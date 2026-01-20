Los Aguilar y Nodal buscarían bloquear a Cazzu en Premios Lo Nuestro 2026

La presencia de Cazzu en la gala y la posibilidad de que pueda presentarse en el show estaría inquietando a los Aguilar y Nodal. (Tomadas de Instagram)

La próxima edición de Premios Lo Nuestro 2026 ha generado expectativas no solo por la premiación en sí, sino también por la controversia que rodea la posibilidad de que Cazzu, Christian Nodal, Los Aguilar y Belinda puedan encontrarse cara a cara.

Aunque aún no han sido anunciados los artistas que tendrán una presentación musical durante la premiación, ya ha comenzado a circular que la dinastía Aguilar buscaría bloquear cualquier posibilidad de que la artista argentina pueda subir al escenario frente a ellos el próximo 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami.

El tema ganó notoriedad cuando la periodista de entretenimiento, Mandy Fridmann, planteó en el canal de YouTube de LUBOX tv que la familia conformada por Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar, estarían pensando la posibilidad de cantar todos juntos a cambio de que Cazzu no cante.

Belinda, Majo Aguilar, Yuridia, Ángela Aguilar.

Ante la pregunta de un conductor sobre si la familia Aguilar realmente buscaría impedir la presentación de la argentina, Fridmann subrayó: “La dinastía estaría diciendo te podríamos cantar todos juntos, pero fíjate a quién no subís a cantar”.

En la misma transmisión, los presentadores discutieron la posibilidad de que la situación se defina a partir de la votación del público. “Puede ganar (Cazzu), pero puede no cantar”, expresó Fridmann.

La tensión aumenta debido a que la cantante compite en categorías importantes y, según los comentaristas, cuenta con altas probabilidades de obtener al menos un premio. “La canción va a ganar 100%. El asunto acá no es si gana la canción, es si ella canta o no, si la dejan cantar o no”, afirmó la periodista en el programa citado.

Por otro lado, Mandy Fridmann anticipó que la artista argentina se atrevería a recibir el premio con su hija Inti en brazos, lo que desató reacciones entusiastas de los presentes.

Nominaciones de Cazzu, Nodal y los Aguilar

Cazzu se encuentra nominada en Premios Lo Nuestro 2026. (Capturas de pantalla)

La edición 2026 de Premios Lo Nuestro, bajo el lema “Honrando lo que somos”, reúne a varias figuras centrales de la música latina en un escenario donde la competencia es tan familiar como profesional.

Según la lista oficial difundida por la organización, los artistas están nominados en:

Christian Nodal

Artista Masculino del Año – Música Mexicana

Canción del Año – Música Mexicana por “El Amigo”

Canción Mariachi/Ranchera del Año por “Amé”

Álbum del Año – Música Mexicana por “¿Quién + como yo".

Ángela Aguilar

Mejor combinación femenina por “Maldita Primavera” junto a Yuri

Colaboración del Año – Pop, por “Abrázame” con Felipe Botello Y El Sonoro Rugir

Artista Femenina del Año – Música Mexicana

Canción Mariachi/Ranchera del Año por “Nadie Se Va Como Llegó”

Cazzu

Artista Pop Femenina del Año

Canción del Año – Pop por “Con Otra”

Belinda

Colaboración del Año – Música Mexicana por “300 Noches” con Natanael Cano

Por otro lado, Majo Aguilar, Pepe Aguilar y Leonardo Aguilar aparecen entre los nominados de Premio Lo Nuestro en distintas categorías de música mexicana y colaboraciones.

Los Aguilar y Nodal. (Captura de pantalla)

En el núcleo familiar, Majo Aguilar y Ángela Aguilar compiten por el título de Artista Femenina del Año – Música Mexicana, y Majo suma otra nominación por Mejor combinación femenina con “Brujería”, interpretada junto a Yuridia.

Pepe Aguilar está nominado a Artista Masculino del Año – Música Mexicana y Canción Mariachi/Ranchera del Año por “Cuídamela Bien”. Leonardo Aguilar disputa Canción Mariachi/Ranchera del Año con “Amémonos De Nuevo”, a dueto con Lupita Infante.

En la edición previa, la actuación de Belinda generó una reacción en redes cuando Ángela Aguilar salió de su asiento durante la presentación y regresó solo al concluir el número. Este gesto fue interpretado por algunos asistentes y usuarios como señal de incomodidad, dada la historia sentimental compartida con Nodal.

Un historial de relaciones cruzadas y polémicas

Belinda, Cazzu, Christian Noda, Ángela Aguilar prendieron fuego a las redes. (Instagram: Belinda / AFP)

La posible negativa a permitir que Cazzu cante durante la gala ocurre en un contexto donde las relaciones entre los protagonistas han sido objeto de atención mediática.

Christian Nodal y Belinda mantuvieron una relación pública y se comprometieron en 2021, para después anunciar su ruptura en 2022. Más tarde, Nodal inició una relación con Cazzu, con quien tuvo una hija, Inti, en 2023, antes de separarse en mayo de 2024. Ese mismo año, el cantante comenzó un vínculo sentimental con Ángela Aguilar, con quien contrajo matrimonio en julio de ese año.

Hasta el momento, Premios Lo Nuestro no ha confirmado la lista definitiva de presentaciones en vivo, lo que mantiene la incertidumbre respecto a la participación de estos músicos.