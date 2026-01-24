México

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 24 de enero de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Guardar

En pocas líneas:

    06:03 hsHoy

    México es uno de los países con mayor actividad sísmica debido a su ubicación geográfica. El territorio nacional se encuentra sobre la interacción de cinco placas tectónicas —la de Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Caribe—, cuyo constante movimiento provoca la liberación de energía en forma de sismos, especialmente en la zona del Pacífico.

    Ante un sismo, las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir las indicaciones de Protección Civil. Si la persona se encuentra en un inmueble, debe resguardarse en zonas seguras como bajo mesas resistentes o junto a muros de carga, alejándose de ventanas y objetos que puedan caer. No se deben usar elevadores. En espacios abiertos, se aconseja mantenerse lejos de postes, cables y estructuras inestables.

    Después del movimiento, es importante revisar posibles daños, evacuar con precaución si es necesario y mantenerse informado a través de fuentes oficiales, ya que pueden presentarse réplicas.

    Temas Relacionados

    Temblor hoySismo en MéxicoEpicentroServicio Sismológico Nacionalmexico-noticias

    Últimas noticias

    Mueren tres bomberos tras incendio en maquiladora Spellman en Matamoros

    Autoridades y cuerpos de emergencia lamentaron el deceso de los elementos que perdieron la vida en cumplimiento de su deber

    Mueren tres bomberos tras incendio

    Chispazo: todos los números ganadores del 23 de enero

    El sorteo de Chispazo se hace dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

    Chispazo: todos los números ganadores

    Clara Brugada reitera que el bienestar animal es prioridad y llama a la ciudadanía a sumar ideas

    La jefa de Gobierno visitó las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal en donde se encuentran perros rescatados del Refugio Franciscano

    Clara Brugada reitera que el

    Se registra sismo en Cd Hidalgo, Chiapas

    Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

    Se registra sismo en Cd

    Cómo determinan los hábitos diarios la salud de los adultos mayores

    Factores como el autocuidado, el entorno social y la resiliencia inciden en el bienestar físico y emocional de las personas mayores

    Cómo determinan los hábitos diarios

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    El extraño pueblo de EEUU

    El extraño pueblo de EEUU en el que se vive sin luz, agua, ni impuestos y donde la basura se convierte en arte

    Beatrice Cenci: una joven atormentada por su padre, un pedido de ayuda sin respuesta y la salida desesperada que la llevó a la horca

    Fuerte reacción del mercado y debate por las reservas: el Banco Central acumula, pero persisten las dudas

    Corrientes y Misiones serán los próximos destinos de Santilli en busca de apoyo para la reforma laboral

    Otra marca redobla la apuesta por los SUV compactos y lanza un segundo modelo en Argentina

    INFOBAE AMÉRICA

    La historia detrás de BTS:

    La historia detrás de BTS: así fue cómo se eligieron a los siete integrantes que hicieron historia en la industria musical

    Los adultos mayores ya superan a los menores de 18 años en once estados de Estados Unidos

    Tute contra la “subestimación del público infantil”: “La infancia es una etapa muy potente y muy delicada a la vez”

    Lo que no se soporta en “El tiempo de las moscas”

    Paul Mescal se pone en la piel de William Shakespeare: “Hasta ahora, no tenía idea de lo que querían decir sus obras”

    DEPORTES

    Sueltan amarras los grandes veleros

    Sueltan amarras los grandes veleros en la principal competencia de yachting de Sudamérica

    La selección argentina de futsal comienza su camino en la Copa América: sus rivales, los convocados y todo lo que hay que saber

    Tiene 8 hermanos, su padre es chofer de aplicación y realizó un posteo en redes para buscar club: “No pensé que sería viral”

    River Plate renueva la ilusión en 2026: refuerzos de peso, apuesta por juveniles y salida de históricos

    10 frases de Riquelme en la previa del debut de Boca en el torneo: del refuerzo que está cerca al mensaje para los jugadores