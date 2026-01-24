¿Miras el celular al despertar? Este es el daño que podrías causarle a tus ojos

Muchas personas acostumbran revisar su celular inmediatamente al despertar. Foto: (iStock)

El uso del teléfono celular inmediatamente después de despertar se ha convertido en un hábito cotidiano para millones de personas; sin embargo, diversos estudios científicos advierten que esta práctica puede generar afectaciones a la salud visual, especialmente cuando se realiza en ambientes con poca iluminación y durante periodos prolongados.

De acuerdo con especialistas en oftalmología y optometría, al despertar los ojos se encuentran en un proceso natural de adaptación tras varias horas de reposo. Durante el sueño, la producción de lágrimas disminuye y la superficie ocular puede presentar sequedad temporal.

Al exponerse de forma abrupta a la luz intensa de la pantalla del celular, particularmente a la luz azul, se genera un esfuerzo adicional para la retina y el nervio óptico.

La luz azul, emitida por dispositivos electrónicos como teléfonos móviles y tabletas, tiene una longitud de onda corta y alta energía, lo que provoca mayor dispersión dentro del ojo.

La exposición directa a la luz azul de las pantallas puede causar daños a la salud visual. Foto: (iStock)

Investigaciones publicadas en Ophthalmic & Physiological Optics señalan que esta radiación puede causar fatiga visual, deslumbramiento y reducción del contraste, especialmente cuando el ojo aún no ha recuperado su capacidad de enfoque tras el descanso nocturno.

Uno de los padecimientos más comunes asociados a esta práctica es el síndrome de fatiga visual digital, también conocido como síndrome de visión por computadora. Sus principales síntomas incluyen ardor, resequedad, enrojecimiento, visión borrosa, dolor ocular y cefaleas.

Estos efectos se intensifican al mirar el celular al despertar debido a que la pupila se encuentra dilatada por la oscuridad, permitiendo una mayor entrada de luz directa a la retina.

Además, el uso del celular en la cama reduce la frecuencia del parpadeo hasta en un 60 por ciento, según datos de la Asociación Americana de Optometría. El parpadeo es fundamental para mantener la lubricación del ojo, por lo que su disminución favorece la resequedad ocular y la irritación.

El hábito de revisar el teléfono tras dormir altera el ritmo circadiano y agrava los síntomas de fatiga visual. Foto: (iStock)

Otro riesgo identificado es la alteración del ritmo circadiano. Estudios de la Universidad de Harvard indican que la exposición a luz azul en las primeras horas del día, de forma intensa y sin transición, puede interferir en la regulación hormonal, afectando la producción de melatonina y generando cansancio visual acumulado a lo largo del día.

Si bien no existe evidencia concluyente de que mirar el celular al despertar cause daños permanentes en la retina de forma inmediata, la exposición repetida y prolongada puede contribuir al deterioro visual a largo plazo, especialmente en personas con problemas refractivos no corregidos.

Ante este panorama, los expertos recomiendan evitar el uso del celular durante los primeros minutos después de despertar, permitir que los ojos se adapten gradualmente a la luz natural, aumentar el parpadeo consciente, utilizar filtros de luz azul y ajustar el brillo de la pantalla. Estas medidas pueden ayudar a reducir el impacto negativo en la salud ocular y prevenir molestias visuales a futuro.