Exatlón México: quién gana El Juego de la Salvación hoy 23 de enero

La eliminación por empate y revisión de Adrián Medrano sacudió a los rojos en plena recta final del programa

La defensa de la Villa
La defensa de la Villa 360 por parte del equipo rojo el 22 de enero marcó un cambio de tendencia tras las eliminaciones y derrotas recientes CRÉDITO: FB

Cada viernes, los integrantes rojos y azules de Exatlón México se enfrentan en el Juego de la Salvación.

Esta competencia define gran parte de lo que ocurrirá en el domingo de eliminación, por lo que los fans comienzan a generar sus propias teorías.

Aparentemente, los rojos ganan el juego de la salvación este 23 de enero, lo que podría favorecerlos para no perder a otro integrante en la semana.

Resumen semanal Exatlón México

El 18 de enero, Adrián Medrano, integrante del equipo rojo, quedó eliminado tras un duelo parejo que se resolvió por empate y revisión.

Su salida dejó al equipo rojo con menos integrantes para la recta final del programa.

Este es el refugio más cómodo y que puede ayudar a los deportistas a descansar adecuadamente Crédito: ExatlonMx/X

En el equipo rojo, el tema del liderazgo generó debate, Samantha Rodríguez señaló que Humberto Noriega no representa un liderazgo efectivo, sugiriendo que figuras como Mario Mono Osuna tienen mayor ascendencia en el grupo.

Además, Benyamin Saracho criticó la falta de disciplina en los entrenamientos y relacionó esa actitud con las recientes eliminaciones sufridas.

El equipo azul venía de triunfos sólidos y se mostró como referente, mientras que el equipo rojo atravesó eliminaciones y derrotas recientes.

Sin embargo, la situación cambió cuando los rojos consiguieron instalarse en la Villa 360 a inicios de la semana y la defendieron el jueves 22 de enero.

Qué es el juego de la Salvación y por qué es importante

El equipo rojo de Exatlón
El equipo rojo de Exatlón México gana el Juego de la Salvación el 23 de enero, aumentando sus posibilidades de permanecer completo durante la semana CRÉDITO: ExatlonMx/FB

En Exatlón México, el Juego de la Salvación es una competencia semanal en la que los equipos buscan obtener inmunidad colectiva.

El equipo ganador asegura que ninguno de sus integrantes sea eliminado durante esa semana.

El equipo que pierde debe nominar a uno de sus miembros para participar en el Duelo de Eliminación, donde un participante abandona el programa.

La dinámica y el formato del Juego de la Salvación pueden variar según la temporada y las reglas establecidas por la producción.

Este juego tiene un papel central en la estrategia de los equipos y puede modificar el rumbo de la competencia.

Dónde ver Exatlón México

Exatlón México se transmite en México a través del canal Azteca Uno en los siguientes horarios:

  • Lunes a viernes: 20:30 horas (hora del centro de México)
  • Domingos de eliminación: 20:00 horas (hora del centro de México)
La eliminación de Adrián Medrano
La eliminación de Adrián Medrano el 18 de enero dejó al equipo rojo con menos integrantes para la recta final del reality show (Facebook/ExatlonMx/)

Plataformas para verlo:

  • TV abierta: Azteca Uno
  • Plataforma digital: Sitio web y aplicación oficial de TV Azteca

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo

  • Benyamin Saracho
  • César Villaluz
  • Ella Bucio
  • Emilio, “Spartacus”
  • Humberto Noriega
  • Karol Rojas
  • Mario Osuna
  • Mati Álvarez
  • Paulette Gallardo
  • William Arroyo

Azules

  • Adrián Leo.
  • Alejandro Aguilera.
  • Alexis Vargas.
  • Doris del Moral.
  • Ernesto Cázares.
  • Evelyn Guijarro.
  • Karen Núñez.
  • Katia Gallegos.
  • José Ochoa.

Lista de eliminados de Exatlón México

Cada viernes, los integrantes rojos y azules de Exatlón México se enfrentan en el Juego de la Salvación. (FB/ExatlonMx)
  • Alex Sotelo
  • Andrea Álvarez
  • Aristeo Cázares
  • Karen Núñez
  • Antonio Flores
  • Michelle Tanori
  • Luis Avilés
  • Vanessa López
  • Mau Wow
  • Edna Carrillo
  • Heber Gallegos
  • Thaily Suárez
  • Josué Menéndez (salió por lesión)
  • Jair
  • Melisa
  • Adrián Medrano

