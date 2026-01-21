México

Shanik Berman se defiende las críticas por hacer video desde el hotel donde murió Liam Payne

La periodista de espectáculos recibió memes, burlas y odio en redes sociales

La reacción de Shanik Berman frente a las burlas digitales provocadas por su video en el hotel donde murió Liam Payne ha escalado en las últimas horas, luego de que la propia conductora solicitara el fin de los memes sobre su visita al lugar en Buenos Aires.

Señaló que su intención era informar y describió el material publicado como un trabajo periodístico.

Ante la persistencia de las críticas, Berman recurrió nuevamente a sus redes sociales y compartió un video en TikTok expresando su descontento con la ola de memes.

Los memes que hicieron de Shanik

La periodista compartió su experiencia con sus seguidores de redes sociales. TikTok: @shanikberman

Usuarios editaron imágenes para colocarla en escenarios de fallecimientos de otras figuras públicas, como en la conocida taquería El Charco de las Ranas —donde murió Paco Stanley— o en el sitio del accidente de la avioneta de Jenni Rivera, generando comparaciones y parodias.

La periodista, conocida por su participación en La Casa de los Famosos México, defendió su cobertura. En el video, afirmó con contundencia: “A ver, si ustedes se quedan en el cuarto de Liam Payne y son periodistas, malísimo que no hicieran un reportaje, por eso claro que lo hice”, según se puede escuchar en la publicación de TikTok.

“Yo no soy periodista forense”, aseguró Shanik

Shanik Berman ha sido blanco
Shanik Berman ha sido blanco de críticas por supuestamente darle información delicada de Arath de la Torre a Adrián Marcelo. (Mara Patricia Castañeda / YouTube)

Insistió en que la finalidad del reportaje era puramente informativa, desmarcándose de cualquier acusación de sensacionalismo o falta de sensibilidad. Añadió: “No me hagan este tipo de memes, porque yo no soy periodista forense”, tratando de poner un alto a lo que considera una interpretación errónea de su labor en el Casa Sur Palermo Hotel de Buenos Aires.

No obstante, las explicaciones difundidas por Shanik Berman no lograron frenar la crítica pública ni detener la circulación de memes. Muchos internautas continuaron cuestionando las verdaderas motivaciones de la conductora respecto al contenido de su video.

¿Qué dijo Shanik de Liam Payne?

(EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD DPA VÍA
(EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD DPA VÍA EUROPA PRESS // Unicable: Con Permiso)

En el programa Hoy, Shanik declaró: “Yo llegué y dije: ‘¿Por qué me dieron la habitación desde donde él se tir*?’ Porque yo no dormí ni una noche, se quedó tan impregnada... Era un músico tan increíble, tan lleno de talento y de dolor que está impregnado su dolor ahí. Una noche sintiendo su... Te lo juro, su vibración”.

“Al día siguiente de que me quedé y que dije: ‘¿De qué es este homenaje?’. Me dijeron: 'Es que de ahí se ti** Liam Payne’. Le dije: ‘¿De qué habitación?’ y me dijeron: ‘No sé’. Entonces, yo busqué y era la trescientos diez", añadió.

“Le dije: ‘Aquí estamos para ti y aquí estamos para ti, Liam Payne, porque se siente ahí tu sufrimiento’. Quiero decirles que en todo el hotel se siente. Te lo estoy contando y se me pone la piel chinita”, finalizó.

