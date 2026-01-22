México

Secretario de Defensa reconoce asesinato de joven por error de identificación y asegura que no quedará impune el caso

La presidenta aseguró que se sancionará a los responsables en el marco de la situación

Laura Velázquez Alzúa, coordinadora
Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina Credito:GOBMX

Luego de un intercambio de disparos en el estado de Sinaloa, el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que se trabaja conforme al derecho y que para solucionar estas situaciones se garantiza la cercanía con los familiares.

Fernando “N”, un joven de 23 años de edad perdió la vida luego de que elementos de la Defensa Nacional dispararon sus armas de fuego al confundirlo con un presunto delincuente.

La víctima iba a bordo de una camioneta junto con Rosa Guadalupe “N”, quien quedó gravemente herida el pasado 13 de enero en la colonia Tierra Blanca.

Respecto a lo ocurrido, el titular de la Defensa recordó que “este hecho ocurrió cuando personal militar estaba persiguiendo a unos delincuentes que estaban haciendo disparos en Culiacán, los habían agredido. Van atrás de estos delincuentes, estos jóvenes se trasladaban en un vehículo, y al parecer en el intercambio de los disparos es donde fallece uno de estos jóvenes".

Agregó que se están realizando las investigaciones correspondientes y recordó la postura de la Defensa Nacional para garantizar que no quede impune este acto.

“Cómo se va a garantizar, pues con la postura que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional de que se investigue, se apoye y se proceda conforme al derecho”, aseguró Trejo.

Por otro lado, señaló que ocurrió otro incidente cerca de Badiraguato, en el que se apoyó e investigó. Así, reiteró que se está en la posición de que “se actúe conforme al derecho, dándole todas las garantías al personal militar, pues hay que considerar en qué situación nos encontramos”.

Añadió que también se coordina y se apoya a los Ministerios Públicos y aseguró que “ya hay personal de la unidad de vinculación ciudadana estableciendo contacto con los familiares”.

Información en desarrollo...

