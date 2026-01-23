Los 3 platillos ricos en colágeno que debes añadir a tu dieta para mejorar el aspecto de tu piel

Hay diversos platillos que te ayudan a producir colágeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación influye de forma directa en la salud de la piel. Dentro de los nutrientes más buscados para favorecer su aspecto se encuentra el colágeno, una proteína fundamental para la estructura y elasticidad cutánea.

La reducción natural del colágeno con la edad suele asociarse a líneas finas, pérdida de firmeza y mayor sequedad, por lo que incorporar fuentes alimenticias ricas en esta proteína se ha convertido en una estrategia habitual para quienes desean mejorar la apariencia de su piel a través de la dieta.

Existen diversos alimentos que aportan colágeno de manera natural, y su consumo regular podría contribuir al mantenimiento de la piel y otros tejidos como cartílagos y ligamentos.

Entre las opciones más eficientes destacan platillos preparados con ingredientes de origen animal, donde la concentración de colágeno es mayor. A continuación, se presentan tres preparaciones tradicionales que sobresalen en este aspecto.

Caldo de huesos

Olla humeante preparando caldo de huesos rico en nutrientes esenciales para la salud - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caldo de huesos es ampliamente reconocido por su aporte de colágeno. Se elabora hirviendo huesos de vacuno, pollo o pescado durante varias horas, lo que permite extraer proteínas, minerales y otros nutrientes presentes en los tejidos conectivos.

Al consumir este caldo, se incorpora una cantidad significativa de colágeno hidrolizado, el cual puede ser más fácilmente absorbido por el organismo. Este platillo también resulta fuente de aminoácidos como la glicina y la prolina, esenciales para la formación de nuevas fibras de colágeno en el cuerpo.

El caldo de huesos puede servirse solo o como base para sopas y guisos, lo que facilita su inclusión en la rutina alimentaria.

Pata de cerdo en salsa

Patas de cerdo a la vinagreta, un platillo tradicional de la comida mexicana lleno de sabor y cultura. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pata de cerdo en salsa es un platillo típico en varias cocinas de América Latina y Asia, apreciado por su textura gelatinosa y su alto contenido de colágeno.

La preparación consiste en cocer lentamente las patas de cerdo hasta que la piel y los tendones se tornan suaves, liberando colágeno hacia el líquido de cocción. Al ingerir este alimento, se aprovechan tanto las proteínas como los micronutrientes que favorecen la salud de la piel.

Además de su valor nutricional, la pata de cerdo se puede combinar con vegetales, especias y salsas para adaptarse a diferentes preferencias gastronómicas.

Gelatina natural

Colágeno casero en forma de gelatina natural, ideal para fortalecer articulaciones y mejorar la salud ósea de manera natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gelatina natural se obtiene de la cocción prolongada de tejidos animales como piel, huesos y cartílagos, y constituye una fuente directa de colágeno.

A diferencia de las versiones comerciales, la gelatina preparada en casa no contiene azúcares añadidos ni colorantes, lo que la convierte en una alternativa saludable para quienes buscan mejorar la calidad de su piel mediante la alimentación.

Al integrarla de forma habitual, no solo se provee colágeno sino también agua, lo que contribuye a la hidratación general del organismo. Este postre puede personalizarse con frutas naturales para añadir vitaminas y antioxidantes.