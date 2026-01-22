‘La Mañanera’ de hoy: informe de seguridad en Puebla, detención del Botox, entre lo relevante

La presidenta Sheinbaum compartió que los reyes de España visitaron el stand de México en la Feria Internacional de Turismo en Madrid.

El gobernador de Puebla señaló que uno de los objetivos en materia de turismo es conseguir que los visitantes se queden hospedados dos noches en el estado.

Polo del Bienestar en Puebla

Armenta señaló que Puebla enfrenta un problema grave relacionado con el destino de los residuos generados en la región. Explicó que el denominado polo de desarrollo para el bienestar es distinto a un centro de reciclaje circular, diferenciando ambos conceptos para precisar las acciones que se llevan a cabo en el estado.

El mandatario destacó que existe una mayoría a favor de las nuevas propuestas de gestión, ya que en San José Chiapa opera un tiradero que tiene diez años de antigüedad y representa un problema para la comunidad. Según expuso, en ese lugar se realizan prácticas como la quema de basura, lo que agrava la situación ambiental y de salud.