De ‘El Marro’ a familiares de Emma Coronel: los capos que se “salvaron” de ser entregados a EEUU en la tercera ronda

Entre los grandes ausentes destacan líderes históricos del Cártel de Santa Rosa de Lima, el Cártel del Noreste, el CJNG y el Cártel de Sinaloa

Varios capos y operadores de alto perfil, como “El Marro” y “El Comandante Werko”, no fueron incluidos en la más reciente entrega de 37 integrantes del crimen organizado que México trasladó a Estados Unidos, pese a su peso estratégico dentro de las estructuras criminales.

Mientras el gobierno mexicano concretó el traslado de 37 integrantes del crimen organizado a Estados Unidos el 20 de enero de 2026 —sumando ya 92 enviados en menos de un año—, varios nombres de alto perfil no figuraron en la lista.

Aunque la cooperación binacional ha golpeado estructuras de cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa, Beltrán Leyva y Cártel del Noreste, persisten figuras históricas y operadores con peso estratégico que, por distintas razones, no fueron entregados en esta tercera tanda.

Los grandes ausentes en la lista

El Marro, líder del Cártel de Santa rosa de Lima. (CUARTOSCURO)

Entre los capos que no fueron enviados a Estados Unidos destaca José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, fundador del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL).

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló apenas el pasado mes de diciembre de 2025 que las actividades del CSRL, lideradas por “El Marro”, facilitan un mercado negro energético transfronterizo y afectan a compañías legítimas de petróleo y gas estadounidenses.

Además, enfatizó que “El Marro continúa activo en el CSRL desde prisión”. A pesar de su relevancia en el robo de combustible y el impacto en el sector energético, las autoridades mexicanas no lo incluyeron en la lista de la tercera entrega.

Detención de Fernando M (Foto: FGR)

Otro de los grandes ausentes fue Fernando Martínez Adame, “El Comandante Werko”, quien fuera líder de la Tropa del Infierno, brazo armado del Cártel del Noreste.

Aunque Washington ha designado al CDN como organización terrorista extranjera y prioriza su desarticulación por capacidad armada y violencia, “El Comandante Werko” permanece bajo custodia mexicana.

A él se suman otros operadores clave, como Martín Rodríguez Barbosa, “El Cadete”, otro líder del Cártel del Noreste, y Edén Guadalupe Villarreal Gómez, “La Teniente”, cuya trayectoria criminal se consolidó al asumir funciones como guardaespaldas de Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, sobrina de Miguel Ángel Treviño Morales, uno de los principales líderes de Los Zetas.

La Teniente, ex policía estatal de Nuevo León, se consolidó como una de las operadoras más importantes del Cártel del Noreste. (Infobae)

Dentro del Cártel del Noreste, La Teniente asumió múltiples responsabilidades. Fue identificada como la jefa de los informantes, conocidos como “halcones”, encargados de vigilar a las autoridades y a los grupos rivales.

Además, controló bares y clubes nocturnos en Nuevo Laredo utilizados para actividades como narcomenudeo, tráfico de personas, extorsión, tortura y asesinatos. Su función incluyó la compra de protección de autoridades de los tres niveles de gobierno y el reclutamiento de personas para la organización.

La Sedena la señaló como responsable de supervisar el tráfico de armas para distribuirlas entre las distintas células del CDN. Estas capacidades la ubicaron como una de las operadoras más importantes de la organización, considerada por la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas como una de las criminales más violentas de la región y la mano derecha de Juan Gerardo Treviño, alias “El Huevo”.

(FOTO: Especial)

También siguen ausentes figuras históricas como Jesús y Luis Amezcua Contreras, líderes del Cártel de Colima y pioneros del tráfico de metanfetamina, quienes permanecen sentenciados en México desde 2005.

Ramón Álvarez Ayala, “El R1”, exsegundo al mando del CJNG, clave en la expansión territorial y estructura operativa del grupo.

Asimismo, Inés Coronel Barreras e Inés Omar Coronel Aispuro, padre y hermano de Emma Coronel, quienes han tramitado amparos para evitar su entrega pese a ser señalados como soporte logístico para el Cártel de Sinaloa.

