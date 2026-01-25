El motivo real detrás del llanto de Pati Chapoy en el 30 aniversario de ‘Ventaneando’: lo que no salió al aire (Fotos: TV Azteca/ Marco Ruiz- Infobae México)

Durante la conmemoración de los 30 años de “Ventaneando”, Pati Chapoy protagonizó un emotivo episodio al romper en llanto mientras recordaba los momentos más difíciles de su carrera.

La escena resultó especialmente significativa para quienes asistieron en el foro de TV Azteca, así como para la audiencia que siguió la transmisión en directo y a través de redes sociales.

La cobertura de Infobae México permitió observar detalles que no se transmitieron al aire y que explican el trasfondo emocional que vivió la periodista.

El ambiente en el foro presentaba una mezcla de nostalgia y celebración. Chapoy, líder del programa desde su fundación, enfrentó preguntas constantes sobre su futuro y el reciente primer aniversario luctuoso de Daniel Bisogno, compañero y figura clave en el espacio de espectáculos. Estos factores, sumados al anuncio de sus próximas vacaciones, influyeron en el visible estado de ánimo de la conductora.

La periodista celebra 30 años de su programa. Crédito: Infobae México (Crédito: Marco Ruiz/ Infobae México)

El recuerdo de una demanda que puso a prueba su carrera: Pati Chapoy vs Televisa

En la cobertura especial de Hechos con los Ruiz-Lara, Pati Chapoy compartió uno de los momentos más intensos de su trayectoria: en 1997 estuvo a punto de ser encarcelada tras una demanda de Televisa. El conflicto surgió porque “Ventaneando” utilizaba fragmentos de contenido televisivo de la competencia para análisis y comentarios, lo que motivó acciones legales por parte de la empresa.

La periodista explicó que la demanda representó “un golpe a la libertad de expresión”, pues buscaba restringir el análisis crítico sobre materiales difundidos en televisión abierta. Aquella noche, luego de una emisión del programa, Chapoy fue advertida de que las autoridades la esperaban con una orden de arresto. Decidió salir discretamente de las instalaciones de TV Azteca y refugiarse en su domicilio junto a su hijo.

Al día siguiente, Ricardo Salinas Pliego, presidente de la televisora, le pidió que encendiera la televisión. Observó imágenes de patrullas y reporteros que se habían agrupado en las inmediaciones de su residencia, además de la presencia de un helicóptero. TV Azteca dispuso de un helicóptero propio para trasladarla y evitar su detención en ese momento.

“Tan delicada fue la situación que Antonio Lozano Gracia, procurador de la época, pidió a Ricardo Salinas Pliego que me encarcelaran dos o tres días para calmar a Televisa”, relató Chapoy según lo recogido por Hechos con los Ruiz-Lara. El presidente de la televisora se negó a autorizar el arresto y dispuso un equipo de seguridad para protegerla durante dos años. Además, la empresa gestionó amparos para impedir la detención.

El recuerdo de una demanda que puso a prueba su carrera: Pati Chapoy vs Televisa (Captura de pantalla)

La Ley de Crestomatía o mejor conocida como ‘Ley Pati Chapoy’

El caso derivó en la creación de la llamada Ley de Crestomatía, que regula el uso de fragmentos protegidos por derechos de autor con fines informativos, didácticos o de análisis. Durante tres años, la periodista enfrentó litigios hasta lograr evitar la prisión y sentar precedentes legales en la cobertura televisiva.

“Obviamente no fui a la cárcel y no pasó a mayores”, aclaró la conductora en entrevista con Quién, y enfatizó que nunca pensó en abandonar su labor: “No, para nada, no”. La presión mediática y el apoyo de su equipo resultaron determinantes para superar la crisis. Aquel episodio, según relató Chapoy, marcó un antes y un después en su carrera y consolidó su compromiso con la defensa de la libertad de expresión.

Durante el evento de aniversario, la periodista se mostró visiblemente conmovida al recordar ese episodio: “Tenemos que defender la libertad de expresión. Tenemos que defendernos de todo… Ay, no puedo ni hablar”, expresó entre lágrimas.

Los motivos emocionales detrás del llanto de Pati Chapoy en el 30 aniversario de ‘Ventaneando’

Más allá de la rememoración de experiencias pasadas, el ambiente de la celebración incluyó elementos que influyeron en la sensibilidad de Pati Chapoy. De acuerdo con Infobae México, las preguntas sobre la salud de la conductora y el primer aniversario luctuoso de Daniel Bisogno incidieron en el tono de la conmemoración. Además, Chapoy anunció que tomaría unas vacaciones prolongadas, lo que generó especulaciones sobre su estado de salud y su futuro en el programa.

Los motivos emocionales detrás del llanto de Pati Chapoy en el 30 aniversario de ‘Ventaneando’ (Foto: Marco Ruiz/ Infobae México)

“Les aviso que en mi casa me está esperando una maleta y mi marido porque nos vamos a ir unos días, varios, a un destino del mundo, ¿okay?”, declaró Chapoy ante la prensa fuera de cámaras. Enfatizó que este viaje obedecía a la necesidad de descanso tras décadas de trabajo ininterrumpido y no a problemas de salud. Añadió que, durante su ausencia, se mantendría alejada del celular y de cualquier asunto laboral, delegando por completo la operación del programa a su equipo de confianza.

Un legado de tres décadas en la televisión: el nombre de Pati Chapoy ‘vende’

Desde su primera emisión el 22 de enero de 1996, Ventaneando se consolidó como el programa de espectáculos más longevo de la televisión mexicana. El concepto, basado en un formato de panel, redefinió la cobertura de la farándula en México y permitió la integración de múltiples generaciones de conductores y reporteros.

El festejo por el 30 aniversario reunió a figuras que han formado parte del programa y a quienes han contribuido a mantener su vigencia. Entre los presentadores emblemáticos se encuentran:

Pedro Sola

Daniel Bisogno

Mónica Castañeda

Jimena Pérez “La Choco”

Ricardo Manjarrez

Rosario Murrieta

La expansión digital de Ventaneando, con la creación de un canal en YouTube, ha permitido acceder a entrevistas completas y contenidos exclusivos, fortaleciendo su presencia en nuevas audiencias. El compromiso del equipo, resaltado por Chapoy durante la celebración, se refleja en la operación diaria del programa, que involucra reporteros, editores, camarógrafos y un equipo de producción que ha acompañado a la periodista en cada etapa.

Un legado de tres décadas en la televisión: el nombre de Pati Chapoy ‘vende’ (IG)

El llanto de Pati Chapoy durante el aniversario, más que una reacción aislada, expone la carga emocional acumulada tras tres décadas de liderazgo, enfrentamientos legales y la constante presión que implica mantenerse vigente en el medio televisivo mexicano.