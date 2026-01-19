Sheinbaum explica la logística de arribo del avión militar Hércules C-130 en Toluca

Claudia Sheinbaum se refirió a la información emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos y detalló la respuesta de las autoridades mexicanas ante dicha situación: “La información que emitió la aviación de Estados Unidos, de inmediato fue alertado Relaciones Exteriores, la Defensa Nacional que se tiene que autorizar la entrada de cualquier aeronave a territorio mexicano y se estuvo en comunicación con la Embajada para poder conocer exactamente qué es lo que estaban planteando”.

Precisó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes e Infraestructura fue incluida en el proceso porque “es la que tiene la relación con la Administración Federal de Aviación (FAA)”. Sobre el manejo de la información, Sheinbaum afirmó: “nos tardamos con el comunicado hasta no tener certeza en efecto de que no había ningún sobrevuelo sobre México”.

Una vez que se obtuvo la confirmación, “en el momento que ya tuvimos certeza pues se emitió el comunicado por parte de la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes que no era ningún sobrevuelo sobre territorio nacional”.