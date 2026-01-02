Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de enero: se normaliza la circulación tras sismo de 6.5 con epicentro en Guerrero

Metro: marcha lenta por protocolo de seguridad

Adrián Rubalcava , director General del sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, dio a conocer que la marcha de los trenes será lenta debido al protocolo de seguridad.

“Debido a un sismo perceptible en la ciudad, se activó de manera inmediata el protocolo de seguridad en toda la red del Metro. La marcha es lenta, mientras personal técnico y operativo realiza la revisión de instalaciones, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para la normalización del servicio. Agradecemos la calma y comprensión de las personas usuarias. Mantente informado a través de los canales oficiales del @MetroCDMX. #CuidarteEsParteDelViaje”, informó en X.