México

¿Fraude en Premios Lo Nuestro 2026? Canción de Ángela Aguilar fue nominada pese a no cumplir requisito

La polémica creció en redes, donde usuarios señalaron posible favoritismo hacia la dinastía Aguilar y exigieron explicaciones a los organizadores

Guardar
Ángela Aguilar ha encendido la
Ángela Aguilar ha encendido la polémica en Premios Lo Nuestro 2026. (Instagram: Ángela Aguilar)

La edición de Premio Lo Nuestro 2026 enfrenta fuertes cuestionamientos luego de que se diera a conocer que la canción ‘Abrázame’ de Ángela Aguilar fue incluida entre las nominadas de 2026, a pesar de que no cumplió con un requisito indispensable, lo que ha generado dudas entre internautas y acusaciones de presunto fraude.

El anuncio de las nominaciones de Premio Lo Nuestro 2026 se realizó el pasado 13 de enero, destacando la participación de artistas de la música latina en géneros como pop, urbano y música mexicana.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Para este año, la menor de la dinastía Aguilar consiguió cuatro nominaciones:

  • Mejor combinación femenina por “Maldita Primavera” junto a Yuri
  • Colaboración del Año – Pop, por “Abrázame” con Felipe Botello Y El Sonoro Rugir
  • Artista Femenina del Año – Música Mexicana
  • Canción Mariachi/Ranchera del Año por “Nadie Se Va Como Llegó”

Sin embargo, la controversia surgió luego de que periodistas como Quique Usales señalaron que “‘Abrázame’, de Ángela Aguilar, salió a la luz el 29 de agosto de 2024, mientras que el periodo de elegibilidad para los premios fue un mes después.

Los lineamientos que se publicaron
Los lineamientos que se publicaron sobre las nominaciones. (Captura de pantalla)

Según se lee en la página oficial de Televisa-Univision, organizadores de los premios, “el periodo de elegibilidad para los premios de 2026 se extiende del 30 de septiembre de 2024 al 1 de octubre de 2025″.

“¿Por qué una canción de Ángela Aguilar entra nominada cuando no le cuadra las fechas? Según las reglas de ellos”, cuestionó Usales en el programa LUBOX tv en YouTube, remarcando que el tema fue publicado un mes antes del plazo exigido.

Hasta el momento, ni los organizadores de los premios ni la cantante misma se han posicionado al respecto. En tanto, Ángela Aguilar ha presumido sus nominaciones y ha hecho un llamado a votar por ella para ganar el premio.

"Abrázame" salió un mes antes
"Abrázame" salió un mes antes del periodo de elegibilidad de Premios Lo Nuestro 2026. (Captura de pantalla)

Reacción de los internautas

En redes sociales, la controversia por la nominación de “Abrázame” ha provocado una oleada de críticas y desconfianza hacia Premio Lo Nuestro y la familia Aguilar. Internautas han denunciado presunto favoritismo, manipulación y falta de transparencia en la selección de nominados, señalando específicamente a Pepe Aguilar como el presunto responsable de beneficiar a su hija, quien ha estado en el ojo público desde que inició una relación con Christian Nodal.

Entre los comentarios más destacados en plataformas digitales, se leen opiniones como:

