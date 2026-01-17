Así puedes votar en Premios Lo Nuestro 2026 desde México por tu artista favorito

La edición número 37 de Premios Lo Nuestro se realizará el próximo 19 de febrero desde Miami, Florida. Al igual que años anteriores, se realizará una transmisión simultanea en televisión y medios digitales.
En comparación con otras premiaciones musicales, Premios Lo Nuestro se distingue porque los ganadores son elegidos por el público, por lo que es importante conocer la manera en que se pueden registrar los votos.
Así se puede votar para Premios Lo Nuestro desde México
Las personas interesadas en votar desde México deben completar un proceso sencillo antes del 26 de enero:
- Todo comienza en el sitio oficial de la premiación, donde el registro requiere un correo electrónico válido.
- Es importante mencionar que solo las personas mayores de edad pueden participar en la votación, ya que el sistema solicita confirmar la edad antes de avanzar a las siguientes etapas.
- Dentro de la plataforma, los usuarios pueden explorar 44 categorías, agrupadas en cinco grandes bloques: General, Urbano, Pop, Tropical y Música Mexicana. Cada uno incluye una lista de nominados y sus respectivos temas o discos.
- No existe límite en la cantidad de artistas elegidos, lo que significa que se puede seleccionar a todos los favoritos.
- El envío del voto es totalmente gratuito, pero solo se tiene hasta el 26 de enero para elegir a los artistas favoritos.
Las categorías más importantes de Premios Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro Artista del Año
- Bad Bunny
- Beéle
- Carín León
- Fuerza Regida
- Karol G
- Maluma
- Marc Anthony
- Rauw Alejandro
- Romeo Santos
- Shakira
Canción del Año
- Desde Hoy – Natti Natasha
- DTMF – Bad Bunny
- El Amor De Mi Herida – Carín León
- Imagínate – Danny Ocean & Kapo
- Khé? – Rauw Alejandro & Romeo Santos
- Latina Foreva – Karol G
- Me Jalo – Fuerza Regida & Grupo Frontera
- No Me Sé Rajar – Alejandro Fernández
- Otra Noche (Feat. Darell) – Myke Towers & Darell
- Soltera – Shakira
Álbum del Año
- ¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz
- 111xpantia – Fuerza Regida
- Babylon Club – Danny Ocean
- Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
- Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
- Eterno – Prince Royce
- Island Boyz – Myke Towers
- La Ciudad – Alleh & Yorghaki
- Palabra De To’s (Seca) – Carín León
- Tropicoqueta – Karol G
Artista Revelación del Año Masculino
- Alleh
- Clave Especial
- Esaú Ortiz
- Juan Duque
- Hamilton
- La Cruz
- Macario Martínez
- Roa
- Santos Bravos
- Yorghaki
Artista Revelación del Año Femenina
- Aria Bela
- Camila Fernández
- Delilah
- Estevie
- MAR
- Paloma Morphy
- Yailin La Mas Viral
- Yeri Mua
- Ysa C
- Zoe Gotusso
Tour del Año
- Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro
- De Rey A Rey – Alejandro Fernández
- Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira
- Más Cerca De Ti Tour – Marco Antonio Solís
- No Me Quiero Ir De Aquí Residencia – Bad Bunny
- Vivir Sin Aire Tour – Maná
Más Noticias
Cinco tipos de flores blancas que serán tendencia en la decoración de interiores este 2026 porque atraen la paz y armonía
Así puedes embellecer tu espacio
Chivas vs Querétato: Chivas lo gana 2-0 gracias a los goles de Armando González y Roberto Alvarado
Sigue el desarrollo del partido entre Chivas y Querétaro en el Estadio Akron: goles, cambios, tarjetas y las mejores jugadas
Guerrero registra sismo de 4.0 de magnitud
El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia
Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.1 en Salina Cruz
Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional
Detienen en Sonora a sujeto relacionado con el asesinato de Ángeles Ojeda, jefe policiaco en Baja California Sur
El funcionario se desempeñaba como director de administración de Seguridad Pública Municipal
MÁS NOTICIAS