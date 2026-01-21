La Suprema Corte y Unicef firman convenio para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes

La Suprema Corte de Justicia y UNICEF firmaron un convenio para fortalecer una justicia accesible e incluyente para niñas, niños y adolescentes en México. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) renovaron su alianza con la firma de un Convenio Marco de Colaboración destinado a garantizar una justicia accesible e incluyente para niñas, niños y adolescentes en México.

En el acto protocolario, realizado este 20 de enero, el director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Roberto Benes, consideró que este convenio marca un hito en la construcción de alianzas estratégicas y afirmó:

“Este es un momento histórico en la construcción de alianzas estratégicas, ya que el Convenio no solo abre nuevas oportunidades para la niñez en México, sino que también establece un precedente que puede inspirar a otros países de la región. Marca una nueva etapa de colaboración para fortalecer el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes, colocando su interés superior en el centro de la transformación del sistema judicial,...”, afirmó el director de la UNICEF, de acuerdo con la tarjeta informativa de la SCJN.

¿Quiénes firmaron el convenio entre la SCJN y Unicef?

El convenio prioriza sistemas judiciales no revictimizantes e impulsa la capacitación continua de los actores judiciales en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El convenio fue firmado por el Ministro Presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y el representante de UNICEF en México, Luis Fernando Carrera Castro. Del acto participaron también las ministras Lenia Batres Guadarrama, Sara Irene Herrerías Guerra y María Estela Ríos González, en compañía de los ministros Irving Espinosa Betanzo y Arístides Rodrigo Guerrero García.

La base del acuerdo establece la coordinación entre ambas entidades para diseñar, desarrollar e implementar acciones conjuntas centradas en la promoción, protección y garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia.

El trabajo entre ambas instituciones incluye el impulso a una justicia especializada y no revictimizante, la formación permanente del personal jurisdiccional y administrativo, la promoción de información adecuada, la participación efectiva de niñas, niños y adolescentes, y la anticipación y atención de desafíos emergentes en materia de derechos.

Declaraciones de la SCJN y de la UNICEF

UNICEF destaca el convenio con la SCJN como un precedente regional que podrá inspirar a otros países de la región. (Europa Press).

Hugo Aguilar Ortiz, el Ministro Presidente de la SCJN destacó el sentido de responsabilidad que guía a la actual integración del máximo tribunal e hizo hincapié en la vigencia de su compromiso:

“Desde mi perspectiva, cuando se asume un compromiso, se hace de tiempo completo, con pasión y con una visión de largo alcance, acorde con la responsabilidad que hoy tenemos en nuestras manos. Y una de ellas, sin lugar a duda, es con las niñas, los niños y las y los jóvenes del país”.

Aguilar Ortiz también subrayó la prioridad institucional de transformar las condiciones de quienes han sido históricamente excluidos, al afirmar que la colaboración con UNICEF “adquiere una relevancia y una trascendencia fundamental” para avanzar en esta agenda.

El convenio reconoce expresamente la necesidad de situar el interés superior de la niñez como elemento central en todo procedimiento y resolución judicial, con una atención particular a la perspectiva de género y a los derechos de integrantes de comunidades indígenas y afrodescendientes.

Según expresó Luis Fernando Carrera Castro, representante de UNICEF México, “no firmamos documentos: asumimos responsabilidades. Cada acuerdo que hoy se establece se traducirá en acciones reales para garantizar que la justicia llegue efectivamente a todas las niñas, niños y adolescentes en México”.