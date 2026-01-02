Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de enero: se normaliza la circulación tras sismo de 6.5 con epicentro en Guerrero

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que las autoridades se encuentran revisando todas las infraestructuras ante posibles daños derivados del sismo.
"Continuamos el protocolo de atención tras el sismo. Tras primer vuelo de cóndores, de @SSC_CDMX no se reportan afectaciones. La @SOBSECDMX realiza recorridos en infraestructura como puentes; lo mismo que todos los sistemas de la Red de Movilidad. Cualquier reporte lo atendemos en el 911.Continuamos informando“, se lee en X.
El Metrobús activó el protocolo de seguridad por el sismo de magnitud 6.5 en Guerrero. No se registraron afectaciones y el servicio se reactivó alrededor de las 8:15 de la mañana, no obstante, la marcha de las unidades es lenta.
"Después de realizar protocolo de revisión, reanudamos de forma gradual nuestra operación con marcha de seguridad”, se lee en X.
El Metro informó que se normalizó la circulación de los trenes tras la revisión de seguridad, pues no se registró ningún daño.
“#AvisoMetro Luego de aplicar el protocolo de seguridad en las instalaciones de la red, tras el sismo perceptible en la ciudad, no se registran daños. El servicio se ofrece con normalidad y el avance de los trenes es continuo”, se lee en X.
Adrián Rubalcava, director General del sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, dio a conocer que la marcha de los trenes será lenta debido al protocolo de seguridad.
“Debido a un sismo perceptible en la ciudad, se activó de manera inmediata el protocolo de seguridad en toda la red del Metro. La marcha es lenta, mientras personal técnico y operativo realiza la revisión de instalaciones, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para la normalización del servicio. Agradecemos la calma y comprensión de las personas usuarias. Mantente informado a través de los canales oficiales del @MetroCDMX. #CuidarteEsParteDelViaje”, informó en X.
La mañana del 2 de enero, alrededor de las 7:58 (centro de México), se registró un sismo de magnitud preliminar 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, según informó el Sismológico Nacional.
El Metro puso en marcha el protocolo correspondiente.
“#AvisoMetro: Por sismo perceptible en la Ciudad de México y la zona metropolitana se lleva a cabo protocolo de revisión de estaciones en toda la Red”, informó en X.