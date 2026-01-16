Habrá proyección gratuita de Amarte duele, en la CDMX: fecha y lugar

La película que marcó a toda una generación regresa en una experiencia colectiva donde el romance, la crítica social y la nostalgia se mezclarán. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La Ciudad de México se prepara para revivir uno de los clásicos más recordados del cine nacional. La película Amarte duele, dirigida por Fernando Sariñana, volverá a la pantalla grande en una función especial.

El evento pretende acercar este referente del cine juvenil mexicano a nuevas generaciones y despertar la nostalgia de quienes la vivieron en su estreno hace más de dos décadas.

Amarte duele retrata el romance entre Renata y Ulises, abordando el clasismo, la discriminación y la violencia en la sociedad mexicana. (Captura YouTube: Videocine)

El anuncio fue realizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que confirmó la proyección gratuita como parte de su programación cultural en espacios comunitarios. Con ello, se ofrece al público capitalino la oportunidad de disfrutar una cinta que marcó a toda una generación y que sigue vigente por los temas sociales que aborda.

Fecha y lugar de la proyección

La función será un evento abierto al público, pensado para reunir a la comunidad en torno al cine mexicano.

Fecha: sábado 17 de enero de 2026

Hora: 17:00 horas

Lugar: FARO Aragón , Avenida 517 S/N, colonia San Juan de Aragón I Sección, alcaldía Gustavo A. Madero

Entrada: libre

En este sentido, el FARO Aragón se ha consolidado como un espacio cultural que promueve el acceso gratuito a cine, música y artes escénicas.

El FARO Aragón abrirá sus puertas para un reencuentro nostálgico con una de las películas más icónicas del cine juvenil mexicano. (X/ @CulturaCiudadMx)

Esta proyección refuerza su papel como punto de encuentro comunitario y como plataforma para mantener viva la memoria de obras que forman parte de la identidad cultural del país.

¿De qué trata Amarte duele?

Estrenada en 2002, Amarte duele cuenta la relación entre Renata (Martha Higareda) y Ulises (Luis Fernando Peña), dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran y enfrentan obstáculos derivados del clasismo, la discriminación y la violencia.

La trama, inspirada en un esquema moderno de Romeo y Julieta, expone tensiones sociales que aún persisten en México, lo que explica su vigencia más de veinte años después. La película se convirtió en un referente del cine juvenil mexicano y en un espejo de las desigualdades que se atraviesan en la vida cotidiana de la capital.

El elenco de Amarte duele incluye a Martha Higareda, Luis Fernando Peña, Alfonso Herrera, Ximena Sariñana y Armando Hernández. (Foto: Cortesía)

El elenco también incluye a Alfonso Herrera, Ximena Sariñana y Armando Hernández, quienes más tarde consolidaron sus carreras en cine y televisión.

Una historia que sigue vigente

Además de su historia, la cinta es recordada por su música y por mostrar la Ciudad de México de inicios de los 2000.

Soundtrack: Natalia Lafourcade, Zoé, Elefante, Genitallica, Volován y Ximena Sariñana

Locaciones: Centro Comercial Santa Fe, Central de Autobuses de Taxqueña, Observatorio y calles de Cuajimalpa

El legado de Amarte duele se mantiene gracias a su capacidad de evocar emociones como la nostalgia al retratar una época específica de la cultura urbana mexicana.

Volován, Natalia Lafourcade y Zoé sonarán de nuevo en la función especial de un filme que retrató la Ciudad de México de los 2000. (Foto: Altavista Films / Luis Fernando Peña)

De esta manera, la proyección en el FARO Aragón se convierte en una oportunidad única para revivir una historia que combina romance y crítica social, acompañada de un soundtrack inolvidable y escenarios que muestran la CDMX de otra época.