‘La Mañanera’ de hoy: informe de seguridad en Puebla, detención del Botox, entre lo relevante

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

14:34 hsHoy

Secretaría de Defensa Nacional sobre el caso de Fernando Alan, asesinado en Sinaloa

Ricardo Trevilla Trejo se refirió al caso de Fernando Alan Arce, quien fue confundido con un delincuente armado.

14:25 hsHoy

Reyes de España visitaron el stand de México de la FITUR

El gobernador de Puebla señaló que uno de los objetivos en materia de turismo es conseguir que los visitantes se queden hospedados dos noches en el estado.

La presidenta Sheinbaum compartió que los reyes de España visitaron el stand de México en la Feria Internacional de Turismo en Madrid.

14:20 hsHoy

Polo del Bienestar en Puebla

Armenta señaló que Puebla enfrenta un problema grave relacionado con el destino de los residuos generados en la región. Explicó que el denominado polo de desarrollo para el bienestar es distinto a un centro de reciclaje circular, diferenciando ambos conceptos para precisar las acciones que se llevan a cabo en el estado.

El mandatario destacó que existe una mayoría a favor de las nuevas propuestas de gestión, ya que en San José Chiapa opera un tiradero que tiene diez años de antigüedad y representa un problema para la comunidad. Según expuso, en ese lugar se realizan prácticas como la quema de basura, lo que agrava la situación ambiental y de salud.

Armenta puntualizó que mantienen un diálogo abierto con los habitantes de la zona, a fin de encontrar soluciones que atiendan las demandas y preocupaciones de la población. También se mencionó la participación de Sheinbaum, aunque no se detallaron declaraciones específicas en las notas proporcionadas.

14:13 hsHoy

La obra del Tren México Puebla-Veracruz aún no será construida

Esta obra fue una promesa que realizó la presidenta durante su campaña para las elecciones, informó que no iniciarán las obras este año debido a que la Secretaría de Marina está analizando la viabilidad de la obra.

“El objetivo es que en se pueda mejorar la vía existente y permita el paso del tren de pasajeros”, declaró Sheinbaum.

14:10 hsHoy

Sheinbaum y Godoy, de esto hablaron en su reunión

El miércoles 21 de enero, la presidenta de México se reunió con la Fiscal General, Ernestina Godoy en Palacio Nacional donde hablaron sobre el Tren Interoceánico.

14:06 hsHoy

Sedatu presenta avances en Vivienda

Edna Elena Vega Rangel, directora general de la Comisión Nacional de Vivienda

  • Atención a familias que requieren ser relocalizadas
  • Presentación de modelos de vivienda
14:01 hsHoy

Conagua invertirá 579 millones de pesos en 2026 como parte del “Plan de Reconstrucción Puebla”

Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional de Agua, informó que en 19 municipios se harán obras de reconstrucción y reforzamiento de redes de agua potable; obras de protección contra inundaciones, entre otras. Se prevé que concluyan en mayo del 2027.

13:55 hsHoy

Programa “Lázaro Cárdenas” y construcciones federales en Puebla

Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Comunicaciones y Transportes de México, informó que para el 2026 se están realizando asambleas para la definición de 7 caminos de 10 kilométros.

Entre los proyectos destacados para este año:

  • Modernización y ampliación de carreteras
  • Caminos artesanales
  • Inversión de Mega Bachetón 2026
  • Infraestructura educativa en bachilleratos
13:52 hsHoy

Gabinete de seguridad anuncia detención del ‘Botox’, extorsionador de limoneros

13:45 hsHoy

Omar García Harfunch presenta índices de violencia en Puebla

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México presentó los índices de violencia así como los avances de la estrategia de seguridad en el estado de Puebla.

  • Reducción del 41% de homicidios diarios en 2025, en comparación con 2024
  • Reducción del 11% en delitos de alto impacto
  • Conteo de detenciones de líderes de organizaciones criminales.

Harfunch, también mencionó los operativos que se han realizado en la entidad desde el 1 de octubre hasta el 15 de enero, como es la detención de extorsionadores.

