Viralizan video de la fiesta de Christian Nodal donde ignora a Ángela Aguilar y le niega un shot

Un video captado durante la fiesta de cumpleaños de Christian Nodal se viralizó en redes sociales y ha dado de qué hablar sobre Ángela Aguilar. (Capturas de pantalla)

La celebración del cumpleaños número 27 de Christian Nodal sigue dando de qué hablar. Ahora, en redes sociales ha comenzado a circular un video en el que el cantante presuntamente habría ignorado a su esposa Ángela Aguilar, lo cual ha desatado una ola de comentarios de los internautas.

En el video, grabado durante el festejo, se observa a Christian Nodal repartiendo un shot a una de las invitadas, mientras sus demás amigos acompañan la escena con risas y gritos.

Cuando termina de darle el trago, se escucha claramente la voz de Ángela Aguilar, quien estaba parada a su lado, diciendo “ahora yo”. Sin embargo, la petición de Ángela pasa desapercibida para Nodal y para el resto de los presentes.

¿No le dieron su bebida? Se viraliza video donde Christian Nodal ignora a Ángela Aguilar y la deja sin shot. (Tiktok)

Nadie le responde y, casi de inmediato, el grupo comienza a corear “se acabó, se acabó”, dando por finalizado el momento de los tragos y dejando a la cantante sin su turno.

Aunque en el clip se ve la reacción de incomodidad de Ángela, en segundos se une a los cánticos de los demás pensando en el ambiente festivo, aunque la breve escena no tardó en detonar reacciones en redes, sobre todo de quienes recordaron el momento de cuando Nodal sí le dio un shot a su violinista Esmeralda Camacho, quien hace semanas protagonizó uno de los temas más polémicos cuando en redes se aseguró que ambos sostenían algo más que una relación laboral.

Las reacciones en redes

La escena rápidamente se viralizó en distintas plataformas, donde usuarios analizaron cuadro por cuadro la actitud de ambos artistas y no tardaron en surgir interpretaciones sobre el hecho, la mayoría remarcando que hizo la misma cara que el día que Nodal no la nombró en su discurso de cuando recibió el Latin Grammy.

El momento ocurrió durante la primera noche del llamado “Nodal Fest”, en Zacatecas, y fue captado en video mientras el intérprete reaccionaba con sorpresa y alegría. (@angelitasvip, Instagram)

Entre los comentarios más destacados están:

“Ni la pela”

“A veces me da lástima, pero recuerdo todo lo que ha dicho y se me pasa”

“Cómo se le ocurre a Nodal ignorar a la nieta de Flor Silvestre”

“Tratando de encajar”

“La verdad me da lástima eso es peor que tenerle coraje”

“El amor que esperas no va a dártelo...”

“No hay amor, Ángela queriendo que Nodal le haga caso y nada”

“Evito su mala copa”

“La bien portada”

“Ángela no eres la violinista, y pasaron segundos y ni le dio”

“Fina y elegante”

“Le dice y no le hace caso Nodal”

“Jajaja, Ángela a como sea pero de mí no van a dejar de hablar”

“Ella dijo ‘yo gané’”

Tres días de festejos

El cumpleaños número 27 de Christian Nodal se realizó en Zacatecas y se extendió durante tres días, con actividades privadas en el rancho El Soyate, callejoneadas por el centro histórico y una fiesta temática en la mina El Edén.

El regalo de Ángela Aguilar a Christian Nodal en su cumpleaños número 27. (Instagram: angelitaas.vip)

El primer día, los invitados llegaron al rancho El Soyate, donde se ofreció una cena con carne asada y mariscos preparada por el chef personal del cantante. En ese escenario, Ángela Aguilar sorprendió a Nodal al regalarle su primer caballo, un detalle que quedó registrado en videos y fotografías difundidos posteriormente.

La segunda jornada estuvo marcada por una tradicional callejoneada por el centro histórico de Zacatecas, donde el grupo de asistentes recorrió las principales calles acompañado de música y ambiente festivo. Por la noche, la celebración continuó en el hotel Quinta Real, antiguo coso taurino, con una fiesta animada por DJ y fuegos artificiales que se prolongó hasta la madrugada.

Así fue la celebración del cumpleaños 27 de Christian Nodal con los Aguilar. (Instagram: teamangelita_aguilar)

El tercer y último día, los festejos se trasladaron al antrobar El Edén, ubicado en el interior de una mina a más de 200 metros de profundidad. Allí, la temática de piratas y un estricto código de vestimenta en negro dieron el tono a una velada exclusiva, a la que los invitados accedieron en tren a través del socavón La Esperanza.