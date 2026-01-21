México

Este es el valor de los “mandos medios” del narco que México envió a EEUU, según especialistas

Lejos de los grandes capos, la tercera entrega masiva estuvo integrada principalmente por operadores logísticos, financieros y jefes regionales

Este martes se realizó la
Este martes se realizó la entrega de 37 integrantes del crimen organizado a Estados Unidos. (SSPC)

La entrega masiva de 37 miembros del crimen organizado a Estados Unidos, realizada por el gobierno de México este 20 de enero de 2026, forma parte de una estrategia que ha llevado al traslado de 92 narcotraficantes mexicanos en menos de un año al territorio vecino.

Más allá de grandes capos o rostros conocidos, el perfil dominante en esta tercera entrega es el de operadores logísticos, financieros, jefes regionales y coordinadores de células criminales: los llamados “mandos medios” del narco.

Para especialistas en seguridad, el valor real de estos personajes para Estados Unidos va mucho más allá de sus delitos individuales: reside en la información, redes y testimonios que pueden aportar para debilitar o desarticular la estructura de los cárteles mexicanos, que puedan llevar a la captura de los grandes capos como Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos; o Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, entre otros.

Capos históricos, herederos del narco
Capos históricos, herederos del narco y operadores de bajo perfil integraron la mayor entrega de criminales a Estados Unidos en años recientes. Este especial perfila, uno a uno, a los 37 narcos enviados en la tercera ola de traslados durante la actual administración. (Infobae)

Claves de la inteligencia: información y colaboración

A diferencia de las extradiciones históricas centradas en líderes emblemáticos, la mayoría de los perfiles enviados en las últimas entregas son operadores que conocen rutas, estructuras financieras, alianzas institucionales y la logística real de las organizaciones.

El analista Alexei Chévez subraya en entrevista con Radiofórmula que “yo no veo la utilidad para los Estados Unidos de tener a 92 mexicanos de mandos medios, si no es para armar expedientes y empezar a entender un poco más lo que es el rompecabezas de las organizaciones criminales mexicanas”.

Chévez sostiene que la utilidad principal de estos traslados es aportar inteligencia para fortalecer también las futuras acciones judiciales contra grandes capos del narcotráfico.

Foto: SSPC
Foto: SSPC

De acuerdo con el especialista, el gobierno estadounidense apuesta a que la cooperación de los mandos medios —en calidad de testigos protegidos o colaboradores— sea clave para identificar vínculos políticos, policiacos o logísticos.

El miedo de perderlo todo

En la misma línea, el consultor David Saucedo explica que hay tres perfiles principales entre los enviados: aquellos con procesos judiciales pendientes en Estados Unidos, quienes seguían operando desde prisión en México, y un grupo de mandos medios seleccionados por el valor estratégico de la información que pueden aportar.

“Seguramente les van a dar este trato de testigo colaborador... a efectos de que den información sensible acerca de la narcopolítica en México”, apuntó en entrevista con MVS Noticias.

Tanto Chévez como Saucedo coinciden en que la entrega de estos 37 narcos cumple una función doble. Por un lado, corta cadenas de mando, ya que algunos seguían dando órdenes a sus organizaciones desde las cárceles mexicanas, aprovechando las debilidades del sistema penitenciario. Por otro, permite a las autoridades estadounidenses fortalecer investigaciones y expedientes contra los máximos líderes del narco.

Además, la posibilidad de enfrentar sentencias severas y condiciones carcelarias más duras en Estados Unidos aumenta la probabilidad de que estos mandos medios colaboren y entreguen detalles relevantes.

37 delincuentes mexicanos fueron trasladados
37 delincuentes mexicanos fueron trasladados a EEUU este martes. (Jesús Aviles/Infobae)

Chévez resalta: “La presión de definitivamente nunca salir y la dureza de las cárceles norteamericanas podrían forzar a estas personas a empezar a cooperar con las autoridades norteamericanas”.

No es solo la persecución penal lo que motiva a las autoridades estadounidenses: también buscan la confiscación de cuentas bancarias y bienes de los narcotraficantes, recursos que al final son transferidos al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Hoy en día veo un interés brutal de parte de las organizaciones de justicia e inteligencia norteamericanas para aprender y entender cómo funcionan, cómo están organizadas estos cárteles, independientemente de los análisis que están obteniendo a cada rato por los satélites”, apunta Chévez, citando también el uso de inteligencia técnica y vigilancia aérea estadounidense sobre regiones clave del narcotráfico.

