Cuatro arquitectos vacacionaron en una cabaña en Jalisco y fueron hallados muertos: familia reclama inconsistencias en el caso

Los amigos arquitectos fueron identificados como Julio Enrique Zarco Vázquez, Patricia Jaqueline Venegas Nieves, Daysi Mariana Anguiano Larios y Karina Jaqueline Rodríguez Ariasto Foto: Facebook

La madrugada del fin de semana, cuatro jóvenes arquitectos, en circunstancias extrañas, fueron encontrados sin vida dentro de una cabaña en Gómez Farías, Jalisco.

Las víctimas fueron identificadas como: Julio Enrique Zarco Vázquez, Patricia Jaqueline Venegas Nieves, Daysi Mariana Anguiano Larios, Karina Jaqueline Rodríguez Ariasto.

A pesar de la trágica noticia, sus familiares piden respuestas ante versiones encontradas e inconsistencias.

Los cuatro profesionistas fueron localizados sin vida dentro de una cabaña ubicada en un predio de la localidad de El Corralito. Un sitio de difícil acceso y con señal telefónica limitada, lo que complicó la comunicación con ellos por horas.

La familia de los jóvenes asegura que ve inconsistencias en el caso Foto: (Facebook)

Según versiones oficiales iniciales, la causa podría estar relacionada con una intoxicación presuntamente por prender el auto sin vías de ventilación, sin embargo es sólo un posible escenario que se ha manejado.

Mientras tanto, la Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Pero hasta el momento, las autoridades no han emitido un dictamen definitivo.

Para las familias, la explicación no es suficiente. En entrevista para medios locales, Genaro, familiar de Julio, informó que existen múltiples inconsistencias en la versión que les fue proporcionada.

Relataron que inicialmente la intoxicación pudo ser a causa de la comida. Después se mencionó acumulación de monóxido de carbono por una camioneta encendida, aunque, Genaro afirma, no haber visto ningún vehículo cerca de la cabaña.

“No nos dejaron pasar. Nos daban versiones distintas. Primero la comida, luego el vino, después una camioneta. Pero nosotros no vimos un coche en la entrada”, explicó.

Uno de los elementos que más inquieta a las familias es lo ocurrido con los teléfonos celulares de los jóvenes.

De acuerdo con sus testimonios, la comunicación se mantenía activa a través de WhatsApp, debido a que en la zona no hay señal. Sin embargo, en un punto específico, los mensajes dejaron de llegar.

“Entraban los mensajes y luego se apagaron los teléfonos. Entonces como que manipularon los celulares”, señaló el familiar.

La Fiscalía del Estado confirmó que el caso se encuentra bajo investigación y que se están realizando peritajes para determinar con precisión qué ocurrió dentro de la cabaña.

Los familiares de los cuatro arquitectos localizados sin vida en el municipio de Gómez Farías han manifestado su total rechazo a las conclusiones preliminares de la Fiscalía de Jalisco. La versión oficial apunta a una muerte accidental por inhalación de gases tóxicos en el lugar.

Sin embargo, los allegados de las víctimas exigen una investigación más profunda que contemple líneas de tiempo y testimonios omitidos. La desconfianza hacia el dictamen forense inicial ha crecido ante la falta de evidencias contundentes que respalden la teoría del monóxido de carbono.

La primera hipótesis marcó que su muerte pudo procarse por intoxicación por monóxido de carbono al dejar prendido el auto en área sin ventilación (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las sospechas de los familiares afectados?

De acuerdo con fuentes de la dependencia estatal, el dictamen forense acredita que los jóvenes murieron por intoxicación por un agente desconocido. La fiscalía maneja la teoría que los jóvenes pudieron mantener un vehículo encendido para alimentar el calor, sin embargo al no haber venyilación pudo provocarse una acumulación letal de monóxido de carbono.

Esta hipótesis contrasta directamente con los señalamientos de la familia, quienes insisten en la existencia de un individuo que estuvo con ellos. Según los testimonios recabados por los propios parientes, dicha persona se retiró del inmueble minutos antes de que ocurriera la tragedia.

Los familiares sospechan que este sujeto pudo haberles ofrecido alguna sustancia o alimento contaminado antes de abandonar el rancho ubicado en El Rodeo. Por ello, demandan que se analice el comportamiento de este sospechoso.

Hasta el momento, la delegación de la Fiscalía en Ciudad Guzmán mantiene su postura sobre la muerte accidental y descarta la intervención de terceros. No obstante, la presión social obliga a las autoridades a realizar un análisis exhaustivo de todas las evidencias químicas localizadas.

¿Cuáles son los próximos pasos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses?

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ya se encuentra analizando diversas sustancias encontradas en los organismos de los tres hombres y la mujer fallecidos.

Los resultados finales de los peritajes científicos se entregarán en los próximos días, lo que podría dar un giro radical a la investigación ministerial actual. Los familiares advirtieron que no descansarán hasta que se aclare la identidad de quien convivió con los jóvenes arquitectos.

Mientras tanto, los cuerpos permanecen bajo custodia legal para asegurar que no se pierdan indicios clave que puedan ser requeridos en futuras diligencias.

La Fiscalía del Estado deberá determinar si el vehículo mencionado realmente operaba de forma que permitiera la filtración de gases hacia el interior de la cabaña.