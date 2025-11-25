Marcha del 25N hoy en vivo: Primer contingente de mujeres llega al Zócalo, piden justicia para las víctimas de violencia

Entre consignas como “¿No que no? Sí que sí, ya volvimos a salir”, “¡Con los hijos no!”, contingentes de mujeres llegan al Zócalo de la CDMX, según lo reportado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hasta el momento no se registran incidentes o altercados con policías.
Tres contingentes de mujeres han comenzado el recorrido por Paseo de la Reforma, niñas y niños también son parte de los asistentes a la movilización.
Integrantes de la Red Nacional de Refugios realizaron un pronunciamiento frente a Palacio Nacional, exigieron que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum les ofrezca certidumbre sobre el presupuesto que les corresponde para que miles de mujeres e infancias puedan salir de un entorno violento.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) detalló que implementará un operativo especial de acompañamiento y contención el día de hoy 25 de noviembre con motivo de la manifestación que partirá del Ángel de la Independencia y del Monumento a la Revolución, con rumbo al Zócalo capitalino.
Familiares de Diana Velázquez Florencio, víctima de feminicidio el 2 de julio de 2017, llegan a la Glorieta de las Mujeres que Luchan, exigen justicia para cada víctima: “Nuestras hijas siguen siendo abandonadas en la calle, sin vida”.
Madres de víctimas de feminicidio del Estado de México comienzan a concentrarse en la Glorieta de las Mujeres que Luchan; en el lugar, mujeres asistentes colocaron un tendedero contra agresores y deudores alimentarios.
Mujeres comienzan a llegar al Monumento a la Revolución, punto de reunión para marchar por el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres.