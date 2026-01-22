México

Cuatro arquitectos vacacionaron en una cabaña en Jalisco y fueron hallados muertos: familia reclama inconsistencias en el caso

“Entraban los mensajes y luego se apagaron los teléfonos. Entonces como que manipularon los celulares”, señaló el familiar

Guardar
Los amigos arquitectos fueron identificados
Los amigos arquitectos fueron identificados como Julio Enrique Zarco Vázquez, Patricia Jaqueline Venegas Nieves, Daysi Mariana Anguiano Larios y Karina Jaqueline Rodríguez Ariasto Foto: Facebook

La madrugada del fin de semana, cuatro jóvenes arquitectos, en circunstancias extrañas, fueron encontrados sin vida dentro de una cabaña en Gómez Farías, Jalisco.

Las víctimas fueron identificadas como: Julio Enrique Zarco Vázquez, Patricia Jaqueline Venegas Nieves, Daysi Mariana Anguiano Larios, Karina Jaqueline Rodríguez Ariasto.

A pesar de la trágica noticia, sus familiares piden respuestas ante versiones encontradas e inconsistencias.

Los cuatro profesionistas fueron localizados sin vida dentro de una cabaña ubicada en un predio de la localidad de El Corralito. Un sitio de difícil acceso y con señal telefónica limitada, lo que complicó la comunicación con ellos por horas.

La familia de los jóvenes
La familia de los jóvenes asegura que ve inconsistencias en el caso Foto: (Facebook)

Según versiones oficiales iniciales, la causa podría estar relacionada con una intoxicación presuntamente por prender el auto sin vías de ventilación, sin embargo es sólo un posible escenario que se ha manejado.

Mientras tanto, la Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Pero hasta el momento, las autoridades no han emitido un dictamen definitivo.

Para las familias, la explicación no es suficiente. En entrevista para medios locales, Genaro, familiar de Julio, informó que existen múltiples inconsistencias en la versión que les fue proporcionada.

Relataron que inicialmente la intoxicación pudo ser a causa de la comida. Después se mencionó acumulación de monóxido de carbono por una camioneta encendida, aunque, Genaro afirma, no haber visto ningún vehículo cerca de la cabaña.

“No nos dejaron pasar. Nos daban versiones distintas. Primero la comida, luego el vino, después una camioneta. Pero nosotros no vimos un coche en la entrada”, explicó.

Uno de los elementos que más inquieta a las familias es lo ocurrido con los teléfonos celulares de los jóvenes.

De acuerdo con sus testimonios, la comunicación se mantenía activa a través de WhatsApp, debido a que en la zona no hay señal. Sin embargo, en un punto específico, los mensajes dejaron de llegar.

Entraban los mensajes y luego se apagaron los teléfonos. Entonces como que manipularon los celulares”, señaló el familiar.

La Fiscalía del Estado confirmó que el caso se encuentra bajo investigación y que se están realizando peritajes para determinar con precisión qué ocurrió dentro de la cabaña.

Los familiares de los cuatro arquitectos localizados sin vida en el municipio de Gómez Farías han manifestado su total rechazo a las conclusiones preliminares de la Fiscalía de Jalisco. La versión oficial apunta a una muerte accidental por inhalación de gases tóxicos en el lugar.

Sin embargo, los allegados de las víctimas exigen una investigación más profunda que contemple líneas de tiempo y testimonios omitidos. La desconfianza hacia el dictamen forense inicial ha crecido ante la falta de evidencias contundentes que respalden la teoría del monóxido de carbono.

La primera hipótesis marcó que
La primera hipótesis marcó que su muerte pudo procarse por intoxicación por monóxido de carbono al dejar prendido el auto en área sin ventilación (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las sospechas de los familiares afectados?

De acuerdo con fuentes de la dependencia estatal, el dictamen forense acredita que los jóvenes murieron por intoxicación por un agente desconocido. La fiscalía maneja la teoría que los jóvenes pudieron mantener un vehículo encendido para alimentar el calor, sin embargo al no haber venyilación pudo provocarse una acumulación letal de monóxido de carbono.

Esta hipótesis contrasta directamente con los señalamientos de la familia, quienes insisten en la existencia de un individuo que estuvo con ellos. Según los testimonios recabados por los propios parientes, dicha persona se retiró del inmueble minutos antes de que ocurriera la tragedia.

