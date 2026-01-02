México

Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de enero: se normaliza la circulación tras sismo de 6.5 con epicentro en Guerrero

Actualización minuto a minuto del servicio de transporte público en la capital del país

Guardar
14:54 hsHoy

“Continuamos con el protocolo”: Clara Brugada

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que las autoridades se encuentran revisando todas las infraestructuras ante posibles daños derivados del sismo.

"Continuamos el protocolo de atención tras el sismo. Tras primer vuelo de cóndores, de @SSC_CDMX no se reportan afectaciones. La @SOBSECDMX realiza recorridos en infraestructura como puentes; lo mismo que todos los sistemas de la Red de Movilidad. Cualquier reporte lo atendemos en el 911.Continuamos informando“, se lee en X.

No se detectaron daños en las instalaciones ni incidencias en el servicio Crédito: X/@AdrianRuvalcava
14:35 hsHoy

Metrobús: marcha lenta por protocolo de seguridad

El Metrobús activó el protocolo de seguridad por el sismo de magnitud 6.5 en Guerrero. No se registraron afectaciones y el servicio se reactivó alrededor de las 8:15 de la mañana, no obstante, la marcha de las unidades es lenta.

"Después de realizar protocolo de revisión, reanudamos de forma gradual nuestra operación con marcha de seguridad, se lee en X.

(X: @MetrobusCDMX)
(X: @MetrobusCDMX)
14:26 hsHoy

Metro: se normaliza la circulación

El Metro informó que se normalizó la circulación de los trenes tras la revisión de seguridad, pues no se registró ningún daño.

“#AvisoMetro Luego de aplicar el protocolo de seguridad en las instalaciones de la red, tras el sismo perceptible en la ciudad, no se registran daños. El servicio se ofrece con normalidad y el avance de los trenes es continuo”, se lee en X.

sismo cdmx enero Crédito: Infobae
sismo cdmx enero Crédito: Infobae México
14:22 hsHoy

Metro: marcha lenta por protocolo de seguridad

Adrián Rubalcava, director General del sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, dio a conocer que la marcha de los trenes será lenta debido al protocolo de seguridad.

“Debido a un sismo perceptible en la ciudad, se activó de manera inmediata el protocolo de seguridad en toda la red del Metro. La marcha es lenta, mientras personal técnico y operativo realiza la revisión de instalaciones, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para la normalización del servicio. Agradecemos la calma y comprensión de las personas usuarias. Mantente informado a través de los canales oficiales del @MetroCDMX. #CuidarteEsParteDelViaje”, informó en X.

Usuarios registraron el momento Crédito: X: MetroViraslMx
14:15 hsHoy

Metro: se activa protocolo de seguridad tras sismo de 6.5 en Guerrero

La mañana del 2 de enero, alrededor de las 7:58 (centro de México), se registró un sismo de magnitud preliminar 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, según informó el Sismológico Nacional.

El Metro puso en marcha el protocolo correspondiente.

#AvisoMetro: Por sismo perceptible en la Ciudad de México y la zona metropolitana se lleva a cabo protocolo de revisión de estaciones en toda la Red”, informó en X.

sismo cdmx enero Crédito: Infobae
sismo cdmx enero Crédito: Infobae México

Temas Relacionados

Metro CDMXMetrobúsSTCSismoCDMX2026TemblorSismo en Méxicomexico-noticias

Últimas noticias

Sismo de magnitud 6.5 sacude Guerrero y activa protocolos de seguridad en la Ciudad de México

Tras los primeros recorridos y sobrevuelos, no se reportan afectaciones mayores; continúan las verificaciones en las 16 alcaldías

Sismo de magnitud 6.5 sacude

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 2 de enero: se activa Alerta Sísmica en Valle de México

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

Dólar: cotización de apertura hoy 2 de enero en México

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy

Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de enero de 2026: no se detectaron daños en las instalaciones ni incidencias en el servicio

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Detectan primer caso de gusano barrenador en el Edomex: se mantiene fase preventiva

Autoridades llaman a ganaderos a extremar vigilancia y reportar cualquier incidente de inmediato.

Detectan primer caso de gusano

ÚLTIMAS NOTICIAS

6 alimentos avalados por la

6 alimentos avalados por la ciencia que ayudan a aliviar la congestión nasal

Kennys Palacios se casa con Roi después de 12 años de relación: así fue la emotiva propuesta en Brasil

Salman Rushdie: un atentado, cinco relatos marcados por la muerte y tres continentes, en su epílogo literario

El canciller advirtió al embajador en Suiza por mantener la web diplomática desactualizada y con consignas políticas afines al kirchnerismo

Boom de autos importados: cuáles fueron las marcas que más vendieron en 2025

INFOBAE AMÉRICA

Dos países prohíben la entrada

Dos países prohíben la entrada a ciudadanos de Estados Unidos tras nuevas restricciones migratorias

Violencia criminal en Ecuador: murió una mujer embarazada en masacre y su bebé sobrevivió

Salman Rushdie: un atentado, cinco relatos marcados por la muerte y tres continentes, en su epílogo literario

El índice FTSE 100 de la Bolsa de Londres superó por primera vez los 10.000 puntos

Misterio en torno a la muerte de la hija de Tommy Lee Jones: nuevos detalles salen a la luz

DEPORTES

Marcelo Gallardo sumó a un

Marcelo Gallardo sumó a un histórico de River Plate a su cuerpo técnico

La figura del fútbol argentino que busca cerrar el Santos tras acordar la continuidad de Neymar

Boca Juniors arranca su pretemporada con Claudio Úbeda al frente del plantel: los que se fueron, los que volvieron y los refuerzos apuntados

El sentido mensaje de Enzo Fernández tras la salida del DT del Chelsea en medio de un conflicto

“El robo cambió la forma en que veo la vida”: el testimonio más íntimo de Roberto Baggio tras el asalto sufrido en 2024