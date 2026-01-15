Shanik Berman relató cómo fue dormir en el hotel donde murió Liam Payne: “Se siente su sufrimiento”

(EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD DPA VÍA EUROPA PRESS // Unicable: Con Permiso)

Shanik Berman comenzó el 2026 envuelta en polémica. Y es que internautas y fanáticos de “One Direction” la criticaron por presumir que se hospedó en la misma habitación de hotel donde Liam Payne -exintegrante de la banda- pasó sus últimos momentos de vida.

Tras el escándalo que se desató en redes sociales a nivel internacional, la periodista de espectáculos relató cómo fue pasar una noche en la habitación 310 del Hotel CasaSur (Palermo, Argentina).

“Yo llegué y dije: ‘¿Por qué me dieron la habitación desde donde él se tir*?’ Porque yo no dormí ni una noche, se quedó tan impregnada... Era un músico tan increíble, tan lleno de talento y de dolor que está impregnado su dolor ahí. Una noche sintiendo su... Te lo juro, su vibración”, contó en el programa ‘Hoy’.

Según la también exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’, no sabía que Liam Payne había pasado sus últimos momentos en la misma habitación donde ella se hospedó, pero cuando se enteró entendió por qué no había dormido bien.

“Al día siguiente de que me quedé y que dije: ‘¿De qué es este homenaje?’. Me dijeron: 'Es que de ahí se ti** Liam Payne’. Le dije: ‘¿De qué habitación?’ y me dijeron: ‘No sé’. Entonces, yo busqué y era la trescientos diez", siguió.

Y es que Shanik Berman se encontró con el homenaje que las fans del fallecido cantante pusieron en su memoria afuera del hotel.

Eso no fue todo, Shanik Berman confesó que le mandó un mensaje al cantante en la habitación

“Le dije: ‘Aquí estamos para ti y aquí estamos para ti, Liam Payne, porque se siente ahí tu sufrimiento’. Quiero decirles que en todo el hotel se siente. Te lo estoy contando y se me pone la piel chinita”, concluyó.

Conductores de “Hoy” defiende a Shanik Berman

La periodista se sinceró al respecto con Andrea Escalona, quien no dudó en defenderla de las críticas y ataques que recibió en redes sociales por su video viral.

"Te voy a decir algo: la periodista, que agarra su camarita del celular y te va narrando y te va contando todo", dijo la conductora.

Mientras que un reportero de la sección halagó la personalidad de su compañera.

"Pues de todas las críticas que te han hecho, porque también te criticaron, pero si no fueras así de figurosa, de inventada, de protagonista, de querer ser la reina del avispero, no te quisiéramos tanto, Shanik. Esa es tu forma de ser. Fue una gran exclusiva que la retomaron en todos lados”, dijo.