Los familiares sospechan que este sujeto pudo haberles ofrecido alguna sustancia o alimento contaminado antes de abandonar el rancho ubicado en El Rodeo. Por ello, demandan que se analice el comportamiento de este sospechoso.

Hasta el momento, la delegación de la Fiscalía en Ciudad Guzmán mantiene su postura sobre la muerte accidental y descarta la intervención de terceros. No obstante, la presión social obliga a las autoridades a realizar un análisis exhaustivo de todas las evidencias químicas localizadas.

¿Cuáles son los próximos pasos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses?

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ya se encuentra analizando diversas sustancias encontradas en los organismos de los tres hombres y la mujer fallecidos.

Los resultados finales de los peritajes científicos se entregarán en los próximos días, lo que podría dar un giro radical a la investigación ministerial actual. Los familiares advirtieron que no descansarán hasta que se aclare la identidad de quien convivió con los jóvenes arquitectos.

Mientras tanto, los cuerpos permanecen bajo custodia legal para asegurar que no se pierdan indicios clave que puedan ser requeridos en futuras diligencias.

La Fiscalía del Estado deberá determinar si el vehículo mencionado realmente operaba de forma que permitiera la filtración de gases hacia el interior de la cabaña.

Temas Relacionados

mexico-noticiasJaliscoarquitectos

Más Noticias

Grecia Quiroz pide a García Harfuch la captura del hombre ordenó matar a Carlos Manzo, tras detención del “Botox”

Previamente, el titular de la SSPC informó el arresto de César Alejandro “N”

Grecia Quiroz pide a García

Por qué acabó la alianza entre los Blancos de Troya y El Abuelo Farías, señalados como extorsionadores en Michoacán

Las autoridades revelaron nuevos datos tras la reciente detención de “El Botox”, señalado como objetivo prioritario en la región

Por qué acabó la alianza

Cierran el Estadio Cuauhtémoc para el Puebla vs Chivas femenil: ¿Dónde se jugará?

El conjunto de Puebla femenil informó en sus redes sociales que el duelo contra Chivas cambiará de sede y reembolsará a quienes hayan adquirido entradas para dicho encuentro

Cierran el Estadio Cuauhtémoc para

Precio del dólar hoy en México: Peso mexicano se fortalece al cierre de la cotización de hoy jueves 22 de enero

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en

Cuáles son los beneficios de tomar agua mineral en ayunas y a quiénes se les recomienda hacerlo

La salud de los riñones puede obtener ventajas por esta práctica, aunque hay excepciones

Cuáles son los beneficios de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Jueza ordena a la FGR

Jueza ordena a la FGR entregar la carpeta de investigación íntegra contra Manuel Farías Laguna

El Botox: quiénes son la mujer y los dos hombres que fueron detenidos con el líder de Los Blancos de Troya

Policía municipal es hallado sin vida frente al Congreso de Sinaloa; cuerpo presentaba huellas de violencia y un mensaje

Jornada violenta en Sinaloa: narcomensajes, un oficial desaparecido y dos cuerpos sin vida

Captura de “El Bótox” provocó bloqueos en carreteras de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Así sería el escenario de

Así sería el escenario de Harry Styles para sus conciertos en CDMX

Louis Tomlinson asegura que volverá a México durante su gira “How Did We Get Here?”

Laura Flores se declara abierta al amor, aunque descarta cualquier acercamiento a su compañero de obra

Simple Plan en México: la banda canadiense regresa a los escenarios con tres fechas en nuestro país

“El Señor de los Cielos” regresa: Rafael Amaya anuncia nueva temporada

DEPORTES

Cierran el Estadio Cuauhtémoc para

Cierran el Estadio Cuauhtémoc para el Puebla vs Chivas femenil: ¿Dónde se jugará?

Revelan que hay un futbolista “tapado” que buscaría contratar Cruz Azul

Desde la chilena de Raúl Jiménez hasta la revolución canalera: así ha sido el historial entre México y Panamá

Chema Ocampo vs. Callum Walsh: el boxeador mexicano estrena la nueva promotora de Dana White, presidente de la UFC

WWE Royal Rumble 2026: ellos son los luchadores mexicanos que han participado y ganado