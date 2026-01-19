Pensión Mujeres Bienestar: así pueden usar su Tarjeta las beneficiarias que cobran hoy 19 de enero

Las beneficiarias reciben su depósito a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar

La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los programas sociales que forman parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, cuyo objetivo es fortalecer la autonomía económica de las mujeres mediante un apoyo económico directo, sin intermediarios, depositado a través del Banco del Bienestar.

Como parte del calendario de pagos del bimestre enero-febrero de 2026, este lunes 19 de enero corresponde el depósito a las beneficiarias cuyo primer apellido inicia con la letra M, de acuerdo con la dispersión escalonada por orden alfabético implementada por la Secretaría de Bienestar para evitar aglomeraciones y garantizar una entrega ordenada de los recursos.

Ante esta fecha de pago, las autoridades recomiendan a las beneficiarias conocer todas las opciones de uso de la Tarjeta del Bienestar, con el fin de administrar mejor el apoyo y evitar filas innecesarias en sucursales bancarias.

¿Cómo pueden usar la Tarjeta del Bienestar las beneficiarias que cobran el 19 de enero?

Una vez reflejado el depósito, el dinero queda disponible en la cuenta asociada a la Tarjeta del Bienestar. No es obligatorio retirar el apoyo el mismo día, ya que el saldo permanece seguro hasta que la beneficiaria decida utilizarlo, ya sea de forma total o parcial.

Beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar consultan su saldo o realizan pagos con la Tarjeta del Banco del Bienestar tras recibir el depósito correspondiente al bimestre enero-febrero de 2026, asignado a apellidos con la letra M

Pago directo en comercios

La Tarjeta del Bienestar funciona como cualquier otra tarjeta bancaria, por lo que puede utilizarse para pagar directamente en establecimientos con terminal bancaria, lo que reduce el uso de efectivo y brinda mayor seguridad.

Entre los comercios donde puede utilizarse se encuentran:

Supermercados

Tiendas de conveniencia

Farmacias

Restaurantes

Negocios locales con terminal de pago

El monto se descuenta automáticamente del saldo disponible, sin necesidad de realizar retiros previos.

Retiro de efectivo, sin prisas

En caso de necesitar efectivo, las beneficiarias pueden retirar su dinero cuando lo requieran, no necesariamente el día del depósito. Los retiros pueden realizarse:

En cajeros automáticos del Banco del Bienestar

En ventanillas de las sucursales del banco

El retiro puede hacerse de manera parcial o total, en distintos días, lo que ayuda a evitar largas filas, especialmente durante las fechas de pago.

Ahorro seguro en la cuenta

Otra alternativa es guardar el dinero en la cuenta. El saldo no caduca ni se pierde si no se retira de inmediato, por lo que puede utilizarse más adelante. Esta opción resulta útil para quienes desean administrar su apoyo de forma gradual o destinarlo a gastos específicos.

Recepción de otros depósitos

La cuenta vinculada a la Tarjeta del Bienestar también puede recibir otros depósitos, tanto del propio Banco del Bienestar como de otras instituciones financieras, lo que la convierte en una cuenta funcional para el manejo cotidiano de recursos.

Consulta de saldo y atención a beneficiarias

Las beneficiarias pueden consultar su saldo y movimientos a través de la aplicación oficial del Banco del Bienestar desde su teléfono celular. Asimismo, en caso de dudas, robo o extravío de la tarjeta, está disponible el teléfono de atención 800 900 2000, además de las más de 3 mil sucursales del Banco del Bienestar en todo el país.

Las autoridades reiteran que todos los trámites son gratuitos y recomiendan informarse únicamente a través de canales oficiales, para evitar fraudes o información falsa.

Conocer estas opciones permite que las beneficiarias de la letra M, que cobran este 19 de enero, aprovechen de mejor manera su Pensión Mujeres Bienestar, con mayor seguridad, comodidad y tranquilidad financiera.