Programas para el Bienestar 2026: ¿qué beneficiarios cobran su apoyo el lunes 19 de enero?

El calendario de pagos de los Programas para el Bienestar asegura el depósito de apoyos económicos bimestrales durante enero-febrero 2026 en todo México. (Programas del Bienestar)

El calendario de pagos de los Programas para el Bienestar avanza en todo el país, asegurando que millones de hogares mexicanos reciban su apoyo económico correspondiente al bimestre enero-febrero 2026.

La Secretaría del Bienestar implementó un esquema de dispersión escalonada, de acuerdo con la primera letra del apellido de cada beneficiario, con el objetivo de ordenar el proceso y evitar largas filas o saturación en las sucursales bancarias.

Las autoridades federales informaron que los beneficios se entregan según la letra inicial del apellido, utilizando tarjetas bancarias para mejorar la organización. (Programas del Bienestar)

Durante este primer operativo del año, los pagos incluyen los montos actualizados para cada programa y se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. Este mecanismo brinda mayor seguridad, flexibilidad y transparencia a las personas beneficiarias.

¿Quiénes reciben su pago el lunes 19 de enero?

Para este lunes 19 de enero de 2026, un grupo específico de beneficiarios podrá disponer de su apoyo económico. La Secretaría del Bienestar estableció que quienes tengan el primer apellido iniciado con la letra M recibirán su depósito correspondiente en esta fecha.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales.

Pensión Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales, dirigida a mujeres de 60 a 64 años.

Programa Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales para madres solteras, padres solos o tutores encargados de niñas y niños.

Para el lunes 19 de enero de 2026, las personas cuyo primer apellido inicia con M recibirán su pago en la tarjeta del Banco del Bienestar. (Secretaría del Bienestar)

La dispersión directa en la tarjeta del Banco del Bienestar permite que los beneficiarios accedan a su dinero desde la fecha programada, sin intermediarios ni trámites adicionales.

¿Qué hacer si el pago no aparece el mismo día?

En ocasiones, el depósito puede tardar en reflejarse en la cuenta bancaria, por lo que se pide paciencia a las personas beneficiarias.

Si el apoyo no está disponible de inmediato, la recomendación es esperar algunas horas o consultar nuevamente al día siguiente.

La dispersión puede realizarse gradualmente a lo largo del día .

El saldo se puede consultar en cajeros automáticos del Banco del Bienestar .

También es posible verificar el depósito mediante la aplicación móvil oficial o en las ventanillas del banco.

No es obligatorio retirar el dinero el mismo día; el recurso permanece seguro hasta que el beneficiario decida utilizarlo.

Las recomendaciones incluyen revisar el saldo mediante cajeros automáticos, aplicación móvil o ventanilla, y esperar unas horas en caso de retraso. (Foto: X/IPBienestar)

Este sistema brinda flexibilidad y evita aglomeraciones, permitiendo que cada quien retire o utilice su apoyo en el momento más conveniente.

Consulta y recomendaciones para beneficiarios

La Secretaría del Bienestar enfatiza la importancia de consultar únicamente canales oficiales y proteger los datos personales. Todas las gestiones y consultas de saldo son gratuitas y pueden realizarse de varias formas.

Verificar el saldo en cajeros automáticos del Banco del Bienestar .

Utilizar la aplicación móvil oficial para comprobar el depósito.

Acudir a una sucursal solo en caso necesario.

Mantenerse informado a través de los portales y redes oficiales de la Secretaría del Bienestar.

La Secretaría recomienda consultar saldo en canales oficiales, ya que los depósitos pueden tomar algunas horas en reflejarse; los fondos permanecen disponibles en la tarjeta hasta que el titular decida retirarlos. (Programas Bienestar)

Con este calendario escalonado, los apoyos seguirán entregándose durante enero. Se recomienda a los beneficiarios estar atentos a la fecha asignada por la inicial de su apellido para recibir su recurso sin inconvenientes.