Actriz de contenido para adultos es detenida en CDMX por explotación sexual

La mujer fue detenida junto a un fotógrafo. crédito Colprensa

Dos personas, un hombre y una mujer, fueron detenidos por elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), presuntamente por violar y explotar sexualmente a mujeres, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX.

De acuerdo con información dada a conocer por el periodista de nota roja Antonio Nieto, en sus redes sociales, la mujer fue identificada como Lucero Vega, de 34 años de edad, y quien es actriz creadora de contenido para adultos.

El sujeto detenido fue identificado como un fotógrafo de nombre Erick Segura. Según Nieto, la mujer aseguraba dedicarse a las Relaciones Públicas (RP).

De acuerdo con el periodista, ambos fingían ser creadores de contenido para violar y explotar sexualmente a mujeres. Habrían grabado contenido y agredido a una mujer en el hotel Cozumel, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, para luego intentar vender el material filmado.

De acuerdo con Nieto, la mujer amenazaba a sus víctimas con publicar contenido sexual que grababan, y fue detenida por trata de personas. Su fotógrado fue detenido por violación.

(X @siete_letras)

“Del porno a la cárcel: es Lucero Vega (34) detenida por trata de personas. Con amenazas de publicar contenido sexual amenazaba a sus víctimas para que grabaran. Su fotógrafo está detenido también por violación. Se sentían creadores de contenido”. publicó el periodista con una fotografía de los perfiles de las redes sociales de la mujer.

¿Qué es la trata de personas?

La trata de personas es un delito grave y una violación a los derechos humanos que consiste en captar, trasladar, retener o explotar a una persona mediante el uso de la violencia, engaño, abuso de poder o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad.

Este delito tiene como principal objetivo la explotación, que puede adoptar distintas formas. Entre las más comunes se encuentran la explotación sexual, el trabajo forzado, la servidumbre doméstica, la mendicidad forzada, la explotación laboral, el reclutamiento de menores para actividades delictivas y la extracción ilegal de órganos.

La trata de personas puede afectar a mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes, aunque las mujeres y menores de edad son las principales víctimas. En muchos casos, los tratantes se aprovechan de condiciones de pobreza, migración, violencia, discriminación o falta de oportunidades, ofreciendo falsas promesas de empleo, estudio o una vida mejor.

A diferencia del tráfico de migrantes, en la trata no existe consentimiento real, ya que este se obtiene mediante engaños o coerción y la explotación puede ocurrir incluso sin que la víctima sea trasladada a otro lugar.

(X @siete_letras)

En México, la trata de personas está tipificada como delito y sancionada por la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, que obliga a las autoridades a prevenir, investigar, sancionar y proteger a las víctimas.