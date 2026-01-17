Así puedes votar en Premios Lo Nuestro 2026 desde México por tu artista favorito

Premios Lo Nuestro 2026 incluye 44 categorías agrupadas en los géneros General, Urbano, Pop, Tropical y Música Mexicana.

La edición número 37 de Premios Lo Nuestro se realizará el próximo 19 de febrero desde Miami, Florida. Al igual que años anteriores, se realizará una transmisión simultanea en televisión y medios digitales.

En comparación con otras premiaciones musicales, Premios Lo Nuestro se distingue porque los ganadores son elegidos por el público, por lo que es importante conocer la manera en que se pueden registrar los votos.

Los nominados a Artista del Año en Premios Lo Nuestro incluyen a Bad Bunny, Shakira, Karol G, Maluma y Romeo Santos. @beele/Instagram, REUTERS/Agustin Marcarian y @jbalvin/Instagram

Así se puede votar para Premios Lo Nuestro desde México

Las personas interesadas en votar desde México deben completar un proceso sencillo antes del 26 de enero:

Todo comienza en el sitio oficial de la premiación, donde el registro requiere un correo electrónico válido. Es importante mencionar que solo las personas mayores de edad pueden participar en la votación, ya que el sistema solicita confirmar la edad antes de avanzar a las siguientes etapas. Dentro de la plataforma, los usuarios pueden explorar 44 categorías, agrupadas en cinco grandes bloques: General, Urbano, Pop, Tropical y Música Mexicana. Cada uno incluye una lista de nominados y sus respectivos temas o discos. No existe límite en la cantidad de artistas elegidos, lo que significa que se puede seleccionar a todos los favoritos. El envío del voto es totalmente gratuito, pero solo se tiene hasta el 26 de enero para elegir a los artistas favoritos.

La votación para Premios Lo Nuestro se realiza a través del sitio web oficial y está abierta hasta el 26 de enero para mayores de edad.(Jovani Pérez/ Infobae)

Las categorías más importantes de Premios Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro Artista del Año

Bad Bunny

Beéle

Carín León

Fuerza Regida

Karol G

Maluma

Marc Anthony

Rauw Alejandro

Romeo Santos

Shakira

Canción del Año

Desde Hoy – Natti Natasha

DTMF – Bad Bunny

El Amor De Mi Herida – Carín León

Imagínate – Danny Ocean & Kapo

Khé? – Rauw Alejandro & Romeo Santos

Latina Foreva – Karol G

Me Jalo – Fuerza Regida & Grupo Frontera

No Me Sé Rajar – Alejandro Fernández

Otra Noche (Feat. Darell) – Myke Towers & Darell

Soltera – Shakira

Álbum del Año

¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz

111xpantia – Fuerza Regida

Babylon Club – Danny Ocean

Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Eterno – Prince Royce

Island Boyz – Myke Towers

La Ciudad – Alleh & Yorghaki

Palabra De To’s (Seca) – Carín León

Tropicoqueta – Karol G

Artista Revelación del Año Masculino

Alleh

Clave Especial

Esaú Ortiz

Juan Duque

Hamilton

La Cruz

Macario Martínez

Roa

Santos Bravos

Yorghaki

Artista Revelación del Año Femenina

Aria Bela

Camila Fernández

Delilah

Estevie

MAR

Paloma Morphy

Yailin La Mas Viral

Yeri Mua

Ysa C

Zoe Gotusso

Tour del Año

Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro

De Rey A Rey – Alejandro Fernández

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira

Más Cerca De Ti Tour – Marco Antonio Solís

No Me Quiero Ir De Aquí Residencia – Bad Bunny

Vivir Sin Aire Tour – Maná