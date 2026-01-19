SAT destacó que ingresos tributarios de 2025 superaron los de 2024 con más de 480 millones de pesos

Este lunes durante La Mañanera, Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó sobre el crecimiento de ingresos tributarios durante el año pasado en comparación con 2024.

Los ingresos tributarios alcanzaron un nivel histórico al cierre de 2025, superando ampliamente lo obtenido en 2024. Según el organismo, la recaudación total fue de más de 6 billones de pesos, cifra que representa un incremento real de 4.6 % respecto al año anterior, lo que se traduce en un aumento de aproximadamente 487 mil millones de pesos en términos absolutos.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que este crecimiento se logró sin elevar las tasas impositivas, sino mediante una mayor efectividad en la captación de impuestos y un combate más riguroso a la evasión fiscal.

Antonio Martínez Dadnino, titular del SAT, informó que la recaudación total (tributaria y no tributaria) en 2025 cerró en $6.045 billones de pesos. Una cifra histórica que refleja la actividad económica del año.

El SAT atribuyó parte del logro al fortalecimiento de las acciones contra prácticas irregulares, como la facturación falsa y otras conductas que debilitan la base tributaria. Además, resaltó el papel que tuvieron las operaciones en las aduanas y el comercio exterior en el incremento de los ingresos gravables.

Las autoridades indicaron que los recursos adicionales recaudados permitirán cubrir gastos prioritarios en bienestar social, salud, educación y obras públicas, al mismo tiempo que se avanza en objetivos fiscales programados.

Con este resultado, los ingresos tributarios no solo rebasaron lo captado en 2024, sino que también superaron lo proyectado en la Ley de Ingresos de la Federación para 2025. La meta para 2026, según las proyecciones oficiales, es continuar con esta tendencia de consolidación fiscal.