Cuánto cuesta el mini vestido rojo de Ángela Aguilar inspirado en icónico look de Kylie Jenner

Ángela Aguilar causó revuelo en redes sociales.

Ángela Aguilar acalló rumores de tensiones en su matrimonio sin la necesidad de recurrir a palabras. Tras una celebración de tres días por el cumpleaños 27 de su esposo, Christian Nodal, y una impostergable agenda de presentaciones, la pareja se refugió en Puerto Vallarta, donde la cantante deslumbró usando un mini vestido rojo.

Con el mar de fondo, Ángela Aguilar posó frente a la cámara mientras usa mini vestido rojo de tirantes tipo “spaghetti” con un diseño minimalista y entallado.

El atuendo no solo cautivó a Nodal, también a miles de internautas, algunos lo suficientemente espabilados para recordar que en el pasado, ese vestido había capturado la atención pública.

Ángela Aguilar recreó un icónico look de Kylie Jenner.

¿Inspiración o copia a Kylie Jenner?

Un año antes, durante una estancia en Miami, Florida, Kylie Jenner usó la prenda de Rhode, marca de moda fundada en 2014 por Purna Khatau y Phoebe Vickers.

En ese entonces, la socialité complementó el conjunto con arracadas doradas, brazaletes anchos, tacones nude y un clutch pequeño. El maquillaje, característico en ella, lució impecable y pulido, acentuando una estética sofisticada y de alto impacto, consignó Chip Megazine.

Si bien no es la primera vez que Ángela Aguilar es señalada de copiar el estilo y atuendos de otras celebridades, entre ellas Cazzu, expareja de Christian Nodal, su último atuendo representa la inspiración más clara.

Al margen del ruido que rodea a la cantante y su inherente impopularidad entre un amplio segmento de usuarios de redes sociales, el impacto de su atuendo fue más allá de las críticas.

En plataformas digitales surgió un genuino interés por el modelo y valor económico del vestido de Aguilar.

Marcas de moda como Jacquemus, ofertan la misma prenda a un valor final de 900 dólares, 15 mil 819 pesos.

¿Cuánto cuesta el mini vestido rojo de Ángela Aguilar?

Según la página oficial de Rhode, el mini vestido Sablier tiene un costo de 1,490 dólares, 26 mil 189 pesos mexicanos; sin embargo, marcas de moda como Jacquemus, ofertan la misma prenda a un valor final de 900 dólares, 15 mil 819 pesos.

Una esperada boda y rumores interminables

El furor por el estilo de Ángela Aguilar coincide con un enorme interés público y de la prensa por su boda religiosa con Christian Nodal, anticipada por ella a finales de 2025.

En entrevista con el programa Ventaneando, la artista indicó que “había muchas posibilidades de que el enlace religioso se llevara a cabo este año, aunque sin especificar una fecha probable”.

Los planes de boda se han mantenido sin novedades durante meses, tiempo en el que Ángela Aguilar y Christian Nodal han hecho frente a rumores de tensiones en su relación. A finales de diciembre, el cantautor fue ligado sentimentalmente con su violinista, Esmeralda Camacho, versión negada por el artista sonorense.

Recientemente, en redes sociales circularon videos que supuestamente registran a Nodal ignorando a su esposa. En contraste a esta narrativa, el intérprete de “Botella tras Botella” elogió la belleza de su pareja en una serie de fotografías capturadas durante su breve estancia en Puerto Vallarta.