en que su vida personal y política fue objeto de atención mediática. Como primera dama durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la actriz enfrentó cuestionamientos y controversias, incluyendo la investigación por la llamada “Casa Blanca” y el proceso de divorcio con el expresidente, confirmado en 2019.

Durante su gestión en el cargo protocolario, Rivera suspendió su carrera artística, centrando su vida en actividades institucionales y familiares.

Su retorno a la televisión, según reportes del Canal de las Estrellas, se da en un contexto mediático distinto, con expectativas sobre su desempeño actoral y la recepción del público tras su paso por la política.

Sobre la serie “Con esa misma mirada”

La producción de Argos Comunicación apuesta por una narrativa contemporánea y aborda temáticas como el autodescubrimiento, la resiliencia y los desafíos de las mujeres en la madurez. Eloísa, la protagonista, atraviesa una etapa de transformación personal que conecta con la historia original de “Mirada de Mujer”, una de las telenovelas más influyentes de la televisión mexicana.

El reparto cuenta con la participación de Diego Klein y otros actores reconocidos. La serie fue bien recibida durante su lanzamiento en la plataforma ViX y ahora buscará consolidarse entre las audiencias de televisión abierta.

Dónde y cómo ver la serie de Angélica Rivera

Canal de las Estrellas : Estreno el 30 de marzo de 2026 a las 21:30 horas.

ViX : La serie ya está disponible en la plataforma digital para quienes prefieran verla en streaming.

Argos Comunicación: Productora a cargo del proyecto, conocida por propuestas innovadoras en el mercado audiovisual mexicano.

La nueva etapa profesional de Angélica Rivera se desarrolla en un entorno mediático renovado, donde su trayectoria artística y su experiencia como figura pública convergen en una de las apuestas más esperadas de la televisión nacional.