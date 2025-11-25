México

Marcha del 25N hoy en vivo: Primer contingente de mujeres llega al Zócalo, piden justicia para las víctimas de violencia

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se lleva a cabo una marcha en CDMX

En pocas líneas:

21:53 hsHoy

Entre consignas como “¿No que no? Sí que sí, ya volvimos a salir”, “¡Con los hijos no!”, contingentes de mujeres llegan al Zócalo de la CDMX, según lo reportado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hasta el momento no se registran incidentes o altercados con policías.

Mujeres organizadas llegan al Zócalo de la CDMX. (X/@OVIALCDMX)
21:36 hsHoy

Tres contingentes de mujeres han comenzado el recorrido por Paseo de la Reforma, niñas y niños también son parte de los asistentes a la movilización.

Contingentes de mujeres comienzan a caminar rumbo al Zócalo. Crédito: OVIALCDMX
21:11 hsHoy

Integrantes de la Red Nacional de Refugios realizaron un pronunciamiento frente a Palacio Nacional, exigieron que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum les ofrezca certidumbre sobre el presupuesto que les corresponde para que miles de mujeres e infancias puedan salir de un entorno violento.

Tal como lo convocaron, integrantes de la Red Nacional de Refugios se reunieron en el Zócalo y emitieron un pronunciamiento exigiendo certidumbre sobre el presupuesto que les corresponde. Crédito: X/ @WadeJo8
21:00 hsHoy

20:55 hsHoy

Familiares de Diana Velázquez Florencio, víctima de feminicidio el 2 de julio de 2017, llegan a la Glorieta de las Mujeres que Luchan, exigen justicia para cada víctima: “Nuestras hijas siguen siendo abandonadas en la calle, sin vida”.

Madres de víctimas de feminicidio llegan a la Glorieta de las Mujeres que Luchan. X: IMER_Noticias
20:43 hsHoy

Madres de víctimas de feminicidio del Estado de México comienzan a concentrarse en la Glorieta de las Mujeres que Luchan; en el lugar, mujeres asistentes colocaron un tendedero contra agresores y deudores alimentarios.

Mujeres asistentes a la marcha
Mujeres asistentes a la marcha colocaron un tendedero de agresores y deudores alimentarios en las vallas de la Glorieta de las Mujeres que Luchan. (Captura de Pantalla)
19:01 hsHoy

Inicia manifestación

Mujeres comienzan a llegar al Monumento a la Revolución, punto de reunión para marchar por el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres.

Fotografía de archivo en donde
Fotografía de archivo en donde se ve un letrero que condena la violencia contra las mujeres en Bolivia. EFE/Luis Gandarillas

