Tres narcocampamentos desmantelados y nueve detenidos: el saldo de los operativos hechos por autoridades en Michoacán

En las acciones también se aseguraron armas, drogas y munición, entre otros objetos ilegales

Uno de los narcocampamentos inhabilitados por fuerzas federales en Michoacán. Crédito: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán

Un operativo conjunto de las fuerzas federales y estatales en Michoacán llevó a la detención de nueve personas y a la inhabilitación de tres campamentos clandestinos, según informaron las autoridades responsables del despliegue.

Según reportes oficiales, esta acción forma parte de las estrategias implementadas bajo el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Durante las maniobras, los equipos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lograron intervenir en zonas identificadas por la presencia de actividades ilícitas.

Uno de los narcocampamentos inhabilitados por fuerzas federales en Michoacán. Crédito: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán

Además de la desarticulación de los campamentos, la operación resultó en el aseguramiento de ocho armas de fuego, 491 cartuchos, 43 cargadores, un artefacto explosivo improvisado y siete vehículos.

Según reportes emitidos por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, también fueron localizados “uniformes” y equipo táctico, los cuales contenían siglas alusivas a una organización criminal de la región, sin embargo, no detallaron de cuál se trata.

Coordinación entre autoridades federales, estatales y locales

La reciente operación en Michoacán destacó por la participación conjunta de fuerzas federales, estatales y municipales, quienes implementaron acciones coordinadas para enfrentar la inseguridad en la región.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional encabezaron el despliegue, en el que también intervinieron la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de autoridades locales.

La presencia simultánea de distintas corporaciones facilitó la cobertura de múltiples municipios y la acción inmediata ante cualquier situación de riesgo.

Elementos que integran los patrullajes.
Elementos que integran los patrullajes. Crédito: Gabinete de Segurida

Según las dependencias participantes, la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno fue clave para el éxito del operativo, reflejando la estrategia integral del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Patrullajes en huertos y empacadoras

Además, la estrategia de seguridad incluyó patrullajes y reconocimientos a pie en una docena de municipios de Michoacán, con el objetivo de reforzar la vigilancia y restablecer la confianza entre los habitantes y sectores productivos.

Las fuerzas de seguridad recorrieron los siguientes municipio :

  • Aguililla
  • Apatzingán
  • Cotija
  • La Piedad
  • Morelia
  • Nuevo San Juan
  • San Lorenzo
  • Queréndaro
  • Salvador Escalante
  • Tiamba
  • Uruapan
  • Zamora
  • Zacapu

Durante estas acciones, los equipos de seguridad centraron sus esfuerzos en proteger tanto a los trabajadores como a los dueños de los establecimientos de aguacate e industrias cítricas, sectores que históricamente han enfrentado amenazas y extorsiones vinculadas a la delincuencia organizada.

La presencia de las autoridades en estos puntos clave buscó disuadir actividades ilícitas y generar un entorno más seguro para la población local.

Resultados acumulados del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

En el periodo comprendido entre el 10 de noviembre de 2025 y el 19 de enero de 2026, las autoridades que integran el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia reportaron una serie de resultados acumulados que reflejan la magnitud de los operativos en el estado.

En ese lapso, se logró la detención de 426 personas vinculadas a actividades ilícitas.

Los aseguramientos incluyeron 238 armas de fuego, 16 mil 716 cartuchos y 835 cargadores, así como 346 vehículos y 200 artefactos explosivos.

Además, se incautaron 53 kilos de material explosivo, 85 kilos de marihuana y 773 kilos de metanfetamina.

En cuanto a la infraestructura delictiva, las fuerzas de seguridad desmantelaron 26 campamentos y neutralizaron 50 tomas clandestinas de hidrocarburos.

También se decomisaron 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas empleadas en la elaboración de droga sintética.

Estos datos, difundidos por las instancias del Gabinete de Seguridad, ilustran la dimensión de los esfuerzos coordinados para combatir la delincuencia en Michoacán y el impacto de las operaciones en el debilitamiento de las estructuras criminales en la entidad.

