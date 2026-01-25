Cuatro muertos por choque entre autobús y auto en la México–Cuernavaca a la altura de Huitzilac, Morelos

Un auto chocó contra un autobús la noche de este sábado Foto: (Protección Civil Morelos)

Cuatro personas murieron y 11 resultaron lesionadas el sábado 24 de enero tras un choque frontal entre un automóvil particular y un camión de pasajeros en la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura del poblado de Tres Marías, en el estado de Morelos.

De acuerdo con la información, ambos vehículos se incendiaron casi de inmediato tras el impacto, lo que provocó que los ocupantes del automóvil compacto quedaran atrapados y fallecieran calcinados al no poder escapar de las llamas.

Las investigaciones están en curso para determinar las causas y responsables del accidente, ocurrido alrededor de las 21:30 horas luego de que el automóvil, al ir a exceso de velocidad, invadiera el carril contrario y colisionara contra el camión.

Tras el impacto, ambas unidades se incendiaron, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

En la madrugada de este sábado la vialidad quedó libre tras que las autoridades limpiraran el lugar Foto: Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos

El siniestro provocó el cierre total de la circulación en esta importante vía de comunicación, con el objetivo de permitir que el personal especializado realizara las labores de control y sofocación del fuego, así como la atención a los afectados.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil de Morelos acudieron al lugar para extinguir el incendio y rescatar a los pasajeros heridos del camión, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada. La vialidad fue acordonada por las autoridades para permitir las diligencias y el levantamiento de los cuerpos.

A las tareas de auxilio se sumaron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM), quienes trabajaron de manera coordinada con otras corporaciones para mitigar los riesgos y restablecer la seguridad en la zona.

De manera preliminar, se informó que el autobús involucrado pertenecería a una línea conocida popularmente como “los Morados”; sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente esta información.

Los 11 heridos fueron trasladadsos a al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Cuernavaca Foto: Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos

Los lesionados fueron trasladados al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Cuernavaca

La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos informó que, tras el accidente automovilístico ocurrido la noche de este martes en Tres Marías, Huitzilac, un total de 11 personas resultaron lesionadas, algunas de las cuales fueron trasladadas al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Cuernavaca para recibir atención médica especializada.

En el lugar de los hechos, sobre la carretera federal México–Cuernavaca, se desplegó un operativo conjunto con Protección Civil municipal, Bomberos de Cuernavaca y de la Ciudad de México, Cruz Roja Morelos y la Guardia Nacional, que aseguró el perímetro. Asimismo, se notificó a la Fiscalía General del Estado de Morelos para realizar las diligencias correspondientes.

Motociclista muere tras chocar contra un poste en Jiutepec

Durante las primeras horas de este sábado 24 de enero, un trágico accidente cobró la vida de un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta en el municipio de Jiutepec. El incidente, ocurrido en la colonia Independencia, también dejó a una segunda persona lesionada, lo que generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y seguridad en la zona.

accidente, moto, casco de moto, vía, ruta, ciudad, lluvia, emergencia, ayuda, triangulo de seguridad, ilustración, lego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los reportes oficiales de las autoridades de tránsito, los hechos se registraron alrededor de las 4:00 horas sobre la avenida Emiliano Zapata. Por causas que aún son investigadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), el conductor de la motocicleta perdió el control de la unidad e impactó de manera directa contra un poste.

Debido a la fuerza del impacto, el motociclista falleció de manera instantánea en el lugar. Su acompañante, cuya identidad no ha sido revelada, resultó con heridas de consideración y fue atendido por paramédicos para su posterior traslado a un hospital cercano.

Elementos de la policía de tránsito de Jiutepec arribaron al sitio para acordonar el área, evitando el paso de vehículos y preservando la escena para las diligencias correspondientes. Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Servicio Médico Forense (Semefo) realizaron el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida. Este lamentable suceso pone de manifiesto la importancia de extremar precauciones al conducir durante la madrugada y respetar los límites de velocidad en las principales vías de comunicación de la zona metropolitana de Cuernavaca.