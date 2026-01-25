Jaime Camil sorprende con su imagen como Tronchatoro en Matilda el Musical

La imagen oficial de Jaime Camil como Tronchatoro confirma su transformación para Matilda el Musical en México. - (Instagram/@jaimecamil)

La revelación de la imagen oficial de Jaime Camil como Tronchatoro marcó un nuevo momento clave en el camino de Matilda el Musical rumbo a su estreno en México. La producción dio a conocer el diseño que lucirá el actor y cantante en escena, confirmando así su transformación para uno de los personajes más imponentes de la historia.

El anuncio se da después de que, semanas atrás, se hiciera público el elenco completo de esta versión mexicana, integrada por figuras consolidadas tanto del teatro como de la televisión. Desde entonces, la expectativa ha ido en aumento entre los seguidores del musical y del propio Camil.

La caracterización no pasó desapercibida. El maquillaje, el vestuario y la presencia escénica proyectada en la imagen oficial despertaron comentarios inmediatos y colocaron al personaje en el centro de la conversación antes de su llegada al escenario.

Un actor con experiencia en la transformación

El diseño de maquillaje y vestuario de Camil como Tronchatoro genera expectativas entre los seguidores del musical y del actor. (Instagram/ @matildamusical_mx)

La elección de Jaime Camil para este rol no resulta ajena a su trayectoria. A lo largo de su carrera, el actor ha demostrado versatilidad, energía escénica y una capacidad notable para asumir personajes complejos y físicos.

Uno de los antecedentes más recordados por el público es su papel en Por ella soy Eva, donde interpretó a un personaje femenino, trabajo que le valió amplio reconocimiento y que hoy vuelve a ser mencionado por quienes celebran su elección como Tronchatoro.

Esa experiencia previa ha reforzado la percepción de que Camil cuenta con las herramientas actorales necesarias para dar vida a un personaje intenso, dominante y visualmente extremo, cualidades que definen a la temida directora escolar dentro del musical.

Un elenco sólido para una producción esperada

Matilda el Musical anuncia un elenco mexicano consolidado, con figuras reconocidas del teatro y la televisión nacional. (Instagram/ @matildamusical_mx)

Matilda el Musical llegará a México bajo la producción de Alex Gou, quien ha sido responsable de traer al país diversos montajes exitosos. Además de Jaime Camil, el elenco reúne a nombres destacados de la escena nacional.

Ricardo Margaleff interpretará al Sr. Wormwood, mientras que Verónica Jaspeado dará vida a la Sra. Wormwood. El personaje de la Srta. Honey será alternado por María Elisa Gallegos y Gloria Aura, quienes aportarán sensibilidad y fortaleza emocional al rol.

Gisela Sehedi encarnará a la Sra. Phelps, completando un reparto que combina experiencia teatral y presencia televisiva, elemento clave para atraer a distintos públicos.

Fecha de estreno y sede en la Ciudad de México

El estreno de Matilda el Musical está programado para el 13 de marzo en el Centro Cultural Teatro 1 de la alcaldía Cuauhtémoc. (Gou)

La producción tiene programado su estreno para el próximo 13 de marzo en el Centro Cultural Teatro 1, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. El recinto será la sede de esta esperada adaptación.

La venta de boletos ya se encuentra disponible tanto a través del sistema Ticketmaster como en las taquillas del teatro, lo que confirma que la maquinaria del musical ya está en marcha.

Con la imagen de Jaime Camil como Tronchatoro revelada y un elenco de alto perfil confirmado, Matilda el Musical se perfila como uno de los estrenos teatrales más esperados de la temporada.