  • “Con ella siempre hay mano peluda”
  • “Siendo honestos ya pagó Pepe”
  • “Ángela y Leonardo no tienen nada que hacer ahí, pero todos sabemos que Pepe es compadre de uno de los inversionistas de Univisión y obviamente ahí tienen a todos los Aguiluchos, solo faltó el perro…”
  • “El público merece respeto. Esperemos que nuestro voto por Cazzu se haga valer”
  • “Por eso digo que esos premios es una porquería”
  • “Los Aguilar y Nodal siempre tienen problemas con las fechas”
  • “Para que vean como el dinero tiene más poder. Y lastimosamente no respetan las reglas”
  • “Es una burla”
  • “¿Qué harán ahora? La factura ya se generó y deberán respetar lo pactado, otro más, así las cosas.”
  • “Fraude desde un principio”
  • “Ahora sí sabemos muy bien que los premios son comprados. Más respeto por los votantes, a nuestros cantantes”
  • “Está la mano del mafioso del padre”
  • “No es legible y no entra, pero como los Aguilar todo lo compran”
  • “Como siempre, todo con dinero, la gente se hace la ciega”
  • “Es comprada la nominación”
  • “Piensan que la gente se chupa el dedo como antes”
  • “Cochinero de premios pagados, puro fraude. Tantos artistas que tienen excelentes canciones”
  • “Es fraude pagado, como siempre”
  • “Ya pagó el Pepona para que entrara”

La edición de Premio Lo Nuestro 2026, marcada por su lema “Honrando lo que somos”, se celebrará el 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, y será transmitida para Estados Unidos y Latinoamérica.

Temas Relacionados

Ángela AguilarPremios Lo Nuestro 2026mexico-entretenimiento

Más Noticias

EEUU ya tiene en custodia a su primer narcoterrorista mexicano: estos son los seis cargos que le imputan a ‘El Sagitario’

El expediente judicial detalla que Inzunza Noriega coordinó el tráfico de fentanilo y cocaína para los Beltrán Leyva

EEUU ya tiene en custodia

¿Por qué algunas parejas sienten sueño cuando están juntas? Esto explica la ciencia

La cercanía entre las personas puede favorecer diferentes reacciones corporales que derivan en la sensación de somnolencia

¿Por qué algunas parejas sienten

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 22 de enero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy en México: noticias

My Chemical Romance en México: así es el mapa actualizado para los conciertos en el Estadio GNP Seguros

La banda originaria de Nueva Jersey tiene programadas dos fechas en la Ciudad de México como parte de su gira “Long Live The Black Parade”

My Chemical Romance en México:

Nueve perros rescatados del Refugio Franciscano ya fueron dados de alta médica

Las autoridades dan seguimiento al estado de los animales canalizados tras el rescate en la alcaldía Cuajimalpa

Nueve perros rescatados del Refugio
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU ya tiene en custodia

EEUU ya tiene en custodia a su primer narcoterrorista mexicano: estos son los seis cargos que le imputan a ‘El Sagitario’

Suspenden a 10 policías de investigación tras denuncias de extorsión y abuso en la carretera México-Pachuca

Balacera en Río Churubusco: motociclistas atacan a conductor de auto deportivo

Aseguran cocaína y metanfetamina tras cateos simultáneos en Querétaro, hay siete detenidos

Procesan a sujeto implicado en el asesinato de Cecilia Ruvalcaba, regidora de Teocaltiche en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

My Chemical Romance en México:

My Chemical Romance en México: así es el mapa actualizado para los conciertos en el Estadio GNP Seguros

Adal Ramones anuncia la cancelación de la gira “Enrollados”: “Existió descuido y un exceso de confianza”

“Área de choke”: el nuevo tema con el que Mr. Doctor lleva la medicina al reguetón

Conciertos de Monsta X en México: fans logran bajar precios en boletos y ajustes en beneficios tras quejas

Estas son las nominaciones al Oscar 2026 más probables para “Frankenstein” de Guillermo del Toro

DEPORTES

México prepara otras tres monedas

México prepara otras tres monedas conmemorativas para el Mundial 2026

El consejo que Javier Aguirre dio al Chucky Lozano tras quedarse sin equipo a meses del Mundial 2026

Duelo estelar en Supernova 2: Alana Flores vs Samadhi Zendejas, fecha, cartelera completa e invitados especiales

Hugo Sánchez emprende búsqueda para localizar al joven que limpió su placa en el estadio del Atlético de Madrid y que se hizo viral

Germán Berterame fichará con Inter de Miami: revelan el acuerdo al que llegó Rayados para vender a su delantero