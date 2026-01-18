México

Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica este 18 de enero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este domingo

06:21 hsHoy

¿Por qué tiembla en México?

México tiembla principalmente por su ubicación geográfica, ya que se encuentra en una de las zonas sísmicas más activas del planeta: el Cinturón de Fuego del Pacífico. En esta región convergen varias placas tectónicas, grandes fragmentos de la corteza terrestre que se mueven lentamente.

En particular, la placa de Cocos se introduce por debajo de la placa de Norteamérica en un proceso llamado subducción, que ocurre frente a las costas del Pacífico mexicano. Esta fricción acumula energía durante años o décadas, y cuando se libera de forma repentina provoca los sismos.

Además de la subducción, en México también ocurren temblores por fallas geológicas internas, especialmente en el centro y sur del país. Estas fallas son fracturas en la corteza terrestre donde las rocas se desplazan unas respecto a otras. En estados como Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, pero también en el Valle de México, existen sistemas de fallas que pueden generar sismos de menor o mediana magnitud.

En el caso específico de la Ciudad de México, los sismos suelen percibirse más intensos debido a las características del suelo. Gran parte de la capital está construida sobre lo que fue el lago de Texcoco, un terreno blando que amplifica las ondas sísmicas, como si fuera una gelatina.

Temas Relacionados

Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico NacionalEpicentromexico-noticias

