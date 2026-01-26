Día Naranja: violencia psicológica y física, las más frecuentes contra mujeres en México

En el marco del Día Naranja, se visibiliza la urgencia de erradicar la violencia de género en todos los ámbitos. Foto: X/ @SeMujeresCDMX

La violencia contra las mujeres sigue siendo una de las problemáticas sociales más persistentes en México.

En el marco del Día Naranja, que se conmemora el día 25 de cada mes para visibilizar y erradicar la violencia de género, los datos oficiales y de organismos civiles muestran que la violencia psicológica y física continúan como las formas de agresión más comunes, tanto en el ámbito familiar como en espacios comunitarios, laborales y digitales.

Violencia contra las mujeres en México: un problema estructural

Las cifras reflejan la magnitud del problema. A nivel nacional, entre el 29.4% y el 51.6% de las mujeres ha sufrido violencia psicológica, mientras que la violencia física afecta a entre 34.7% y 37%.

La violencia contra las mujeres sigue siendo una de las problemáticas sociales más persistentes en México y requiere acción inmediata. EFE/Francisco Guasco

Estas agresiones suelen manifestarse mediante humillaciones, amenazas, golpes, empujones o control coercitivo, principalmente dentro del entorno familiar o de pareja.

Entre 2020 y 2021, 42.8% de las mujeres de 15 años y más experimentaron al menos un episodio de violencia. Además, cada año alrededor de 3 mil mujeres y niñas son asesinadas, siendo el feminicidio la expresión más extrema de este continuo de violencia.

CDMX: violencia familiar y alcaldías con mayor incidencia

En la Ciudad de México, entre enero y octubre de 2025 se iniciaron 1,098 carpetas de investigación por delitos contra mujeres.

Durante el primer trimestre del año, la violencia familiar representó el 84.54% de los casos, afectando principalmente a mujeres que mantienen o mantuvieron una relación de pareja con su agresor.

En la CDMX la violencia familiar representa más del 80 por ciento de los casos contra mujeres y niñas. FOTO: CRISTIAN HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO.COM

Las alcaldías con mayor número de denuncias fueron Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tlalpan, mientras que los servicios de atención territorial, como las unidades “Lunas”, reportaron miles de mujeres atendidas por situaciones de violencia psicológica, física y económica.

Violencia digital y sexual: riesgos crecientes para mujeres jóvenes

La violencia digital se ha consolidado como una modalidad en crecimiento.

De los reportes atendidos desde 2019 a 2025, 56% de las agresiones digitales se dirigieron a mujeres, especialmente en los rangos de 21 a 35 años, aunque niñas y adolescentes también figuran entre los grupos más vulnerables.

La violencia digital afecta principalmente a mujeres jóvenes niñas y adolescentes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia de violencia sexual, 86% de las víctimas son mujeres, con una alta incidencia en niñas y adolescentes.

Estas agresiones incluyen acoso, abuso sexual y violación, tanto en el ámbito familiar como comunitario y laboral.

Día Naranja y acciones para erradicar la violencia de género

El Día Naranja, impulsado por la ONU, busca generar conciencia y promover acciones concretas para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas.

En 2025, el Gobierno de la CDMX anunció 15 acciones para fortalecer la Alerta de Género, entre ellas la creación de la Policía de Género, juzgados especializados y la Defensoría de las Mujeres.

Día Naranja se conmemora cada 25 de mes para visibilizar prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas.

Además, el Programa Bienestar para Mujeres en Situación de Violencia ofrece apoyo económico, psicológico y asesoría jurídica, con el objetivo de fortalecer la autonomía de las víctimas y reducir los riesgos de violencia feminicida.

Principales violencias contra las mujeres en México

Violencia psicológica : humillaciones, amenazas, manipulación y aislamiento.

Violencia física : golpes, empujones y lesiones corporales.

Violencia sexual : acoso, abuso y violación.

Violencia económica y patrimonial : control del dinero y destrucción de bienes.

Violencia digital: ciberacoso y difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

La persistencia de estas agresiones subraya la urgencia de fortalecer políticas públicas, garantizar el acceso a la justicia y consolidar una cultura de prevención que permita a las mujeres vivir libres de violencia.