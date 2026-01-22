Metrobús CDMX: cuál es la línea en la que no se permite viajar de pie

Las acciones correctivas incluyen requerir a pasajeros infractores que se sienten o desciendan al primer piso del autobús, donde sí es permitido viajar de pie Crédito: Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce

Hay algunos rumores sobre una posible multa por viajar de pie en el Metrobús de la CDMX; sin embargo, la restricción sólo aplica a una línea.

Por el momento no existe alguna iniciativa para sancionar a quienes viajen de pie en el metrobús, pero si hay una prohibición en la Línea 7.

Las reglas para la Línea 7 del Metrobús están dirigidas a los miles de usuarios que transitan a diario por Paseo de la Reforma.

Considerando el tipo de autobús, el sistema de transporte ha determinado que queda prohibido viajar de pie en el segundo piso de las unidades de doble nivel, una medida que busca evitar accidentes y reducir los riesgos físicos en una de las rutas más transitadas de la Ciudad de México.

¿Por qué no se puede viajar de pie en la Línea 7 del Metrobús?

La parte superior es de mayor capacidad en la Línea 7 del Metrobús. Crédito: YouTube/@MiguelÁngelMancera-z1y

La decisión responde a una preocupación central de la autoridad: el diseño panorámico de estos autobuses y la dinámica de la avenida convierten el nivel superior en una zona peligrosa para quienes no viajan sentados.

Según las autoridades del Metrobús —y carteles visibles en las unidades— la velocidad de operación y la fuerza de frenado pueden provocar caídas o golpes graves entre los pasajeros de pie.

¿Qué pasa si voy de pie en el segundo piso del Metrobús?

La directiva no solo es una recomendación, sino un mandato obligatorio que conlleva un llamado de atención por parte del conductor o elementos de seguridad.

El sistema ha comenzado a desplegar personal de vigilancia y supervisores a bordo de los autobuses para asegurar el cumplimiento de la norma.

El protocolo establece que quienes sean sorprendidos de pie en el segundo piso serán requeridos a sentarse o descender al primer nivel, donde sí es posible viajar de pie siempre que la capacidad lo permita.

La medida es de carácter obligatorio y forma parte de un plan integral para elevar la seguridad en rutas de alta demanda del Metrobús. (MetrobusCDMX/fb)

Las autoridades del Metrobús han enfatizado que el objetivo de esta reforma es “mejorar la seguridad en el transporte público y reducir el número de accidentes”.

La restricción se suma a un plan integral para elevar los estándares de seguridad en rutas de alta demanda.

La medida impactará particularmente a los usuarios que suelen abordar la Línea 7 durante las horas pico.

En esos momentos, la saturación del servicio propicia que muchos opten por viajar de pie, especialmente en el segundo piso.

La ciudad de México refuerza el compromiso con la seguridad en el Metrobús Línea 7 mediante vigilancia en estaciones y unidades para prevenir accidentes Foto: X/@MetrobusCDMX.

Las autoridades sugieren ahora anticipar los desplazamientos, buscar horarios menos concurridos o utilizar el primer piso de las unidades para quienes no encuentren asiento disponible arriba.

¿Habrá multa por viajar de pie en el Metrobús?

Aunque los detalles sobre las multas económicas aún no han sido revelados en su totalidad, los supervisores del sistema cuentan ya con la facultad de aplicar acciones correctivas inmediatas para los infractores.

Quienes utilizan habitualmente este tramo deberán ajustar sus rutinas y prestar atención a las indicaciones del personal. “Viaja sentado, es por tu seguridad”, insisten desde el Metrobús.