Detención de “El Bótox” no es justicia total por asesinato de Bernardo Bravo, advierte su esposa

Amelí Gisela Navarro Lepe afirmó que la captura del presunto homicida de Bernardo Bravo es solo el inicio del proceso judicial. Crédito: FB Bernardo Bravo

La detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, señalado como presunto responsable del homicidio del líder citrícola Bernardo Bravo Manríquez, no representa aún justicia plena, afirmó su esposa Amelí Gisela Navarro Lepe, durante una conferencia de prensa ofrecida en Morelia, Michoacán.

Tras confirmarse la captura del sospechoso, la viuda de Bernardo Bravo sostuvo que el proceso legal apenas comienza y que alcanzar justicia integral implica que las autoridades den seguimiento puntual al caso, con rigor, diligencia y estricto apego a la ley.

Navarro Lepe subrayó que una detención, por relevante que sea, no equivale a cerrar el proceso judicial, ni garantiza por sí misma que el crimen quede plenamente esclarecido.

Reconocimiento institucional, pero con cautela

Durante su mensaje, Amelí Gisela Navarro Lepe, quien además se desempeña como magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), expresó su respeto a las instituciones y reconoció el trabajo de las autoridades estatales y federales que lograron la detención de “El Bótox”.

No obstante, fue enfática al señalar que este hecho debe entenderse solo como un primer paso dentro de un proceso más amplio, cuyo objetivo final debe ser el acceso a la justicia plena.

La detención de “El Bótox” fue reconocida como un avance, pero no como el cierre del caso. (X: OHarfuch)

“La captura es un avance importante, pero no es el final del camino”, expresó, al reiterar que permanece atenta al desarrollo de la investigación por el homicidio de su esposo.

Proceso judicial aún en desarrollo

La viuda de Bernardo Bravo Manríquez señaló que confía en que las autoridades continúen fortaleciendo las investigaciones, integren todos los elementos necesarios y actúen con la debida diligencia para esclarecer completamente el crimen.

Subrayó que alcanzar justicia implica no solo sancionar a quien resulte responsable directo, sino también identificar y castigar a todos los involucrados, conforme a derecho.

Recordó que su esposo no solo era productor limonero, sino también un activista comprometido con la defensa de los derechos económicos del sector productivo y del campo en Michoacán, lo que otorga al caso una dimensión social más amplia.

Un caso emblemático para el sector citrícola

Amelí Gisela Navarro enfatizó que el homicidio de Bernardo Bravo marcó profundamente al sector agrícola, particularmente a los productores de limón, quienes han denunciado históricamente presiones, violencia y extorsiones.

La viuda del líder citrícola pidió que las autoridades mantengan el seguimiento del caso hasta alcanzar justicia plena. (Fb: Bernardo Bravo)

Por ello, insistió en que es fundamental que las autoridades no bajen la guardia tras la detención de “El Bótox” y continúen con las acciones necesarias para evitar la impunidad.

Finalmente, reiteró su confianza en que las instancias competentes cumplan con su responsabilidad, para que el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez no quede impune y se garantice justicia integral para su familia y para la sociedad michoacana.