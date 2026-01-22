México

Detienen a hombre africano por asesinato de una mujer en la CDMX

Junto con el extranjero fue detenido un mexicano, a los cuales las autoridades vinculan con el hallazgo del cuerpo de una joven cuerpo

Hombre afrcano detenido por su
Hombre afrcano detenido por su presunta relación con un feminicidio en la CDMX. Crédito: SSC CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre la detención de dos hombres, uno de ellos de origen africano, por su presunta participación en el asesinato de una mujer en la alcaldía Cuauhtémoc.

Según reportes oficiales, la captura se realizó en el marco de una operación de investigación e inteligencia tras el hallazgo del cuerpo de la víctima el 20 de enero de 2026.

Operativo y detención en la colonia Morelos

Elementos de la SSC patrullaban la zona de Jaime Nuno y Palmas, en la colonia Morelos, cuando observaron a dos sujetos cuya apariencia coincidía con la descripción de los posibles responsables del homicidio.

Los policías detectaron que ambos manipulaban una bolsa de plástico negra y, al notar la presencia de los uniformados, los individuos intentaron alejarse rápidamente.

De acuerdo con la SSC, la intervención policial permitió detener a los sospechosos a pocos metros del lugar.

Tras solicitarles una revisión precautoria, hallaron 17 bolsitas con una hierba verde seca, con características similares a la marihuana, y 6 envoltorios con polvo blanco, posiblemente cocaína.

Relación con el homicidio de una joven

Las autoridades informaron que uno de los detenidos, el cual cuenta con 46 años de edad, declaró ser originario del continente africano. Además, informaron que la otra persona detenida tiene 48 años.

Mexicano detenido tras la investigación. Crédito:
Mexicano detenido tras la investigación. Crédito: SSC CDMX

Ambos habrían participado en el traslado del cuerpo de la joven que fue encontrada sin vida el pasado 20 de enero.

El análisis de las cámaras de videovigilancia permitió identificar a los ahora detenidos por su vestimenta y características físicas.

La SSC puntualizó que la carpeta de investigación ya fue iniciada y que se trabaja en la identificación de otros posibles implicados.

Droga asegurada y presentación ante el Ministerio Público

Durante la revisión, los agentes aseguraron la bolsa negra con las sustancias encontradas. La cantidad de droga decomisada y la coincidencia con las imágenes de videovigilancia fortalecieron la hipótesis de la participación de los dos sujetos en el crimen.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y quedaron a disposición del Ministerio Público, encargado de definir su situación legal.

Según los reportes de autoridades de la Ciudad de México, continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los detenidos en el homicidio de la joven, mientras la investigación sigue abierta para identificar a otros posibles participantes.

Medios locales han referido que en los videos donde se observa cómo trasladan a la joven sin vida habrían participado 4 personas, por lo que faltaría la localización de otros dos presuntos relacionados.

Datos relevantes de la nota

  • Dos hombres fueron detenidos en la colonia Morelos, uno de ellos de origen africano, por su presunta implicación en el asesinato de una joven en la CDMX.
  • La Secretaría de Seguridad Ciudadana decomisó 17 bolsitas con hierba seca y seis envoltorios con polvo blanco durante la detención.
  • El análisis de videovigilancia permitió identificar a los sospechosos por su vestimenta y características físicas.
  • Ambos detenidos permanecen bajo investigación del Ministerio Público.

