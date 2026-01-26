México

IMSS gastó casi 300 millones de pesos en 178 montacargas

Un proceso basado en etapas permitió la incorporación de este tipo de vehículos para los almacenes del Instituto

La renovación integral de equipos
La renovación integral de equipos en almacenes del IMSS se implementó en tres etapas, iniciando en 2022 y concluyendo en 2025. Crédito: IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha completado un proceso de inversión histórica cercana a 300 millones de pesos destinado a transformar su capacidad operativa. Esta modernización se basa en la adquisición de 178 montacargas eléctricos de alta calidad y fabricación estadounidense.

En la reciente reinauguración del almacén del órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) Ciudad de México Sur, Zoé Robledo Aburto, director general de la institución, remarcó el impacto de esta renovación, subrayando que el programa involucró la sustitución total de todos los equipos en tres etapas.

Señaló que la primera fase arrancó en 2022, con 56 unidades, a la que siguieron 80 montacargas en 2024 distribuidos en representaciones estatales y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), y finalmente 42 equipos durante 2025, abarcando almacenes de Nivel Central, incluido el nuevo depósito en la capital mexicana.

La adquisición de 178 montacargas
La adquisición de 178 montacargas eléctricos de fabricación estadounidense busca fortalecer la capacidad logística del IMSS. Crédito: IMSS

Esta decisión responde, según Zoé Robledo citado en el boletín oficial del IMSS de este 25 de enero, a la necesidad de garantizar el abasto oportuno de medicamentos y material de curación, así como otros insumos médicos fundamentales para las unidades de Primer, Segundo y Tercer Nivel y las guarderías del instituto.

El funcionario agregó que: “Hay cosas que no se ven, pero que se sienten a la hora de una operación que va mejorándose y va renovándose rápidamente”.

En el mismo evento, Zoé Robledo destacó cómo el almacén del OOAD sur de la Ciudad de México moviliza más de 25 toneladas de insumos y medicamentos al día, tarea que depende absolutamente del correcto funcionamiento de estos montacargas.

IMSS usa tecnología para mejorar la relación médico-paciente

Las nuevas herramientas digitales implementadas
Las nuevas herramientas digitales implementadas permiten a los médicos utilizar historiales electrónicos y comandos de voz durante la atención médica. (jefatura Gobierno CDMX)

Al margen de este componente logístico, el titular del IMSS profundizó en el proceso de fortalecimiento institucional en materia de trato al derechohabiente. En el marco del programa nacional de “trato digno”, remarcó que se impulsa la capacitación integral tanto para médicos como para el personal administrativo encargado de los módulos de información y la gestión de atención y orientación.

Parte de esa transformación incluye el desarrollo del proyecto “Mírame a los ojos”, que busca humanizar la interacción entre trabajadores de la salud y derechohabientes. Para ello, el instituto ha incorporado tecnología que facilita, por ejemplo, el uso de historiales médicos electrónicos y herramientas de comando de voz en la elaboración de notas médicas.

Esto, según Zoé Robledo, permite: “Va mejorar mucho la calidad de la consulta, porque toda esa información que antes se tenía que volver a repetir o pedirle a los pacientes su receta o estudio, ya está sistematizada.

El directivo explicó que este avance tecnológico permite a los médicos mantener el contacto visual con el paciente durante la consulta. Subrayó que: “Es tecnología que cada vez es más accesible y permite el contacto visual que muchas veces se interpreta como frialdad, desinterés e indiferencia. A veces no lo es, a veces es que están trabajando ahí”.

Por último, Zoé Robledo insistió en que la mejora de la atención y el trato no es una opción, sino un derecho humano indispensable, cuya ausencia puede resultar en discriminación y racismo.

