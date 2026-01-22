‘La Mañanera’ de hoy: informe de seguridad en Puebla, detención del Botox, entre lo relevante

Ricardo Trevilla Trejo se refirió al caso de Fernando Alan Arce, quien fue confundido con un delincuente armado.
El gobernador de Puebla señaló que uno de los objetivos en materia de turismo es conseguir que los visitantes se queden hospedados dos noches en el estado.
La presidenta Sheinbaum compartió que los reyes de España visitaron el stand de México en la Feria Internacional de Turismo en Madrid.
Armenta señaló que Puebla enfrenta un problema grave relacionado con el destino de los residuos generados en la región. Explicó que el denominado polo de desarrollo para el bienestar es distinto a un centro de reciclaje circular, diferenciando ambos conceptos para precisar las acciones que se llevan a cabo en el estado.
El mandatario destacó que existe una mayoría a favor de las nuevas propuestas de gestión, ya que en San José Chiapa opera un tiradero que tiene diez años de antigüedad y representa un problema para la comunidad. Según expuso, en ese lugar se realizan prácticas como la quema de basura, lo que agrava la situación ambiental y de salud.
Armenta puntualizó que mantienen un diálogo abierto con los habitantes de la zona, a fin de encontrar soluciones que atiendan las demandas y preocupaciones de la población. También se mencionó la participación de Sheinbaum, aunque no se detallaron declaraciones específicas en las notas proporcionadas.
Esta obra fue una promesa que realizó la presidenta durante su campaña para las elecciones, informó que no iniciarán las obras este año debido a que la Secretaría de Marina está analizando la viabilidad de la obra.
“El objetivo es que en se pueda mejorar la vía existente y permita el paso del tren de pasajeros”, declaró Sheinbaum.
El miércoles 21 de enero, la presidenta de México se reunió con la Fiscal General, Ernestina Godoy en Palacio Nacional donde hablaron sobre el Tren Interoceánico.
Edna Elena Vega Rangel, directora general de la Comisión Nacional de Vivienda
Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional de Agua, informó que en 19 municipios se harán obras de reconstrucción y reforzamiento de redes de agua potable; obras de protección contra inundaciones, entre otras. Se prevé que concluyan en mayo del 2027.
Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Comunicaciones y Transportes de México, informó que para el 2026 se están realizando asambleas para la definición de 7 caminos de 10 kilométros.
Entre los proyectos destacados para este año:
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México presentó los índices de violencia así como los avances de la estrategia de seguridad en el estado de Puebla.
Harfunch, también mencionó los operativos que se han realizado en la entidad desde el 1 de octubre hasta el 15 de enero, como es la detención de extorsionadores.