Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica este 19 de enero

06:07 hs

¿Por qué tiembla en México?

México tiembla principalmente por su ubicación geográfica, ya que se encuentra en una de las zonas sísmicas más activas del planeta: el Cinturón de Fuego del Pacífico. En esta región convergen varias placas tectónicas, grandes fragmentos de la corteza terrestre que se mueven lentamente.

En particular, la placa de Cocos se introduce por debajo de la placa de Norteamérica en un proceso llamado subducción, que ocurre frente a las costas del Pacífico mexicano. Esta fricción acumula energía durante años o décadas, y cuando se libera de forma repentina provoca los sismos.

Además de la subducción, en México también ocurren temblores por fallas geológicas internas, especialmente en el centro y sur del país. Estas fallas son fracturas en la corteza terrestre donde las rocas se desplazan unas respecto a otras. En estados como Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, pero también en el Valle de México, existen sistemas de fallas que pueden generar sismos de menor o mediana magnitud.