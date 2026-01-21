México

“Los realities son falsos”: Mauricio Ochmann al ser cuestionado sobre su participación con los Derbez

Durante una entrevista televisiva, el actor habló sin filtros sobre su experiencia personal y marcó distancia entre el espectáculo y su vida privada

Mauricio Ochmann cuestiona la autenticidad
Mauricio Ochmann cuestiona la autenticidad de los reality shows y defiende su preferencia por la ficción cinematográfica. - (Jovani Pérez/ Infobae)

Mauricio Ochmann se encuentra en plena promoción de su próxima película “Familia a la deriva”, cuyo estreno en cines está previsto próximamente. En ese contexto, el actor visitó el programa Sale el Sol, espacio donde la conversación tomó un giro inesperado al abordar el tema de los realities televisivos y su impacto personal.

Lejos de evadir el tema, Ochmann compartió una visión crítica basada en su experiencia.

El actor dejó claro que este tipo de formatos no reflejan la realidad, motivo por el cual hoy mantiene una postura firme al respecto.

Una experiencia personal que marcó distancia

El protagonista de 'Familia a
El protagonista de 'Familia a la deriva' asegura sentirse más cómodo contando historias de ficción que mostrando su intimidad frente a cámaras. - (Foto: Twitter)

Durante la charla, uno de los presentes recordó un episodio durante un viaje a Disney, cuando la hija del actor le comentó: “Papá, hay mucha gente que nos detiene y demás”. A partir de ese recuerdo, se mencionó que otro viaje, esta vez con la familia Derbez, habría sido aún más complejo, al grado de sugerir: “Te costó el divorcio”.

Ante ese comentario, Ochmann optó por no profundizar y respondió con humor. “Háblame de otras cosas”, dijo entre risas, antes de rematar con una frase que dejó clara su incomodidad con el tema: “Los realities no es lo mío, ¿no se notó?”.

Sin entrar en detalles personales, el actor reforzó la idea de que ese tipo de formatos no se alinean con su manera de vivir ni de entender su profesión, reafirmando su decisión de no volver a exponer su intimidad frente a las cámaras.

“Los realities son falsos”, afirma el actor

Mauricio Ochmann rechaza la presión
Mauricio Ochmann rechaza la presión de los realities para crear conflictos, subrayando la manipulación del formato televisivo. - Cr. Courtesy of Netflix ©2024

“No es abrir tu vida, porque si fuera abrir la vida, o sea, los realities son falsos. Ni siquiera es realidad”, expresó, dejando poco margen a la interpretación.

El actor explicó que estos programas funcionan bajo dinámicas previamente establecidas, donde el conflicto es una exigencia constante. “Te hacen pelearte… ahí está de: ‘Ahorita se tienen que pelear, ahorita tienes que hacer esto…’ Y es como: ‘Pues hoy no tengo ganas de pelearme.’ ‘Pues sí, pero te tienes que pelear’”, relató.

Sus palabras provocaron reacciones en el foro, donde uno de los conductores ironizó la contradicción del formato: “¿Venimos de viaje de vacaciones o venimos a pelearnos, eh?”. La frase resumió el ambiente forzado que Ochmann describía y reforzó su argumento.

La ficción como espacio creativo

Las declaraciones de Ochmann invitan
Las declaraciones de Ochmann invitan a reflexionar sobre los límites entre entretenimiento y vida privada en televisión, enfatizando la verdad de la ficción sobre la supuesta realidad. - (Instagram/@mauochmann)

Para Mauricio Ochmann, su lugar está lejos de ese tipo de exposiciones. “Yo la ficción, yo el cine”, afirmó con claridad, subrayando que su vocación está en contar historias construidas desde el guion y la actuación, no desde la confrontación artificial.

El actor también habló de la importancia de mantenerse fiel a lo que uno sabe hacer. “Zapatero a tu zapato, ¿no? Y lo mío no son los realities, lo mío es contar historias de ficción y es ahí donde me encanta”, concluyó durante la conversación.

Sus declaraciones abren una reflexión más amplia sobre los límites entre la vida personal y el entretenimiento televisivo. Desde su experiencia, Ochmann plantea una mirada crítica que cuestiona cuánto de real existe en los programas que se presentan como realidad y reivindica la ficción como su verdadero territorio creativo.

