EEUU ya tiene en custodia a su primer narcoterrorista mexicano: estos son los seis cargos que le imputan a ‘El Sagitario’

Pedro Inzunza Noriega, alias “El Sagitario” o “El Señor de la Silla”, es el primer narcotraficante mexicano entregado a Estados Unidos que enfrentará cargos de narcoterrorismo y apoyo a organización terrorista, tras la reciente designación del Cártel de Sinaloa como grupo terrorista extranjero. (Infobae)

La entrega de Pedro Inzunza Noriega, alias “El Sagitario” o “El Señor de la Silla”, por parte del gobierno mexicano a Estados Unidos marca un hito jurídico y político en la lucha binacional contra el narcotráfico.

Por primera vez, un capo mexicano enfrenta en una corte federal estadounidense un doble cargo de terrorismo, en el marco de una acusación inédita que incluye seis delitos.

¿De qué se le acusa?

Pedro Inzunza Noriega fue trasladado el 20 de enero de 2026 a San Diego, California, tras ser arrestado el 31 de diciembre de 2025 en Culiacán, Sinaloa, por fuerzas federales mexicanas.

Foto de 'El Sagitario' publicada por la OFAC a finales de 2023. (OFAC)

De acuerdo con la acusación del fiscal Joshua C. Mellor, firmada el 16 de enero de 2026 y presentada ante el Gran Jurado del Distrito Sur de California, Inzunza Noriega es señalado como un alto dirigente de una organización criminal emanada del Cártel de Sinaloa, con vínculos directos con la facción de los Beltrán Leyva y bajo la coordinación de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”.

El documento destaca que, el 20 de febrero de 2025, el gobierno de Estados Unidos designó formalmente al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera, lo que permite que las actividades de sus integrantes sean juzgadas bajo cargos de terrorismo.

Luego de ello, el 13 de mayo de 2025 el Departamento de Justicia presentó una acusación federal que lo incluyó en cargos de narcoterrorismo, marcando la primera vez que se imputan cargos de ese tipo a líderes de un cártel mexicano en dicho territorio.

Los seis cargos federales y sus implicaciones

El expediente judicial detalla con precisión cada uno de los seis cargos que enfrenta Pedro Inzunza Noriega:

1. Empresa criminal continua

Se le acusa de liderar y supervisar una empresa criminal transnacional desde México, Guatemala, Panamá, Costa Rica y California, junto a al menos otras cinco personas, obteniendo beneficios económicos y recursos ilícitos. Este cargo contempla penas de mínimo 20 años y hasta cadena perpetua, o incluso pena capital si se prueban agravantes como homicidios.

Pedro Inzunza. Crédito: Especial para Infobae

2. Narcoterrorismo

Se le imputa fabricar, distribuir y poseer con intención de distribuir grandes cantidades de fentanilo y cocaína, sabiendo que esos recursos apoyarían a una organización terrorista. El documento establece que sus actividades criminales se extendieron hasta el 31 de diciembre de 2025 y que estaban orientadas a beneficiar económicamente y con recursos al Cártel de Sinaloa.

3. Proveer apoyo material a una organización terrorista extranjera

Inzunza Noriega está acusado de proporcionar apoyo y recursos, directa e indirectamente, al Cártel de Sinaloa, designado organización terrorista extranjera, con pleno conocimiento de su involucramiento en terrorismo.

4. Conspiración internacional para distribuir sustancias controladas

El documento precisa que, desde una fecha desconocida hasta fines de 2025, Inzunza Noriega y sus colaboradores conspiraron para distribuir más de 400 gramos de fentanilo y más de 5 kilos de cocaína, con la expectativa de que fueran introducidos ilegalmente a EEUU.

5. Conspiración para distribuir sustancias controladas

Se le acusa de conspirar, junto a otros, para distribuir las mismas cantidades de fentanilo y cocaína, con la intención de que llegaran a EEUU.

6. Conspiración para importar sustancias controladas

Detalla el complot para importar fentanilo y cocaína a territorio estadounidense, extendiendo la responsabilidad de Inzunza Noriega a la logística internacional del narcotráfico.

Trabajó de la mano con Fausto Isidro Meza Flores, alias 'El Chapo Isidro'. (Jovani Pérez | Infobae México)

El documento judicial también busca la confiscación total de todos los bienes, derechos e intereses de Pedro Inzunza Noriega que sean producto directo o indirecto de los delitos cometidos, así como cualquier propiedad usada para facilitar dichos delitos. Si los bienes no pueden ser localizados, han sido transferidos, disminuidos en valor o mezclados con otros activos, el gobierno estadounidense buscará el decomiso de cualquier otro bien de igual valor.

¿Quién es El Sagitario o El Señor de la Silla?

Pedro Inzunza Noriega es un presunto narcotraficante mexicano considerado uno de los principales operadores y líderes dentro de la estructura criminal surgida de los Beltrán Leyva.

Originario de Sinaloa, Inzunza Noriega construyó su carrera criminal en los cárteles tradicionales del Pacífico y, tras la fractura de la organización Beltrán Leyva-Cártel de Sinaloa, se consolidó como lugarteniente y colaborador cercano de “El Chapo Isidro”.

(Foto: OFAC)

Durante años, “El Sagitario” fue identificado como pieza clave en la logística del trasiego internacional de drogas, en particular fentanilo, cocaína y metanfetamina, con actividades que abarcaron México, Estados Unidos, Guatemala, Panamá y Costa Rica. Su rol era el de coordinador de envíos, responsable de la producción, transporte y distribución de grandes cargamentos de drogas hacia el mercado estadounidense.

El apodo de “El Señor de la Silla” proviene de una lesión sufrida en un enfrentamiento armado, que lo dejó con dificultades para caminar y lo obligó a utilizar silla de ruedas. Pese a su discapacidad, mantuvo el control y la supervisión de células operativas de alto perfil, y era considerado el segundo al mando en la facción de “Los Mazatlecos”.

A lo largo de su trayectoria, se le atribuye la formación de alianzas con otros grupos delictivos, así como la expansión de rutas de drogas hacia Centroamérica y Estados Unidos. Su hijo, Pedro Inzunza Coronel, alias “El Pichón”, también estuvo involucrado en actividades criminales y fue abatido por la Marina en 2025.