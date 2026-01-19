México

Cuánto cuesta el mini vestido rojo de Ángela Aguilar inspirado en icónico look de Kylie Jenner

La cantante de regional cosechó halagos de su esposo, Christian Nodal, y de parte de miles de fans que descubrieron una conexión entre ambas celebridades

Guardar
Ángela Aguilar causó revuelo en
Ángela Aguilar causó revuelo en redes sociales. (@angela_aguilar_, @kyliejennercloset / Instagram)

Ángela Aguilar acalló rumores de tensiones en su matrimonio sin la necesidad de recurrir a palabras. Tras una celebración de tres días por el cumpleaños 27 de su esposo, Christian Nodal, y una impostergable agenda de presentaciones, la pareja se refugió en Puerto Vallarta, donde la cantante deslumbró usando un mini vestido rojo.

Con el mar de fondo, Ángela Aguilar posó frente a la cámara mientras usa mini vestido rojo de tirantes tipo “spaghetti” con un diseño minimalista y entallado.

El atuendo no solo cautivó a Nodal, también a miles de internautas, algunos lo suficientemente espabilados para recordar que en el pasado, ese vestido había capturado la atención pública.

Ángela Aguilar recreó un icónico
Ángela Aguilar recreó un icónico look de Kylie Jenner. (Instagram)

¿Inspiración o copia a Kylie Jenner?

Un año antes, durante una estancia en Miami, Florida, Kylie Jenner usó la prenda de Rhode, marca de moda fundada en 2014 por Purna Khatau y Phoebe Vickers.

En ese entonces, la socialité complementó el conjunto con arracadas doradas, brazaletes anchos, tacones nude y un clutch pequeño. El maquillaje, característico en ella, lució impecable y pulido, acentuando una estética sofisticada y de alto impacto, consignó Chip Megazine.

Un año antes, durante una
Un año antes, durante una estancia en Miami, Florida, Kylie Jenner usó la prenda de Rhode, marca de moda fundada en 2014 por Purna Khatau y Phoebe Vickers. (Instagram)

Si bien no es la primera vez que Ángela Aguilar es señalada de copiar el estilo y atuendos de otras celebridades, entre ellas Cazzu, expareja de Christian Nodal, su último atuendo representa la inspiración más clara.

Al margen del ruido que rodea a la cantante y su inherente impopularidad entre un amplio segmento de usuarios de redes sociales, el impacto de su atuendo fue más allá de las críticas.

En plataformas digitales surgió un genuino interés por el modelo y valor económico del vestido de Aguilar.

Marcas de moda como Jacquemus,
Marcas de moda como Jacquemus, ofertan la misma prenda a un valor final de 900 dólares, 15 mil 819 pesos. (Captura de pantalla / Jacquemus)

¿Cuánto cuesta el mini vestido rojo de Ángela Aguilar?

Según la página oficial de Rhode, el mini vestido Sablier tiene un costo de 1,490 dólares, 26 mil 189 pesos mexicanos; sin embargo, marcas de moda como Jacquemus, ofertan la misma prenda a un valor final de 900 dólares, 15 mil 819 pesos.

Una esperada boda y rumores interminables

El furor por el estilo de Ángela Aguilar coincide con un enorme interés público y de la prensa por su boda religiosa con Christian Nodal, anticipada por ella a finales de 2025.

En entrevista con el programa Ventaneando, la artista indicó que “había muchas posibilidades de que el enlace religioso se llevara a cabo este año, aunque sin especificar una fecha probable”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Los planes de boda se han mantenido sin novedades durante meses, tiempo en el que Ángela Aguilar y Christian Nodal han hecho frente a rumores de tensiones en su relación. A finales de diciembre, el cantautor fue ligado sentimentalmente con su violinista, Esmeralda Camacho, versión negada por el artista sonorense.

Recientemente, en redes sociales circularon videos que supuestamente registran a Nodal ignorando a su esposa. En contraste a esta narrativa, el intérprete de “Botella tras Botella” elogió la belleza de su pareja en una serie de fotografías capturadas durante su breve estancia en Puerto Vallarta.

Temas Relacionados

Ángela AguilarKylie JennerChristian NodalViralModamexico-entretenimiento

Más Noticias

Mujeres Bienestar 2026: ¿Qué letras podrán cobrar este 20 y 21 de enero

El programa dirigido a mujeres de 60 a 64 años continúa con su calendario de pagos y esta semana avanza por orden alfabético, con depósitos directos a través de la tarjeta oficial

Mujeres Bienestar 2026: ¿Qué letras

Combi se impacta en Gustavo Baz, Edomex; se reportan 16 heridos

De acuerdo con medios locales, el vehículo se habría quedado sin frenos

Combi se impacta en Gustavo

FIFA confía y descarta riesgo de seguridad para el Mundial 2026: “La percepción que hay”

Desde la organización rectora del fútbol mundial, la postura oficial descarta riesgos considerables y transmite tranquilidad

FIFA confía y descarta riesgo

Capturan a “El Beliceño” durante cinco cateos simultáneos en Quintana Roo

En los municipios de Playa del Carmen y Othón P. Blanco, fuerzas federales aseguraron sustancias ilícitas entre otros objetos

Capturan a “El Beliceño” durante

Efemérides del 19 de enero: qué pasó un día como hoy

El calendario marca las fechas más relevantes en la historia de la humanidad, enseguida te presentamos las de este lunes

Efemérides del 19 de enero:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a “El Beliceño” durante

Capturan a “El Beliceño” durante cinco cateos simultáneos en Quintana Roo

Harfuch confirmó captura de “El Mantecas”, líder de facción de Los Beltrán Leyva en Sinaloa

Desabasto de combustible en gaseras de Taxco podría ser presencia por el crimen organizado

Narco y reclutamiento juvenil: lagunas legales y cómo el crimen organizado aprovecha la protección legal a adolescentes

El Chapo Guzmán: un escape de película desde una cárcel de máxima seguridad lo convirtió en figura mundial

ENTRETENIMIENTO

Muere la madre de Cha,

Muere la madre de Cha, bajista de Fobia, Moderatto y conductor de La Hora Nacional

Thalía, Olga Breeskin y Verónica Castro: tres famosas mexicanas que habrían vivido acoso por parte de Julio Iglesias

Doménica Montero llega a la televisión abierta y apuesta por el horario estelar

Quién es Olga Breeskin, otra presunta víctima de Julio Iglesias con tan solo 14 años de edad

Reportan muerte del padre de Jimena Gallego, conductora de La Casa de los Famosos Telemundo

DEPORTES

Jornada 4 Liga Mx Femenil:

Jornada 4 Liga Mx Femenil: cuándo y dónde ver cada uno de los juegos

FIFA confía y descarta riesgo de seguridad para el Mundial 2026: “La percepción que hay”

Rams vs Seahawks: a qué hora y dónde ver en México la final de la Conferencia Nacional de la NFL

New England Patriots vs Denver Broncos: cuándo y dónde ver la final de la Conferencia Americana en México

El Grande Americano lanza contundente mensaje para sus seguidores: “México tiene a los mejores fans del mundo”