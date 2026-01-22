México

¿Debes esperar 72 horas para denunciar una desaparición? La Fiscalía del Edomex responde

Ante esta situación, muchas familias dudan sobre cuándo acuidar a las autoridades, por lo se que aclara el procedimiento

Durante una desaparición, cada minuto cuenta. Sin embargo, miles de personas en el Estado de México aún dudan en denunciar porque creen que deben esperar 72 horas para hacerlo. Esa creencia, además de falsa, puede retrasar acciones clave para la búsqueda y poner en riesgo la vida de quien no ha sido localizado.

Ante esta confusión persistente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) lanzó un llamado claro y directo a la ciudadanía: no existe ningún plazo de espera para denunciar una desaparición. El reporte debe hacerse de inmediato, desde el momento en que se desconoce el paradero de una persona, ya que las primeras horas son determinantes para su localización.

De acuerdo con la autoridad mexiquense, el simple hecho de no localizar a una persona es motivo suficiente para recibir atención inmediata. No importa si se trata de un menor de edad, un adulto o una persona mayor, ni si la ausencia ocurrió hace apenas unos minutos. Cada reporte debe ser atendido desde el primer momento.

Denuncia inmediata: dónde y cómo hacerlo en el Edomex

Para reportar la desaparición, extravío, ausencia o no localización de una persona, la FGJEM indica que se puede acudir de forma inmediata a:

  • Cualquier agencia del Ministerio Público de las distintas subprocuradurías regionales.
  • Los módulos de denuncia exprés.
  • En el caso de quienes se encuentren en la zona de Toluca, directamente a la Fiscalía Especializada para la Investigación de Personas Desaparecidas, No Localizadas, Ausentes y Extraviadas.

Además, el reporte no requiere que el denunciante acuda de manera presencial, ya que también puede realizarse a través de las líneas telefónicas de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.

Posteriormente, para fortalecer el proceso de búsqueda y localización, las autoridades señalan que es importante acudir a alguno de los módulos ODISEA en el Estado de México, donde se brinda atención inmediata a familiares y personas reportantes.

Ningún servidor público puede condicionar la denuncia

La Fiscalía del Edomex advierte que ningún servidor o servidora pública está autorizado a exigir que transcurra cierto número de horas para iniciar un reporte, ni mucho menos a solicitar pagos, cuotas o dádivas. Todos los trámites relacionados con la denuncia por desaparición son completamente gratuitos.

Si alguna persona funcionaria afirma que es obligatorio esperar 72 horas o condiciona la atención, dicha conducta debe ser reportada, ya que contraviene los protocolos oficiales de búsqueda y atención a víctimas.

Canales para denunciar irregularidades y aportar información

La FGJEM cuenta con mecanismos para reportar anomalías en el servicio, los cuales pueden realizarse a través del Servicio de Atención Mexiquense. Asimismo, la ciudadanía puede aportar información de manera anónima sobre el paradero de una persona llamando a los teléfonos de COBUPEM:

  • 800 5090 927
  • 800 2160 361

Un llamado a actuar sin demora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reiteró que actuar con prontitud puede marcar la diferencia en los casos de desaparición. Retrasar la denuncia implica perder tiempo valioso para la búsqueda, la preservación de indicios y la localización de la persona.

La recomendación es clara: si alguien desaparece, no esperes 72 horas. Denuncia de inmediato y utiliza todos los canales oficiales disponibles.