Otro nombre es el de José Gregorio “N”, alias “El Lastra”, reclutador del CJNG, vinculado al Rancho Izaguirre, Jalisco, donde se adoctrinaba y adiestraba a nuevos integrantes mediante engaños y falsas ofertas laborales.

'El Lastra' era el jefe de una célula dedicada a reclutar personas desde mayo de 2024. (SSPC)

Detenido en la Ciudad de México tras meses de seguimiento, “El Lastra” permanece bajo resguardo de las autoridades mexicanas porque la investigación sobre el Rancho Izaguirre sigue abierta. Su posible traslado a Estados Unidos dependerá del avance del proceso judicial y de la información que pueda aportar sobre la estructura de reclutamiento y violencia del CJNG.

¿Quiénes fueron los 37 capos enviados a EEUU?

  1. Ricardo González Sauceda, “El Ricky” – Cártel del Noreste
  2. Pedro Inzunza Noriega, “El Señor de la Silla” – Beltrán Leyva
  3. Juan Pablo Bastidas Erenas, “Payo Zurita” – Beltrán Leyva
  4. Armando Gómez Núñez, “Delta 1” – CJNG
  5. Daniel Alfredo Blando Joo, “El Cubano” – Cártel del Pacífico
  6. Ricardo Cortez Mateos, “El Billetón” – Crimen organizado
  7. Fidel Félix Ochoa, “Don Fido” – Crimen organizado
  8. Óscar Eduardo Hernández, “El O” – Crimen organizado
  9. Luis Alonso Navarro Quezada, “El Pez” – CJNG (Los Hermanos Bonques)
  10. Eliezer David Seas Centeño, “El Picho” / “El Cerebro” – Banda de secuestro y narcotráfico
  11. Juan Pedro Saldívar Farías, “El Z-27” / “El Orejón” – Los Zetas
  12. Carlos Alberto Guerrero Mercado, “El Químico” – Crimen organizado
  13. Jair Francisco Patrón Tobías, “El H4” / “Crixus” – Beltrán Leyva
  14. Guillermo Isaías Pérez Parra – Crimen organizado
  15. Manuel Ignacio Correa, “El Argentino” – Crimen organizado
  16. Yahir Alejandro Lujan Rojo, “El Rojo” – Crimen organizado
  17. Lucas Anthony Mendoza, “T” – Crimen organizado
  18. Eliomar Segura Torres, “Helio” – Crimen organizado
  19. Eduardo Rigoberto Velasco Calderón – Crimen organizado
  20. Francisco Arredondo Colmenero, “Pancho” – Crimen organizado
  21. Gustavo Alfonso (o Adolfo) Castro Medina – Crimen organizado
  22. Luis Carlos Dávalos López – Crimen organizado
  23. Roberto González Hernández, “El 04” – Cártel del Pacífico / Cártel de Sinaloa
  24. Heriberto Hernández Rodríguez, “El Negrolo” – Cártel del Noreste
  25. Daniel Manera (o Menera) Macías, “El Danny” / “El Michoacano” – Crimen organizado
  26. María del Rosario Navarro Sánchez, “La Señora” / “La Chayo” – CJNG
  27. Humberto Rivera Rivera, “El Chato” / “El Viejón” – Cártel de Sinaloa
  28. Juan Carlos Alonso Reyes – Crimen organizado
  29. Abraham Macías Mendoza, “Don Abraham” – Crimen organizado
  30. Julio César Mancera Dozal, “La Tortuga” – Crimen organizado
  31. Rodrigo Pérez Mezquite, “Don Rodrigo” – Crimen organizado
  32. José Luis Sánchez Valencia, “El Chalama” / “El Chalamán” – Crimen organizado
  33. Jorge Damián Román Figueroa, “El Soldado” – Crimen organizado
  34. Hernán Geovani Ojeda Elenes, “El Inge” – Crimen organizado
  35. José Pineda Pérez, “Pretty Boy” / “JP” – Crimen organizado
  36. José Gerardo Álvarez Vásquez, “El Indio” – Crimen organizado
  37. José Torres Espinosa, “Big Joe” – Crimen organizado

