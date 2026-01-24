México

¿Miras el celular al despertar? Este es el daño que podrías causarle a tus ojos

Ciertos comportamientos habituales pueden perjudicar la visión incluso antes de comenzar la jornada

Guardar
Muchas personas acostumbran revisar su
Muchas personas acostumbran revisar su celular inmediatamente al despertar. Foto: (iStock)

El uso del teléfono celular inmediatamente después de despertar se ha convertido en un hábito cotidiano para millones de personas; sin embargo, diversos estudios científicos advierten que esta práctica puede generar afectaciones a la salud visual, especialmente cuando se realiza en ambientes con poca iluminación y durante periodos prolongados.

De acuerdo con especialistas en oftalmología y optometría, al despertar los ojos se encuentran en un proceso natural de adaptación tras varias horas de reposo. Durante el sueño, la producción de lágrimas disminuye y la superficie ocular puede presentar sequedad temporal.

Al exponerse de forma abrupta a la luz intensa de la pantalla del celular, particularmente a la luz azul, se genera un esfuerzo adicional para la retina y el nervio óptico.

La luz azul, emitida por dispositivos electrónicos como teléfonos móviles y tabletas, tiene una longitud de onda corta y alta energía, lo que provoca mayor dispersión dentro del ojo.

La exposición directa a la
La exposición directa a la luz azul de las pantallas puede causar daños a la salud visual. Foto: (iStock)

Investigaciones publicadas en Ophthalmic & Physiological Optics señalan que esta radiación puede causar fatiga visual, deslumbramiento y reducción del contraste, especialmente cuando el ojo aún no ha recuperado su capacidad de enfoque tras el descanso nocturno.

Uno de los padecimientos más comunes asociados a esta práctica es el síndrome de fatiga visual digital, también conocido como síndrome de visión por computadora. Sus principales síntomas incluyen ardor, resequedad, enrojecimiento, visión borrosa, dolor ocular y cefaleas.

Estos efectos se intensifican al mirar el celular al despertar debido a que la pupila se encuentra dilatada por la oscuridad, permitiendo una mayor entrada de luz directa a la retina.

Además, el uso del celular en la cama reduce la frecuencia del parpadeo hasta en un 60 por ciento, según datos de la Asociación Americana de Optometría. El parpadeo es fundamental para mantener la lubricación del ojo, por lo que su disminución favorece la resequedad ocular y la irritación.

El hábito de revisar el
El hábito de revisar el teléfono tras dormir altera el ritmo circadiano y agrava los síntomas de fatiga visual. Foto: (iStock)

Otro riesgo identificado es la alteración del ritmo circadiano. Estudios de la Universidad de Harvard indican que la exposición a luz azul en las primeras horas del día, de forma intensa y sin transición, puede interferir en la regulación hormonal, afectando la producción de melatonina y generando cansancio visual acumulado a lo largo del día.

Si bien no existe evidencia concluyente de que mirar el celular al despertar cause daños permanentes en la retina de forma inmediata, la exposición repetida y prolongada puede contribuir al deterioro visual a largo plazo, especialmente en personas con problemas refractivos no corregidos.

Ante este panorama, los expertos recomiendan evitar el uso del celular durante los primeros minutos después de despertar, permitir que los ojos se adapten gradualmente a la luz natural, aumentar el parpadeo consciente, utilizar filtros de luz azul y ajustar el brillo de la pantalla. Estas medidas pueden ayudar a reducir el impacto negativo en la salud ocular y prevenir molestias visuales a futuro.

Temas Relacionados

CelularSaludSalud visualOjosBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Se registra fuerte incendio en bodega de químicos en Xalostoc, Ecatepec

La columna de humo y las llamas se extendieron rápidamente, por lo que autoridades colaboran para poner a salvo a la población

Se registra fuerte incendio en

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 24 de enero de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Mueren tres bomberos tras incendio en maquiladora Spellman en Matamoros

Autoridades y cuerpos de emergencia lamentaron el deceso de los elementos que perdieron la vida en cumplimiento de su deber

Mueren tres bomberos tras incendio

Chispazo: todos los números ganadores del 23 de enero

El sorteo de Chispazo se hace dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Chispazo: todos los números ganadores

Clara Brugada reitera que el bienestar animal es prioridad y llama a la ciudadanía a sumar ideas

La jefa de Gobierno visitó las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal en donde se encuentran perros rescatados del Refugio Franciscano

Clara Brugada reitera que el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan tres cabezas humanas dentro

Localizan tres cabezas humanas dentro de una bolsa en parque de Tijuana, Baja California

Procesan a “El Mantecas”, operador de los Beltrán Leyva detenido en Sinaloa

Detienen en Puebla a “El Ratón”, presunto integrante de la Familia Michoacana

Esposado y custodiado: así fue la llegada a EEUU de Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense vinculado al Cártel de Sinaloa

Por qué Ryan Wedding no podría ser comparado con Pablo Escobar y El Chapo, según un exagente de la DEA

ENTRETENIMIENTO

Mario Bezares asegura en ¿Apostarías

Mario Bezares asegura en ¿Apostarías por mí? que es una persona totalmente dependiente de su esposa

Lucero comenta sobre la incorporación de Angelique Boyer en Doménica Montero, nueva versión de Soy tu dueña

Fans de BTS exhiben supuestos revendedores en taquillas del Estadio GNP Seguros y denuncian fraude

Victoria Ruffo podría regresar a las telenovelas de la mano de “El Güero” Castro, revela José Eduardo Derbez

Miss Universo Fátima Bosch se quita los zapatos para jugar con los niños y es comparada con la princesa Diana

DEPORTES

Pumas anuncia el fallecimiento de

Pumas anuncia el fallecimiento de uno de sus goleadores históricos

¿Quién es Sebastián Rodríguez, el nuevo refuerzo de Rayados?

Este es el mensaje que envió Miguel Borja a la afición de Cruz Azul tras la caída de su fichaje

Brian Gutiérrez y Richard Ledezma son criticados en redes por no saberse el himno nacional

América ya habría alcanzado un acuerdo con Palmeiras por Raphael Veiga