México

Angélica Rivera regresa a la tv abierta en Televisa: cuándo y a qué hora ver a la ex primera dama de México

Tras casi 20 años sin protagonizar un melodrama, la actriz regresa en el horario estelar de la televisora

Guardar
Angélica Rivera regresa a la
Angélica Rivera regresa a la tv abierta en Televisa: cuándo y a qué hora ver a la ex primera dama de México (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El regreso de Angélica Rivera a la actuación y a la televisión abierta mexicana se concreta con el estreno de la serie “Con esa misma mirada”, una producción de Argos Comunicación que debuta en el Canal de las Estrellas el 30 de marzo de 2026 a las 21:30 horas.

Se trata de un acontecimiento relevante para la industria del entretenimiento, tras varios años de ausencia de la ex primera dama de México y luego de un periodo marcado por polémicas públicas y su mediático divorcio de Enrique Peña Nieto.

Fecha y horario del estreno de ‘Con esa misma mirada’ en Las Estrellas

De acuerdo con el sitio oficial del Canal de las Estrellas, la serie “Con esa misma mirada” llegará a la señal nacional el 30 de marzo de 2026 en punto de las 21:30 horas.

El proyecto marca el retorno de Rivera a la pantalla chica después de más de una década alejada de los foros televisivos. La producción, que ya fue exhibida previamente en la plataforma ViX, ahora tendrá su estreno en televisión abierta, ampliando así su alcance al público mexicano.

Estos son algunos de los
Estos son algunos de los detalles de la tercera temporada de Con esa misma mirada. Foto: Jesús Avilés/Infobae México.

“Con esa misma mirada” es protagonizada por Angélica Rivera y Diego Klein. La historia es una adaptación de la exitosa telenovela “Mirada de Mujer” y aborda el proceso de reconstrucción emocional de Eloísa, personaje central interpretado por Rivera.

Un regreso esperado tras años de polémica pública: ‘La Gaviota’ regresa a Televisa

El regreso de Rivera ocurre tras un periodo en que su vida personal y política fue objeto de atención mediática. Como primera dama durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la actriz enfrentó cuestionamientos y controversias, incluyendo la investigación por la llamada “Casa Blanca” y el proceso de divorcio con el expresidente, confirmado en 2019.

Durante su gestión en el cargo protocolario, Rivera suspendió su carrera artística, centrando su vida en actividades institucionales y familiares.

Su retorno a la televisión, según reportes del Canal de las Estrellas, se da en un contexto mediático distinto, con expectativas sobre su desempeño actoral y la recepción del público tras su paso por la política.

Sobre la serie “Con esa misma mirada”

La producción de Argos Comunicación apuesta por una narrativa contemporánea y aborda temáticas como el autodescubrimiento, la resiliencia y los desafíos de las mujeres en la madurez. Eloísa, la protagonista, atraviesa una etapa de transformación personal que conecta con la historia original de “Mirada de Mujer”, una de las telenovelas más influyentes de la televisión mexicana.

(IG: @alejandropepre)
(IG: @alejandropepre)

El reparto cuenta con la participación de Diego Klein y otros actores reconocidos. La serie fue bien recibida durante su lanzamiento en la plataforma ViX y ahora buscará consolidarse entre las audiencias de televisión abierta.

Dónde y cómo ver la serie de Angélica Rivera

  • Canal de las Estrellas: Estreno el 30 de marzo de 2026 a las 21:30 horas.
  • ViX: La serie ya está disponible en la plataforma digital para quienes prefieran verla en streaming.
  • Argos Comunicación: Productora a cargo del proyecto, conocida por propuestas innovadoras en el mercado audiovisual mexicano.

La nueva etapa profesional de Angélica Rivera se desarrolla en un entorno mediático renovado, donde su trayectoria artística y su experiencia como figura pública convergen en una de las apuestas más esperadas de la televisión nacional.

Temas Relacionados

Angélica RiveraTelevisamexico-entretenimientoCon esa misma mirada

Más Noticias

Alfredo Adame vs Carlos Trejo: cuándo y dónde ver la pelea más esperada de la televisión mexicana

Los famosos se medirán en Ring Royal, un evento organizado por el polémico Poncho de Nigris

Alfredo Adame vs Carlos Trejo:

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 27 de enero: manifestantes en 20 de Noviembre, alcaldía Xochimilco

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Xochimilco San Valentín 2026: trajineras nocturnas con cena y mariachi

Xochimilco se convierte cada 14 de febrero en uno de los escenarios más buscados para celebrar el Día de San Valentín

Xochimilco San Valentín 2026: trajineras

Denuncian el asesinato de 15 burros en rancho “Rancho Carisuva” de Baja California Sur

Durante el año 2017, Baja Brewing y Rancho Carisuva comenzaron con un proyecto de santuario de burritos, difundido a través del programa Lolo Love

Denuncian el asesinato de 15

Cine privado, arsenal oculto y el cerco fallido contra “El Barbas”, líder del CJNG, en Michoacán en 2025

El cateo desencadenó una serie de ataques y bloqueos carreteros en la zona, mientras continúan la búsqueda del supuesto dirigente y las investigaciones sobre los bienes decomisados

Cine privado, arsenal oculto y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum niega que foto de

Sheinbaum niega que foto de Ryan Wedding frente a embajda de EEUU haya sido creada con IA

Desde prisión, ‘El Marro’ seguiría dirigiendo al Cártel Santa Rosa de Lima

Mundial 2026 en México: las 8 actividades ilícitas con las que el crimen organizado podría lucrar, según experto

Masacre en Salamanca deja al descubierto extorsiones a ligas de futbol amateur

Abogados de narcos enviados a EEUU denuncian traición a la patria ante la FGR

ENTRETENIMIENTO

Filtran foto de Luz María

Filtran foto de Luz María Zetina con Lorena Ochoa abrazadas y reviven los rumores de romance

Alfredo Adame vs Carlos Trejo: cuándo y dónde ver la pelea más esperada de la televisión mexicana

Esta fue la última publicación de Alexis Ortega, voz en español del Spider-Man de Tom Holland

Yuridia deslumbra con su regreso en el palenque de León tras su maternidad

Precios oficiales de Harry Styles en México: consulta aquí el costo de los boletos para CDMX

DEPORTES

¿Puede suspenderse el Bravos vs

¿Puede suspenderse el Bravos vs Cruz Azul tras las nevadas en Ciudad Juárez?

Quién es Benjamín Gil, el mánager que dirigirá a México en el Clásico Mundial de Béisbol

Rival de las 168 libras espera a Canelo Álvarez aunque prioriza ser campeón mundial: “No sé si quiera volver a pelear”

El ex de Cruz Azul que fue campeón en el 2021 y que firmó con Rosario Central para esta temporada

WWE acepta a Regina “Kill Bill” Tarín: la mexicana define su futuro entre MMA y la lucha libre