Quién es Omar Coronel Aispuro: ayudó a El Chapo a fugarse y ahora está en la mira por una credencial en Guerrero

El ahora buscado estaría involucrado en el segundo escape de El Altiplano de Joaquín Guzmán Loera en 2015

Uno de los narcocampamentos desmantelados contenía la identificación de Inés Omar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel. (Infobae México/ Jesús Avilés)

Durante operativos efectuados por Fuerzas Federales, se aseguraron cuatro narcocampamentos en el estado de Sinaloa y en uno de ellos fue encontrada la identificación de otro hermano de Emma Coronel, la expareja de el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán.

La operación fue realizada el jueves 15 de enero en el municipio de Petatlán, ubicado en el estado de Guerrero. Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desmantelaron una instalación dedicada a la elaboración de drogas sintéticas y un presunto campamento de la delincuencia organizada.

De acuerdo con información oficial, el operativo incluyó la intervención de cuatro inmuebles que funcionaban como laboratorio clandestino y centro logístico.

Credencial de Elector encontrada en un narco campamento del hermano de la expareja de Joaquin Guzman Loera. (Especial)

Según las autoridades, en el lugar se detectó la capacidad para producir de manera simultánea metanfetaminas, “Tusi” y opioides sintéticos, lo que representa una diferencia significativa respecto a otros laboratorios clandestinos que suelen especializarse en una sola sustancia.

Los inmuebles fueron inutilizados para impedir su reutilización y se mantiene abierta la investigación para ubicar a los responsables y esclarecer la totalidad de las operaciones realizadas allí.

Las primeras indagatorias vinculan las actividades detectadas con Inés Omar Coronel Aispuro, identificado como hermano mayor de Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán.

Coronel Aispuro, conocido como “Coronel”, es señalado como integrante de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, también conocido como el Cártel del Pacífico. Además, fuentes federales informaron a Infobae México que cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud y portación de arma de fuego en los años 2013, 2014 y 2015.

De acuerdo con los elementos reunidos, Coronel Aispuro habría participado en actividades de producción, almacenamiento y trasiego de marihuana, además de colaborar en la fuga de El Chapo Guzmán durante su segunda evasión penitenciaria.

Las autoridades subrayaron que este tipo de intervenciones forman parte de la estrategia para debilitar las capacidades logísticas y operativas de las organizaciones criminales encargadas del tráfico de drogas sintéticas.

Las acciones desplegadas se desarrollaron conforme al marco legal, en coordinación con instancias de seguridad federales y estatales. Las investigaciones continúan para determinar el alcance de la red criminal y su posible conexión con otras entidades del país.

Información en desarrollo...

