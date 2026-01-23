Leonardo, hermano de Ángela Aguilar, vende menos del 5% de boletos para su único concierto en EEUU

Leonardo Aguilar tiene dificultades para llenar su única fecha en EEUU. (Anayeli Tapia/Infobae)

Leonardo Aguilar, hermano de Ángela Aguilar e integrante de la reconocida familia de músicos mexicanos, enfrenta una respuesta limitada del público para su único concierto programado en Estados Unidos, donde hasta ahora ha vendido menos del 5% de los boletos disponibles para el evento, según imágenes y datos consultados en la plataforma Ticketmaster.

El concierto, programado para el 7 de febrero, se llevará a cabo en el Kiva Auditorium de Albuquerque, Nuevo México, un recinto que tiene capacidad para 2 mil 300 personas. Sin embargo, hasta este 22 de enero la gran mayoría de los asientos permanece disponible a menos de tres semanas del espectáculo.

De acuerdo con el sistema de venta de entradas, prácticamente todas las secciones del Kiva Auditorium continúan abiertas, con solo pequeños grupos de asientos ocupados en la zona central y algunos costados.

Según la plataforma de la boletera, los precios de los boletos se ubican entre 68 y 107 dólares (1186 y 1800 pesos mexicanos), sin que estas tarifas hayan generado un repunte significativo en la demanda.

Al igual que sucedió con la gira de su hermana Ángela Aguilar en Estados Unidos, la baja asistencia se hace patente en la única fecha de Leonardo Aguilar en territorio estadounidense, aun cuando comparte cartel con el grupo Mariachi Herencia de México.

Cabe apuntar que recientemente, Leonardo Aguilar recibió una nominación en Premios Lo Nuestro 2026 en la categoría Canción Mariachi/Ranchera del Año con el tema “Amémonos De Nuevo”, a dueto con Lupita Infante.

Reacciones en redes

La baja respuesta en la venta de boletos para el concierto de Leonardo Aguilar en Albuquerque ha generado una ola de comentarios de los internautas. Los más virales son:

“Tampoco llena y le van a dar un premio”

“La vez que lleno la plaza de toros regaló como 1500 cortesías y los boletos eran 4 por 1. En realidad cuántos boletos vendió”

“Que los investigue la UIF los Aguilar son lavadores de dinero.”

“Se supone que el nefasto del Leonardo tiene millones de visualizaciones en sus videos que nadie ve, y cuyas canciones nadie conoce. Suena a lavandería. Se ve que las visualizaciones también se compran.”

“Los Aguilar también compran sus seguidores en Insta, el Leonardo tiene seguidores sin fotos, sin seguidores y nuevos, son demasiado obvios, esta gente vive de apariencias”.

Ángela tampoco tuvo convocatoria

Ángela Aguilar vivió uno de los periodos más desafiantes de su trayectoria durante la gira “Libre Corazón” por Estados Unidos en 2025.

Medios locales reportaron poca demanda de entradas en varias localidades, a pesar de que se ofreció una promoción de paquetes con pagos diferidos. (Infobae México / Jesús Avilés)

Desde el inicio, la respuesta del público estuvo por debajo de lo esperado. La venta de boletos resultó insuficiente en casi todas las ciudades, con recintos que apenas lograron cubrir entre el 50% y el 70% de su capacidad.

En localidades como Irving, San Antonio y Houston, las imágenes de asientos vacíos circularon ampliamente en redes sociales, mientras que en Newark y Reading la baja demanda obligó a cancelar varias fechas.

Los organizadores intentaron revertir la situación mediante ofertas especiales, como paquetes de cuatro boletos a precios reducidos y esquemas de pago diferido. Estas estrategias no consiguieron aumentar la asistencia. También circuló en redes que muchas de las entradas fueron regaladas.

La conversación digital se alimentó también de episodios ocurridos durante los conciertos, como sus fans gritándoles “No estás sola”; las similitudes con el show de Cazzu, los discursos que dio y hasta sus vestuarios.