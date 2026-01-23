México

Qué sucedió en la Refinería Olmeca que causó movilización en Pemex

La institución no reportó personas lesionadas por el incidente en Tabasco

Pemex atendió el conato de
Pemex atendió el conato de incendio en la refinería Olmeca en Dos Bocas. (REUTERS/Luis Manuel Lopez/File Photo)

La mañana de este 23 de enero de 2026 la Refinería Olmeca Dos Bocas de Petróleos Mexicanos (Pemex) mantuvo sus operaciones en condiciones estables tras un incidente registrado en una de sus plantas de proceso. Un conato de incendio, provocado por una pérdida de contención en una línea de descarga, fue controlado por el personal especializado contraincendios de la empresa.

Sin daños al personal ni afectaciones a la operatividad de la refinería

Las autoridades de Pemex aseguraron que no hubo daños al personal, al medio ambiente ni a la comunidad. El suceso no alteró la operatividad general de la instalación, que continuó funcionando de forma segura.

Según la información difundida, la respuesta fue inmediata: se puso en marcha el Plan de Respuesta a Emergencia, se llevó la planta a una condición segura y se eliminaron los riesgos en el área cercana al incidente.

La empresa reiteró su compromiso con la seguridad, enfatizando la aplicación de estrictos estándares para proteger tanto a los trabajadores como al entorno social.

Información en desarrollo...

