Actor asiático muestra a “abuelito” de 88 años que no falta al gimnasio y descubre a Jorge Rivero, el Adonis del cine mexicano

A más de cuatro décadas de dar un giro de 180 grados a su carrera y vida, los reflectores vuelven a estar sobre Jorge Rivero

Jonathan Cheung, un actor originario de Honk Kong, descubrió que Jorge Rivero es su compañero de gimnasio. (@jlinuxcheung, Instagram)

“Abuelito de 88 años hace pedazos el gimnasio”. Jonathan Cheung, un actor hongkonés afincado en California, EEUU, no pretendía ser grosero, pero no encontró una mejor forma de ilustrar la energía de un carismático octogenario que cada día, sin falta, acudía a su gimnasio a levantar pesas y hacer ejercicio.

Animado por conocerlo, Cheung creó la confianza necesaria con su compañero y le preguntó qué lo motivaba a seguir entrenando incansablemente.

Con la intención de compartir la singular historia con su comunidad, el actor difundió en Instagram su breve charla, sin anticipar que ese “abuelo” escondía más de una sorpresa.

La reaparición de Jorge Rivero

La publicación fue un fenómeno. Cheung no solo había encontrado una historia de inspiración, se había topado con un mito del cine mexicano: Jorge Rivero. El actor, quien en la década de los años 70 se consagró como un Adonis en la industria cinematográfica que probó suerte en Hollywood, reapareció públicamente tras más de cuatro décadas fuera del ojo público.

En torno a su retiro de la actuación han surgido varios mitos, pero lo cierto es que la decisión obedeció a la necesidad de tener una vida más tranquila y enfocarse en el negocio de bienes raíces en Los Ángeles junto a su esposa, la guionista Betty Kramer.

Sin embargo, en un giro inesperado de acontecimientos, el destino cruzó el camino de Jorge Rivero con el de Jonathan Cheung, hongkonés que, irónicamente, busca destacar en la actuación.

El poderoso mensaje del actor

“¿Qué te motiva a volver al gimnasio cada día?“, pregunta Cheung. Rivero piensa unos segundos y responde: “Mi salud. Quiero mantener mi salud, no perderla”. Luego, recuerda que su padre le inculcó el hábito. “Él me dijo: cuando ves venir el toro, Jorge, tú no lo recibes de frente, le haces así (muestra el dedo medio y suelta una carcajada)”.

Cheung hace una pausa y recuerda que la disciplina del actor se extiende a su alimentación: “De hecho, me lo encontré en una cafetería, y adivina qué pidió: cinco claras de huevo,”.

Jorge Rivero concluye el video compartiendo un deseo que también ilustra su estilo de vida: “Más vale estar sano. Más vale estar bien de mente. Y eso es lo que pienso. Seguir adelante mientras pueda. Siempre con la mente y el cuerpo sanos”.

Sasha Montenegro y Jorge Rivero, en una escena del filme Bellas de Noche. Crédito: Bellas de Noche, Tubi

A unos días de la difusión del video, la publicación ha dado pie a una conversación masiva, extendiendo el alcance que Jonathan Cheung suele tener en Instagram. “No dijo su nombre, pero yo lo reconocí, Jorge Rivero, muchas felicidades”, señaló un mexicano.

Otro usuario recordó una experiencia similar: “Cuando tenía 14 años (hoy tengo 64) veía a Jorge Rivero en la CDMX en la Avenida Universidad cerca de la UNAM haciendo pesas en un GYM de esa Avenida Universidad, ¡felicidades por destellar energía positiva!“

Aunque Jorge Rivero se empeñó en tener una vida fuera del ojo público, su impacto en la industria y cultura popular provocan que el público sea incapaz de olvidarlo.

