¿Fraude en Premios Lo Nuestro 2026? Canción de Ángela Aguilar fue nominada pese a no cumplir requisito

La edición de Premio Lo Nuestro 2026 enfrenta fuertes cuestionamientos luego de que se diera a conocer que la canción ‘Abrázame’ de Ángela Aguilar fue incluida entre las nominadas de 2026, a pesar de que no cumplió con un requisito indispensable, lo que ha generado dudas entre internautas y acusaciones de presunto fraude.

El anuncio de las nominaciones de Premio Lo Nuestro 2026 se realizó el pasado 13 de enero, destacando la participación de artistas de la música latina en géneros como pop, urbano y música mexicana.

Para este año, la menor de la dinastía Aguilar consiguió cuatro nominaciones:

Mejor combinación femenina por “Maldita Primavera” junto a Yuri

Colaboración del Año – Pop, por “Abrázame” con Felipe Botello Y El Sonoro Rugir

Artista Femenina del Año – Música Mexicana

Canción Mariachi/Ranchera del Año por “Nadie Se Va Como Llegó”

Sin embargo, la controversia surgió luego de que periodistas como Quique Usales señalaron que “‘Abrázame’, de Ángela Aguilar, salió a la luz el 29 de agosto de 2024, mientras que el periodo de elegibilidad para los premios fue un mes después.

Según se lee en la página oficial de Televisa-Univision, organizadores de los premios, “el periodo de elegibilidad para los premios de 2026 se extiende del 30 de septiembre de 2024 al 1 de octubre de 2025″.

“¿Por qué una canción de Ángela Aguilar entra nominada cuando no le cuadra las fechas? Según las reglas de ellos”, cuestionó Usales en el programa LUBOX tv en YouTube, remarcando que el tema fue publicado un mes antes del plazo exigido.

Hasta el momento, ni los organizadores de los premios ni la cantante misma se han posicionado al respecto. En tanto, Ángela Aguilar ha presumido sus nominaciones y ha hecho un llamado a votar por ella para ganar el premio.

Reacción de los internautas

En redes sociales, la controversia por la nominación de “Abrázame” ha provocado una oleada de críticas y desconfianza hacia Premio Lo Nuestro y la familia Aguilar. Internautas han denunciado presunto favoritismo, manipulación y falta de transparencia en la selección de nominados, señalando específicamente a Pepe Aguilar como el presunto responsable de beneficiar a su hija, quien ha estado en el ojo público desde que inició una relación con Christian Nodal.

Entre los comentarios más destacados en plataformas digitales, se leen opiniones como:

“Con ella siempre hay mano peluda”

“Siendo honestos ya pagó Pepe”

“Ángela y Leonardo no tienen nada que hacer ahí, pero todos sabemos que Pepe es compadre de uno de los inversionistas de Univisión y obviamente ahí tienen a todos los Aguiluchos, solo faltó el perro…”

“El público merece respeto. Esperemos que nuestro voto por Cazzu se haga valer”

“Por eso digo que esos premios es una porquería”

“Los Aguilar y Nodal siempre tienen problemas con las fechas”

“Para que vean como el dinero tiene más poder. Y lastimosamente no respetan las reglas”

“Es una burla”

“¿Qué harán ahora? La factura ya se generó y deberán respetar lo pactado, otro más, así las cosas.”

“Fraude desde un principio”

“Ahora sí sabemos muy bien que los premios son comprados. Más respeto por los votantes, a nuestros cantantes”

“Está la mano del mafioso del padre”

“No es legible y no entra, pero como los Aguilar todo lo compran”

“Como siempre, todo con dinero, la gente se hace la ciega”

“Es comprada la nominación”

“Piensan que la gente se chupa el dedo como antes”

“Cochinero de premios pagados, puro fraude. Tantos artistas que tienen excelentes canciones”

“Es fraude pagado, como siempre”

“Ya pagó el Pepona para que entrara”

La edición de Premio Lo Nuestro 2026, marcada por su lema “Honrando lo que somos”, se celebrará el 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, y será transmitida para Estados Unidos y Latinoamérica.