México

Programas para el Bienestar 2026: ¿qué beneficiarios cobran su apoyo el lunes 19 de enero?

El grupo designado recibirá el depósito correspondiente al bimestre enero-febrero bajo un esquema escalonado

Guardar
El calendario de pagos de
El calendario de pagos de los Programas para el Bienestar asegura el depósito de apoyos económicos bimestrales durante enero-febrero 2026 en todo México. (Programas del Bienestar)

El calendario de pagos de los Programas para el Bienestar avanza en todo el país, asegurando que millones de hogares mexicanos reciban su apoyo económico correspondiente al bimestre enero-febrero 2026.

La Secretaría del Bienestar implementó un esquema de dispersión escalonada, de acuerdo con la primera letra del apellido de cada beneficiario, con el objetivo de ordenar el proceso y evitar largas filas o saturación en las sucursales bancarias.

Las autoridades federales informaron que
Las autoridades federales informaron que los beneficios se entregan según la letra inicial del apellido, utilizando tarjetas bancarias para mejorar la organización. (Programas del Bienestar)

Durante este primer operativo del año, los pagos incluyen los montos actualizados para cada programa y se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. Este mecanismo brinda mayor seguridad, flexibilidad y transparencia a las personas beneficiarias.

¿Quiénes reciben su pago el lunes 19 de enero?

Para este lunes 19 de enero de 2026, un grupo específico de beneficiarios podrá disponer de su apoyo económico. La Secretaría del Bienestar estableció que quienes tengan el primer apellido iniciado con la letra M recibirán su depósito correspondiente en esta fecha.

  • Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales.
  • Pensión Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales, dirigida a mujeres de 60 a 64 años.
  • Programa Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales para madres solteras, padres solos o tutores encargados de niñas y niños.
Para el lunes 19 de
Para el lunes 19 de enero de 2026, las personas cuyo primer apellido inicia con M recibirán su pago en la tarjeta del Banco del Bienestar. (Secretaría del Bienestar)

La dispersión directa en la tarjeta del Banco del Bienestar permite que los beneficiarios accedan a su dinero desde la fecha programada, sin intermediarios ni trámites adicionales.

¿Qué hacer si el pago no aparece el mismo día?

En ocasiones, el depósito puede tardar en reflejarse en la cuenta bancaria, por lo que se pide paciencia a las personas beneficiarias.

Si el apoyo no está disponible de inmediato, la recomendación es esperar algunas horas o consultar nuevamente al día siguiente.

  • La dispersión puede realizarse gradualmente a lo largo del día.
  • El saldo se puede consultar en cajeros automáticos del Banco del Bienestar.
  • También es posible verificar el depósito mediante la aplicación móvil oficial o en las ventanillas del banco.
  • No es obligatorio retirar el dinero el mismo día; el recurso permanece seguro hasta que el beneficiario decida utilizarlo.
Las recomendaciones incluyen revisar el
Las recomendaciones incluyen revisar el saldo mediante cajeros automáticos, aplicación móvil o ventanilla, y esperar unas horas en caso de retraso. (Foto: X/IPBienestar)

Este sistema brinda flexibilidad y evita aglomeraciones, permitiendo que cada quien retire o utilice su apoyo en el momento más conveniente.

Consulta y recomendaciones para beneficiarios

La Secretaría del Bienestar enfatiza la importancia de consultar únicamente canales oficiales y proteger los datos personales. Todas las gestiones y consultas de saldo son gratuitas y pueden realizarse de varias formas.

  • Verificar el saldo en cajeros automáticos del Banco del Bienestar.
  • Utilizar la aplicación móvil oficial para comprobar el depósito.
  • Acudir a una sucursal solo en caso necesario.
  • Mantenerse informado a través de los portales y redes oficiales de la Secretaría del Bienestar.
La Secretaría recomienda consultar saldo
La Secretaría recomienda consultar saldo en canales oficiales, ya que los depósitos pueden tomar algunas horas en reflejarse; los fondos permanecen disponibles en la tarjeta hasta que el titular decida retirarlos. (Programas Bienestar)

Con este calendario escalonado, los apoyos seguirán entregándose durante enero. Se recomienda a los beneficiarios estar atentos a la fecha asignada por la inicial de su apellido para recibir su recurso sin inconvenientes.

Temas Relacionados

Pensión del BienestarProgramas del BienestarProgramas SocialesBanco del BinestarPensión para el Bienestar de las Personas con DiscapacidadPensión Adultos MayoresPrograma Madres Trabajadoras

Más Noticias

K-pop en iTunes: las 10 canciones más sonadas en México

Grupos como H.O.T, Sechs Kies, S.E.S, Fin.K.L, NRG, Baby VOX, Diva, Shinhwa y g.o.d integraron la primera generación del K-pop

K-pop en iTunes: las 10

¿Por qué el estoicismo se puso de moda en momentos de crisis políticas?

¿Por qué el estoicismo se

Se incendia yate frente a puerto de Progreso en Yucatán, no se reportan heridos

Los cuerpos de auxilio respondieron rápidamente tras el reporte de fuego en altamar, permitiendo que la tripulación fuera rescatada

Se incendia yate frente a

En centro de distribución de drogas: arrestan a presunto integrante de “Los Tanzanios” en CDMX

En el sitio fueron aseguradas más de 200 bolsas con drogas

En centro de distribución de

¿Registro obligatorio de líneas móviles es una política para fortalecer la seguridad pública o para normalizar la exposición de tados personales?

El riesgo es evidente: en el intento por controlar el delito, el Estado podría estar construyendo una de las mayores bases de datos sensibles del país sin garantías suficientes para protegerla

¿Registro obligatorio de líneas móviles
MÁS NOTICIAS

NARCO

En centro de distribución de

En centro de distribución de drogas: arrestan a presunto integrante de “Los Tanzanios” en CDMX

Detienen en Sonora a sujeto relacionado con el asesinato de Ángeles Ojeda, jefe policiaco en Baja California Sur

Civiles armados a bordo de vehículos “monstruo” atacaron a balazos a militares en Sinaloa: cuatro fueron detenidos

Capturan en Guerrero a Omar “N”, relacionado con el tráfico de drogas hacia EEUU

Acribillaron a pareja con su beba de un año en Colima: 12 asesinados en menos de 48 hrs

ENTRETENIMIENTO

K-pop en iTunes: las 10

K-pop en iTunes: las 10 canciones más sonadas en México

Así puedes votar en Premios Lo Nuestro 2026 desde México por tu artista favorito

Cuántos miles de pesos gastó Wendy Guevara en su polémica cirugía de costillas

Disney+ México: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Monsta X en el Auditorio Nacional de CDMX: fechas, preventa, venta y precios de boletos

DEPORTES

Chivas vs Querétato: Chivas gana

Chivas vs Querétato: Chivas gana el encuentro 2-1 gracias a los goles de Armando González y Roberto Alvarado

Propietario del Inter de Miami confirma el interés por Berterame

Chivas vs Querétaro: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026

Cruz Azul vs Puebla: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 3 del Clausura 2026

Jorge Campos rompe el debate y elige a los porteros mexicanos que deben jugar el Mundial 2026