En el análisis de David Saucedo surge una advertencia clave: los posibles efectos secundarios de descabezar cárteles. “Descabezar los cárteles lo único que provoca es que los miembros más sanguinarios de esta organización se apoderen del control, generen guerras sucesorias y se generan microcárteles que son cárteles de nivel medio que son todavía más violentos”.

El especialista pide encontrar fórmulas de combate integral que no deriven en más violencia, como ha sucedido tras capturas de líderes en otras organizaciones criminales mexicanas.

¿Quiénes son los 37 capos enviados a EEUU?

  1. Ricardo González Sauceda, “El Ricky” – Cártel del Noreste
  2. Pedro Inzunza Noriega, “El Señor de la Silla” – Beltrán Leyva
  3. Juan Pablo Bastidas Erenas, “Payo Zurita” – Beltrán Leyva
  4. Armando Gómez Núñez, “Delta 1” – CJNG
  5. Daniel Alfredo Blando Joo, “El Cubano” – Cártel del Pacífico
  6. Ricardo Cortez Mateos, “El Billetón” – Crimen organizado
  7. Fidel Félix Ochoa, “Don Fido” – Crimen organizado
  8. Óscar Eduardo Hernández, “El O” – Crimen organizado
  9. Luis Alonso Navarro Quezada, “El Pez” – CJNG (Los Hermanos Bonques)
  10. Eliezer David Seas Centeño, “El Picho” / “El Cerebro” – Banda de secuestro y narcotráfico
  11. Juan Pedro Saldívar Farías, “El Z-27” / “El Orejón” – Los Zetas
  12. Carlos Alberto Guerrero Mercado, “El Químico” – Crimen organizado
  13. Jair Francisco Patrón Tobías, “El H4” / “Crixus” – Beltrán Leyva
  14. Guillermo Isaías Pérez Parra – Crimen organizado
  15. Manuel Ignacio Correa, “El Argentino” – Crimen organizado
  16. Yahir Alejandro Lujan Rojo, “El Rojo” – Crimen organizado
  17. Lucas Anthony Mendoza, “T” – Crimen organizado
  18. Eliomar Segura Torres, “Helio” – Crimen organizado
  19. Eduardo Rigoberto Velasco Calderón – Crimen organizado
  20. Francisco Arredondo Colmenero, “Pancho” – Crimen organizado
  21. Gustavo Alfonso (o Adolfo) Castro Medina – Crimen organizado
  22. Luis Carlos Dávalos López – Crimen organizado
  23. Roberto González Hernández, “El 04” – Cártel del Pacífico / Cártel de Sinaloa
  24. Heriberto Hernández Rodríguez, “El Negrolo” – Cártel del Noreste
  25. Daniel Manera (o Menera) Macías, “El Danny” / “El Michoacano” – Crimen organizado
  26. María del Rosario Navarro Sánchez, “La Señora” / “La Chayo” – CJNG
  27. Humberto Rivera Rivera, “El Chato” / “El Viejón” – Cártel de Sinaloa
  28. Juan Carlos Alonso Reyes – Crimen organizado
  29. Abraham Macías Mendoza, “Don Abraham” – Crimen organizado
  30. Julio César Mancera Dozal, “La Tortuga” – Crimen organizado
  31. Rodrigo Pérez Mezquite, “Don Rodrigo” – Crimen organizado
  32. José Luis Sánchez Valencia, “El Chalama” / “El Chalamán” – Crimen organizado
  33. Jorge Damián Román Figueroa, “El Soldado” – Crimen organizado
  34. Hernán Geovani Ojeda Elenes, “El Inge” – Crimen organizado
  35. José Pineda Pérez, “Pretty Boy” / “JP” – Crimen organizado
  36. José Gerardo Álvarez Vásquez, “El Indio” – Crimen organizado
  37. José Torres Espinosa, “Big Joe” – Crimen organizado

Temas Relacionados

37 narcos entregadosEEUUCárteles mexicanosCJNGCártel de SinaloaLos Beltrán LeyvaNarco en Méxicomexico-noticias

