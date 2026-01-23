México

Acusan en EEUU a “Crixus”, hijo de un exlíder de Los Beltrán Leyva detenido en Tepotzotlán, Edomex

El grupo criminal H-2 fue el responsable de la distribución de cientos de kilogramos de heroína, cocaína y metanfetamina

El arresto del sujeto acusado en EEUU (Especial)

Una de las 37 personas entregadas recientemente a Estados Unidos fue acusado en dicho país de distribución de drogas y uso de armas de fuego. Dicho sujeto es el hijo de un exlíder de Los Beltrán Leyva.

Se trata de Jair Francisco Patrón Tobias, también conocido con los alias Crixus, Junior y Gannicus, un sujeto que fue imputado el 21 de enero de los delitos de participar en una conspiración para la distribución de narcóticos a gran escala y de usar una o más armas de fuego.

El hombre de origen mexicano fue detenido en el Estado de México debido a que había una orden de detención provisional emitida por el Distrito Este de Nueva York.

Los reportes señalan que Francisco Patrón Tobias fue capturado en octubre del año pasado en Tepotzotlán.

Entrega de 37 criminales de México a EEUU Crédito: SSPC

“El acusado era uno de los principales distribuidores de drogas de un cártel despiadado responsable del envío de cantidades masivas de drogas peligrosas a Estados Unidos”, declaró el Fiscal Federal Joseph Nocella, Jr.

Crixus es señalado por ser un distribuidor dentro de la estructura H-2, esta última una estructura con sede en Nayarit

Dicha organización delictiva fue dirigida anteriormente por el padre del acusado, Juan Francisco Patrón Sánchez, también conocido como “H-2” y quien fue asesinado en 2017.

El grupo criminal Los H-2

Los registros del Distrito Este de Nueva York muestran que tras la muerte de Juan Francisco Patrón Sánchez, fue su hermano Jesús Ricardo Patrón Sánchez (este último tío del ahora acusado) el que asumió el liderazgo de la organización.

Añade que Los H-2 contaban con varias células dedicadas a la distribución de droga en territorio estadounidense, entre ellos en Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas, Ohio, Minnesota y Carolina del Norte.

Información de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) identificó que en el periodo aproximado de enero de 2013 y febrero de 2017 el grupo delictivo fue el responsable de la distribución mensual de cientos de kilogramos de heroína, cocaína y metanfetamina, así como miles de kilogramos de marihuana.

“H-2 utilizó armas de fuego y violencia física para promover su operación de tráfico de drogas”, añade el reporte publicado en el Departamento de Justicia.

