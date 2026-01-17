México

Así puedes votar en Premios Lo Nuestro 2026 desde México por tu artista favorito

Los fanáticos mexicanos ya pueden elegir a sus artistas favoritos entre figuras como Carín León, Yuridia y Fuerza Regida

Premios Lo Nuestro 2026 incluye
Premios Lo Nuestro 2026 incluye 44 categorías agrupadas en los géneros General, Urbano, Pop, Tropical y Música Mexicana.

La edición número 37 de Premios Lo Nuestro se realizará el próximo 19 de febrero desde Miami, Florida. Al igual que años anteriores, se realizará una transmisión simultanea en televisión y medios digitales.

En comparación con otras premiaciones musicales, Premios Lo Nuestro se distingue porque los ganadores son elegidos por el público, por lo que es importante conocer la manera en que se pueden registrar los votos.

Los nominados a Artista del
Los nominados a Artista del Año en Premios Lo Nuestro incluyen a Bad Bunny, Shakira, Karol G, Maluma y Romeo Santos. @beele/Instagram, REUTERS/Agustin Marcarian y @jbalvin/Instagram

Así se puede votar para Premios Lo Nuestro desde México

Las personas interesadas en votar desde México deben completar un proceso sencillo antes del 26 de enero:

  1. Todo comienza en el sitio oficial de la premiación, donde el registro requiere un correo electrónico válido.
  2. Es importante mencionar que solo las personas mayores de edad pueden participar en la votación, ya que el sistema solicita confirmar la edad antes de avanzar a las siguientes etapas.
  3. Dentro de la plataforma, los usuarios pueden explorar 44 categorías, agrupadas en cinco grandes bloques: General, Urbano, Pop, Tropical y Música Mexicana. Cada uno incluye una lista de nominados y sus respectivos temas o discos.
  4. No existe límite en la cantidad de artistas elegidos, lo que significa que se puede seleccionar a todos los favoritos.
  5. El envío del voto es totalmente gratuito, pero solo se tiene hasta el 26 de enero para elegir a los artistas favoritos.
La votación para Premios Lo
La votación para Premios Lo Nuestro se realiza a través del sitio web oficial y está abierta hasta el 26 de enero para mayores de edad.(Jovani Pérez/ Infobae)

Las categorías más importantes de Premios Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro Artista del Año

  • Bad Bunny
  • Beéle
  • Carín León
  • Fuerza Regida
  • Karol G
  • Maluma
  • Marc Anthony
  • Rauw Alejandro
  • Romeo Santos
  • Shakira

Canción del Año

  • Desde Hoy – Natti Natasha
  • DTMF – Bad Bunny
  • El Amor De Mi Herida – Carín León
  • Imagínate – Danny Ocean & Kapo
  • Khé? – Rauw Alejandro & Romeo Santos
  • Latina Foreva – Karol G
  • Me Jalo – Fuerza Regida & Grupo Frontera
  • No Me Sé Rajar – Alejandro Fernández
  • Otra Noche (Feat. Darell) – Myke Towers & Darell
  • Soltera – Shakira

Álbum del Año

  • ¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz
  • 111xpantia – Fuerza Regida
  • Babylon Club – Danny Ocean
  • Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
  • Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
  • Eterno – Prince Royce
  • Island Boyz – Myke Towers
  • La Ciudad – Alleh & Yorghaki
  • Palabra De To’s (Seca) – Carín León
  • Tropicoqueta – Karol G

Artista Revelación del Año Masculino

  • Alleh
  • Clave Especial
  • Esaú Ortiz
  • Juan Duque
  • Hamilton
  • La Cruz
  • Macario Martínez
  • Roa
  • Santos Bravos
  • Yorghaki

Artista Revelación del Año Femenina

  • Aria Bela
  • Camila Fernández
  • Delilah
  • Estevie
  • MAR
  • Paloma Morphy
  • Yailin La Mas Viral
  • Yeri Mua
  • Ysa C
  • Zoe Gotusso

Tour del Año

  • Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro
  • De Rey A Rey – Alejandro Fernández
  • Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira
  • Más Cerca De Ti Tour – Marco Antonio Solís
  • No Me Quiero Ir De Aquí Residencia – Bad Bunny
  • Vivir Sin Aire Tour – Maná

