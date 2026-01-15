México

Shanik Berman relató cómo fue dormir en el hotel donde murió Liam Payne: “Se siente su sufrimiento”

La periodista de espectáculos le mandó un mensaje al exintegrante de “One Direction” desde la habitación donde pasó sus últimos momentos de vida

Guardar
(EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD DPA VÍA
(EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD DPA VÍA EUROPA PRESS // Unicable: Con Permiso)

Shanik Berman comenzó el 2026 envuelta en polémica. Y es que internautas y fanáticos de “One Direction” la criticaron por presumir que se hospedó en la misma habitación de hotel donde Liam Payne -exintegrante de la banda- pasó sus últimos momentos de vida.

Tras el escándalo que se desató en redes sociales a nivel internacional, la periodista de espectáculos relató cómo fue pasar una noche en la habitación 310 del Hotel CasaSur (Palermo, Argentina).

“Yo llegué y dije: ‘¿Por qué me dieron la habitación desde donde él se tir*?’ Porque yo no dormí ni una noche, se quedó tan impregnada... Era un músico tan increíble, tan lleno de talento y de dolor que está impregnado su dolor ahí. Una noche sintiendo su... Te lo juro, su vibración”, contó en el programa ‘Hoy’.

La periodista compartió su experiencia con sus seguidores de redes sociales. TikTok: @shanikberman

Según la también exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’, no sabía que Liam Payne había pasado sus últimos momentos en la misma habitación donde ella se hospedó, pero cuando se enteró entendió por qué no había dormido bien.

“Al día siguiente de que me quedé y que dije: ‘¿De qué es este homenaje?’. Me dijeron: 'Es que de ahí se ti** Liam Payne’. Le dije: ‘¿De qué habitación?’ y me dijeron: ‘No sé’. Entonces, yo busqué y era la trescientos diez", siguió.

Y es que Shanik Berman se encontró con el homenaje que las fans del fallecido cantante pusieron en su memoria afuera del hotel.

(Foto de Vianney Le Caer/Invision/AP,
(Foto de Vianney Le Caer/Invision/AP, archivo - Foto TikTok: @shanikberman)

Eso no fue todo, Shanik Berman confesó que le mandó un mensaje al cantante en la habitación

“Le dije: ‘Aquí estamos para ti y aquí estamos para ti, Liam Payne, porque se siente ahí tu sufrimiento’. Quiero decirles que en todo el hotel se siente. Te lo estoy contando y se me pone la piel chinita”, concluyó.

Conductores de “Hoy” defiende a Shanik Berman

La periodista se sinceró al respecto con Andrea Escalona, quien no dudó en defenderla de las críticas y ataques que recibió en redes sociales por su video viral.

(Mara Patricia Castañeda /
(Mara Patricia Castañeda / YouTube)

"Te voy a decir algo: la periodista, que agarra su camarita del celular y te va narrando y te va contando todo", dijo la conductora.

Mientras que un reportero de la sección halagó la personalidad de su compañera.

"Pues de todas las críticas que te han hecho, porque también te criticaron, pero si no fueras así de figurosa, de inventada, de protagonista, de querer ser la reina del avispero, no te quisiéramos tanto, Shanik. Esa es tu forma de ser. Fue una gran exclusiva que la retomaron en todos lados”, dijo.

Temas Relacionados

Shanik BermanLiam PayneOne DirectionHarry StylesArgentinaPrograma HoyTelevisamexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Salud femenina: más del 40% de las mujeres no acude a revisiones, advierten especialistas

La falta de revisiones ginecológicas periódicas incrementa el riesgo de diagnósticos tardíos

Salud femenina: más del 40%

Tiktoker coreana se vuelve viral al presumir su primera bolsa de mercado: “Ya soy una de ustedes”

La creadora de contenido compartió su emoción al sentirse finalmente parte de la comunidad mexicana

Tiktoker coreana se vuelve viral

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Retrasos, cierres y afectaciones en

Confirmado: Pato O’Ward continuará como piloto de reserva de McLaren en la Fórmula 1 2026

El piloto mexicano continuará ligado a la estructura de Woking mientras compite en la IndyCar, dentro de una estrategia enfocada en desarrollo y continuidad

Confirmado: Pato O’Ward continuará como

Alertan autoridades sobre falsas ofertas laborales: así operan las ‘empresas fantasma’

Ser preventivo para evitar caer en redes que buscan defraudar

Alertan autoridades sobre falsas ofertas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Trini”, líder

Detienen a “El Trini”, líder de Los Cabrera, en Chihuahua

Cae “El Cubano”, figura relevante dentro del Cártel de Sinaloa y encargado del tráfico de drogas a los EEUU

‘El Bótox’ pidió intervención de Donald Trump en México para terminar con la corrupción

Golpe al narco: incautan más 200 kilos de metanfetamina en Sonora e inhabilitan 11 narcolaboratorios en Sinaloa

Marina desmantela narcocampamento en Guerrero vinculado a Omar Coronel Aispuro, cuñado de El Chapo Guzmán

ENTRETENIMIENTO

Médicos descartan gravedad de Verónica

Médicos descartan gravedad de Verónica Castro tras hospitalización por secuelas de antiguo accidente

Disco de Harry Styles 2026: ¿cuánto costará en México y qué merch oficial habrá?

Juan Diego Covarrubias vislumbra demanda contra su ex Edna Monroy tras ser acusado de violencia

Vanessa Labios 4K se integra al elenco del Tenorio Cómico

Eiza González es nominada a los Razzies 2026, premios a lo peor del cine

DEPORTES

Henry Martín vuelve a entrenar

Henry Martín vuelve a entrenar con el América: ¿cuándo podría jugar de nuevo?

Comienza el Australian Open 2026: cuándo y dónde ver en México el primer Grand Slam de la temporada

Director técnico de Canadá reconoce que fue un error convocar a Marcelo Flores ante Guatemala: ¿por qué?

Renata Zarazúa debuta en el Abierto de Australia ante una rival que le tiene tomada la medida

Indiana Hoosiers vs Miami Hurricanes: cuándo y dónde ver la final del futbol americano colegial en México